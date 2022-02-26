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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула
Прогнозы 128
Сочи 91.4% (117)
X 6.3% (8)
Арсенал Тула 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Арсенал Тула
1.67
4.60
6.85
Все Коэффициенты
Новости
Сочи
Арсенал Тула

История личных встреч

Сочи
Арсенал Тула

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 8 0.44
Нобоа Кристиан 5 (3) 0.28
Попов Ивелин 4 0.22
Юсупов Артур 4 (1) 0.22
Жоаозиньо Рамос 2 0.11
Барсов Максим 2 0.11
Терехов Сергей 1 0.06
Родригао 1 0.06
Дуганджич Марко 1 0.06
Юрганов Игорь 1 0.06
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.22
Марков Евгений 4 0.22
Давиташвили Зурико 3 0.17
Чаушич Горан 2 0.11
Кангва Эванс 2 0.11
Луценко Евгений 2 0.11
Кангва Кингс 1 0.06
Степанов Данил 1 0.06
Ткачёв Сергей 1 0.06
Новосельцев Иван 1 0.06
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 6 0
Нобоа Кристиан 3 1
Терехов Сергей 4 0
Заика Кирилл 4 0
Барач Матео 2 1
Бурмистров Никита 3 0
Попов Ивелин 3 0
Родригао 3 0
Юрганов Игорь 1 1
Юсупов Артур 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Касьерра Матео 2 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 4 0
Кангва Кингс 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Радакович Урош 4 0
Костадинов Георги 4 0
Смольников Игорь 3 0
Чаушич Горан 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Камболов Руслан 2 0
Беляев Максим 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
5
25%
1
10%
1-15
6
30%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
4
20%
4
40%
76-90

Пропущено

9
24
3 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
3
13%
1-15
1
11%
7
29%
29%
16-30
1
11%
5
21%
31-45
4
44%
1
4%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
22%
6
25%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
5
50%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
8%
3
27%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
1
8%
4
36%
76-90

Забито

30
21
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
6
20%
2
10%
1-15
6
20%
4
19%
16-30
3
10%
4
19%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
7
23%
3
14%
61-75
6
20%
6
29%
76-90

Пропущено

21
35
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
2
10%
6
17%
1-15
3
14%
7
20%
16-30
4
19%
7
20%
31-45
6
29%
2
6%
46-60
3
14%
3
9%
61-75
3
14%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2
Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2
Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 19 12 3 4 36 - 20 39
2. Зенит Заявка 18 11 5 2 44 - 20 38
3. Сочи Заявка 18 10 1 7 30 - 21 31
4. ЦСКА Москва Заявка 18 9 3 6 21 - 16 30
5. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
6. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
7. Ахмат Заявка 18 9 0 9 24 - 24 27
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 18 6 5 7 20 - 26 23
10. Нижний Новгород Заявка 19 6 4 9 19 - 30 22
11. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
12. Урал Заявка 19 4 7 8 12 - 19 19
13. Арсенал Тула Заявка 18 5 4 9 21 - 35 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 18 3 7 8 17 - 26 16
16. Химки Заявка 19 2 8 9 16 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Сочи Заявка 9 6 0 3 20 - 9 18
4. Ахмат Заявка 9 6 0 3 15 - 9 18
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 9 2 0 7 10 - 24 6
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 февраля 2022, осталось 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 128
    Сочи 91.4% (117)
    X 6.3% (8)
    Арсенал Тула 2.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.67
    4.60
    6.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сочи - Арсенал Тула онлайн


    Прогнозы на матч Сочи - Арсенал Тула

    Исход игры
    Сочи
    91.3% (115)
    Ничья
    6.3% (8)
    Арсенал Тула
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (59)
    Меньше
    49.57% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    50.43% (59)
    Нет
    49.57% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    37.3% (47)
    2:0 Сочи
    22.2% (28)
    1:0 Сочи
    21.4% (27)
    3:1 Сочи
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    1:2 Арсенал Тула
    1.6% (2)
    3:2 Сочи
    1.6% (2)
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    Сочи
    Арсенал Тула

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