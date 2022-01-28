РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Фишт
История личных встреч
Сочи
Арсенал Тула
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|8
|0.44
|Нобоа Кристиан
|5 (3)
|0.28
|Попов Ивелин
|4
|0.22
|Юсупов Артур
|4 (1)
|0.22
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.11
|Барсов Максим
|2
|0.11
|Терехов Сергей
|1
|0.06
|Родригао
|1
|0.06
|Дуганджич Марко
|1
|0.06
|Юрганов Игорь
|1
|0.06
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Заика Кирилл
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|Прохин Данила
|0
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлусевич Даниил
|4
|0.22
|Марков Евгений
|4
|0.22
|Давиташвили Зурико
|3
|0.17
|Чаушич Горан
|2
|0.11
|Кангва Эванс
|2
|0.11
|Луценко Евгений
|2
|0.11
|Кангва Кингс
|1
|0.06
|Степанов Данил
|1
|0.06
|Ткачёв Сергей
|1
|0.06
|Новосельцев Иван
|1
|0.06
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|6
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|1
|Терехов Сергей
|4
|0
|Заика Кирилл
|4
|0
|Барач Матео
|2
|1
|Бурмистров Никита
|3
|0
|Попов Ивелин
|3
|0
|Родригао
|3
|0
|Юрганов Игорь
|1
|1
|Юсупов Артур
|2
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Касьерра Матео
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Адамов Денис
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марков Евгений
|4
|0
|Кангва Кингс
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Радакович Урош
|4
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Смольников Игорь
|3
|0
|Чаушич Горан
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Коченков Антон
|2
|0
|Камболов Руслан
|2
|0
|Беляев Максим
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
10
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
5
25%
1
10%
1-15
6
30%
2
20%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
4
20%
4
40%
76-90
Пропущено
9
24
3 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
3
13%
1-15
1
11%
7
29%
29%
16-30
1
11%
5
21%
31-45
4
44%
1
4%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
22%
6
25%
76-90
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
5
50%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
8%
3
27%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
1
8%
4
36%
76-90
Забито
30
21
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
6
20%
2
10%
1-15
6
20%
4
19%
16-30
3
10%
4
19%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
7
23%
3
14%
61-75
6
20%
6
29%
76-90
Пропущено
21
35
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
2
10%
6
17%
1-15
3
14%
7
20%
16-30
4
19%
7
20%
31-45
6
29%
2
6%
46-60
3
14%
3
9%
61-75
3
14%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2
Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2
Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|44 - 20
|38
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|33 - 20
|36
|3.
|Сочи
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 21
|31
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|21 - 16
|30
|5.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|7.
|Ахмат
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|24 - 24
|27
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 27
|22
|11.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 18
|19
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 35
|19
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 26
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|16 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|4.
|Ахмат
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 9
|18
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|14.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 24
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5
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Прогнозы на матч Сочи - Арсенал Тула
Исход игры
Сочи
94.3% (50)
Ничья
1.9% (1)
Арсенал Тула
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (25)
Меньше
51.92% (27)
Обе команды забьют
Да
48.08% (25)
Нет
51.92% (27)
Популярный счёт
2:1 Сочи
39.6% (21)
2:0 Сочи
26.4% (14)
1:0 Сочи
22.6% (12)
3:1 Сочи
3.8% (2)
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