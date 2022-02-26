Цска подощел к весне с более солидным составом
Феликс Аpyтюнян #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр Сергеевич
|4 (3)
|0.22
|Понсе Эсекель
|4
|0.22
|Промес Куинси
|4
|0.22
|Зобнин Роман
|2
|0.11
|Джикия Георгий
|1
|0.06
|Жиго Самуэль
|1
|0.06
|Литвинов Руслан
|1
|0.06
|Мозес Виктор
|1
|0.06
|Умяров Наиль
|1
|0.06
|Айртон Лукас
|1
|0.06
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.28
|Эджуке Чидера
|4
|0.22
|Чалов Фёдор
|3
|0.17
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0.11
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.06
|Бийол Яка
|1
|0.06
|Бохинен Эмиль
|1
|0.06
|Бистрович Кристиян
|1
|0.06
|Дивеев Игорь
|1
|0.06
|Марадишвили Константин
|1
|0.06
|Яковлев Владислав
|1
|0.06
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|1
|Рассказов Николай
|5
|1
|Кофрие Максимилиано
|3
|2
|Жиго Самуэль
|6
|0
|Бакаев Зелимхан
|5
|0
|Умяров Наиль
|4
|0
|Айртон Лукас
|4
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Джикия Георгий
|3
|0
|Мозес Виктор
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Обляков Иван
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Фернандес Марио
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Дивеев Игорь
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Эджуке Чидера
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 20
|39
|2.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|44 - 20
|38
|3.
|Сочи
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|32 - 21
|34
|4.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|21 - 16
|31
|5.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|7.
|Ахмат
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|24 - 24
|27
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|9.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 26
|24
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 30
|22
|11.
|Рубин
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 27
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 19
|19
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 37
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 26
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|4.
|Ахмат
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 9
|18
|5.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 26
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5