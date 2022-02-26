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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
ЦСКА Москва
0' 11'
Прогнозы 194
Спартак Москва 40.7% (79)
X 40.7% (79)
ЦСКА Москва 18.6% (36)
0
выиграет ЦСКА Москва, со счетом 0:1
Цска подощел к весне с более солидным составом
Феликс Аpyтюнян #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
ЦСКА Москва
2.95
3.50
2.95
Все Коэффициенты
Новости
57
Селихов
Александр
68
Литвинов
Руслан
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
18
Умяров
Наиль
8
Мозес
Виктор
47
Зобнин
Роман
17
Мартинс
Кристофер
6
Айртон
Лукас
7
Соболев
Александр
Сергеевич
24
Промес
Куинси
35
Акинфеев
Игорь
3
Фукс
Бруно
29
Бийол
Яка
78
Дивеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
25
Гбамин
Жан-Филипп
97
Язиджи
Юсуф
98
Обляков
Иван
28
Медина
Хесус
8
Карраскаль
Хорхе
91
Заболотный
Антон
Спартак Москва
3-1-4-2
ЦСКА Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Спартак Москва
ЦСКА Москва

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

32 матча

37.5%
9.4%
53.1%
12 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
15.6%
46.9%
12 побед 5 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
3:2
ПЛ
2:1
К«П
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
К
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 4 (3) 0.22
Понсе Эсекель 4 0.22
Промес Куинси 4 0.22
Зобнин Роман 2 0.11
Джикия Георгий 1 0.06
Жиго Самуэль 1 0.06
Литвинов Руслан 1 0.06
Мозес Виктор 1 0.06
Умяров Наиль 1 0.06
Айртон Лукас 1 0.06
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 5 (1) 0.28
Эджуке Чидера 4 0.22
Чалов Фёдор 3 0.17
Зайнутдинов Бактиёр 2 0.11
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.06
Бийол Яка 1 0.06
Бохинен Эмиль 1 0.06
Бистрович Кристиян 1 0.06
Дивеев Игорь 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Яковлев Владислав 1 0.06
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 1
Рассказов Николай 5 1
Кофрие Максимилиано 3 2
Жиго Самуэль 6 0
Бакаев Зелимхан 5 0
Умяров Наиль 4 0
Айртон Лукас 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Джикия Георгий 3 0
Мозес Виктор 2 0
Мирзов Резиуан 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Заболотный Антон 2 1
Обляков Иван 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Фернандес Марио 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Эджуке Чидера 1 0
Бийол Яка 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
2
14%
3
27%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
5
36%
1
9%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

16
5
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
38%
1
20%
76-90

Забито

20
21
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
2
10%
3
14%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
6
29%
61-75
7
35%
5
24%
76-90

Пропущено

26
16
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
1
4%
3
19%
1-15
7
27%
3
19%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
8
31%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3
Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0
ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 19 12 3 4 36 - 20 39
2. Зенит Заявка 18 11 5 2 44 - 20 38
3. Сочи Заявка 19 11 1 7 32 - 21 34
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 19 9 4 6 21 - 16 31
5. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
6. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
7. Ахмат Заявка 18 9 0 9 24 - 24 27
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва 0:0 Заявка 19 6 6 7 20 - 26 24
10. Нижний Новгород Заявка 19 6 4 9 19 - 30 22
11. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
12. Урал Заявка 19 4 7 8 12 - 19 19
13. Арсенал Тула Заявка 19 5 4 10 21 - 37 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 18 3 7 8 17 - 26 16
16. Химки Заявка 19 2 8 9 16 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
4. Ахмат Заявка 9 6 0 3 15 - 9 18
5. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Спартак Москва 0:0 Заявка 10 4 4 2 14 - 10 16
8. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13. Спартак Москва 0:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Уфа Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
15. Арсенал Тула Заявка 10 2 0 8 10 - 26 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
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  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 18'
    Заброс Дивеева вперёд по левому флангу перехватил Мозес.
  • 17'
    Карраскаль справа с восемнадцати метров пробил по воротам. Селихов не смог удержать мяч в руках, но и Заболотный на добивание не поспел.
  • 16'
    Промес справа со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Заболотный.
  • Фол, нарушение
    15'
    Дивеев на фланге сбил Мозеса.
  • 14'
    Прострел Зобнина справа к воротам перехватил Дивеев.
  • Угловой
    13'
    Язиджи от углового флага навесил к ближней штанге, где Фуксу не удалось ногой переправить мяч в центр.
  • 12'
    Прострел Облякова слева в центр перехватил Умяров.
  • 11'
    Селихов сыграл ногами за пределами штрафной площади, помогая защитникам быстрее перевести мяч с фланга на фланг.
  • Фол, нарушение
    10'
    Медина в центре поля сбил Айртона.
  • Фол, нарушение
    9'
    Заболотный на чужой половине поля завалил на газон Джикию.
  • Фол, нарушение
    8'
    Промес слева со штрафного сделал заброс к дальней штанге. Джикия сделал скидку в центр, где в верховой борьбе Жиго нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    7'
    Медина на фланге сыграл рукой.
  • 6'
    Много борьбы пока в центре поля. Команды больше уделяют внимания позиционным моментам.
  • Опасный момент
    5'
    Промес справа с двадцати двух метров пробил немного левее ворот.
  • 4'
    Фернандес справа обыгрался с Язиджи, но вперёд продвигаться не стал.
  • Фол, нарушение
    3'
    Дивеев в центре поля сбил Соболева.
  • 2'
    "Спартак" играет в красных футболках и белых трусах, ЦСКА - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Открытие Банк Арене"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва онлайн


Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва

Исход игры
Спартак Москва
40.7% (79)
Ничья
40.7% (79)
ЦСКА Москва
18.6% (36)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (49)
Меньше
61.11% (77)
Обе команды забьют
Да
84.13% (106)
Нет
15.87% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (57)
2:1 Спартак Москва
12.9% (25)
1:2 ЦСКА Москва
6.7% (13)
1:0 Спартак Москва
5.7% (11)
2:2 Ничья
3.1% (6)
0:1 ЦСКА Москва
2.6% (5)
2:0 Спартак Москва
1.5% (3)
3:2 Спартак Москва
1.5% (3)
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ЦСКА Москва

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