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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
 
Позже

Стадион:
Урал
Прогнозы 68
Нижний Новгород 42.6% (29)
X 30.9% (21)
Урал 26.5% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Урал
2.81
3.22
3.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Нижний Новгород
Урал

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
К
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ФПД
2:0
ФПД
1:5
ФПД
1:0
ФПД
3:0
ФПД
0:0
ФПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 5 (2) 0.28
Козлов Алексей 4 0.22
Гоцук Кирилл 2 0.11
Горбунов Игорь 2 0.11
Сулейманов Тимур 1 0.06
Кечкеш Акош 1 0.06
Косарев Кирилл 1 0.06
Берковский Илья 1 0.06
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 3 0.17
Гаджимурадов Рамазан 2 0.11
Августиняк Рафал 2 (1) 0.11
Егорычев Андрей 1 0.06
Панюков Андрей 1 0.06
Максименко Артём 1 0.06
Адамов Арсен 1 0.06
Железнов Юрий 1 0.06
Кулаков Денис 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 5 0
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 4 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Нигматуллин Артур 2 0
Балай Беким 2 0
Миладинович Иван 2 0
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 5 1
Герасимов Алексей 6 0
Мишкич Даниэль 3 0
Егорычев Андрей 3 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Колесниченко Кирилл 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Кузьмичев Иван 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Помазун Илья 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Мамин Артём 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Августиняк Рафал 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
20%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
11%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
60%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
23%
3
38%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
3
15%
4
29%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
7
50%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
2
14%
76-90

Пропущено

28
16
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
9
32%
0
0%
31-45
5
18%
2
13%
46-60
3
11%
4
25%
61-75
5
18%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Нижний Новгород
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0
Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2
Урал
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2
Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 44 - 20 38
2. Динамо Москва Заявка 18 11 3 4 33 - 20 36
3. Сочи Заявка 18 10 1 7 30 - 21 31
4. ЦСКА Москва Заявка 18 9 3 6 21 - 16 30
5. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
6. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
7. Ахмат Заявка 18 9 0 9 24 - 24 27
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 18 6 5 7 20 - 26 23
10. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
11. Урал Заявка 18 4 7 7 12 - 18 19
12. Арсенал Тула Заявка 18 5 4 9 21 - 35 19
13. Нижний Новгород Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 18 3 7 8 17 - 26 16
16. Химки Заявка 18 2 8 8 16 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Сочи Заявка 9 6 0 3 20 - 9 18
4. Ахмат Заявка 9 6 0 3 15 - 9 18
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
15. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 9 2 0 7 10 - 24 6
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 февраля 2022, осталось 2 дня 4 часа 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Нижний Новгород 42.6% (29)
    X 30.9% (21)
    Урал 26.5% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Урал
    2.81
    3.22
    3.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Нижний Новгород - Урал онлайн


    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Урал

    Исход игры
    Нижний Новгород
    42.6% (29)
    Ничья
    30.9% (21)
    Урал
    26.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.06% (25)
    Меньше
    60.94% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    65.63% (42)
    Нет
    34.38% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (17)
    1:2 Урал
    19.1% (13)
    1:0 Нижний Новгород
    19.1% (13)
    2:1 Нижний Новгород
    17.6% (12)
    0:1 Урал
    5.9% (4)
    0:0 Ничья
    5.9% (4)
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    Нижний Новгород
    Урал

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