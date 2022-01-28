РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Открытие Банк Арена
История личных встреч
Спартак Москва
ЦСКА Москва
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
32 матча
37.5%
9.4%
53.1%
12 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
15.6%
46.9%
12 побед 5 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр Сергеевич
|4 (3)
|0.22
|Понсе Эсекель
|4
|0.22
|Промес Куинси
|4
|0.22
|Зобнин Роман
|2
|0.11
|Джикия Георгий
|1
|0.06
|Жиго Самуэль
|1
|0.06
|Литвинов Руслан
|1
|0.06
|Мозес Виктор
|1
|0.06
|Умяров Наиль
|1
|0.06
|Айртон Лукас
|1
|0.06
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.28
|Эджуке Чидера
|4
|0.22
|Чалов Фёдор
|3
|0.17
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0.11
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.06
|Бийол Яка
|1
|0.06
|Бохинен Эмиль
|1
|0.06
|Бистрович Кристиян
|1
|0.06
|Дивеев Игорь
|1
|0.06
|Марадишвили Константин
|1
|0.06
|Яковлев Владислав
|1
|0.06
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|1
|Рассказов Николай
|5
|1
|Кофрие Максимилиано
|3
|2
|Жиго Самуэль
|6
|0
|Бакаев Зелимхан
|5
|0
|Умяров Наиль
|4
|0
|Айртон Лукас
|4
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Джикия Георгий
|3
|0
|Мозес Виктор
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Обляков Иван
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Фернандес Марио
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Дивеев Игорь
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Эджуке Чидера
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
2
14%
3
27%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
5
36%
1
9%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Пропущено
16
5
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
38%
1
20%
76-90
Забито
20
21
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
2
10%
3
14%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
6
29%
61-75
7
35%
5
24%
76-90
Пропущено
26
16
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
1
4%
3
19%
1-15
7
27%
3
19%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
8
31%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3
Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0
ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|44 - 20
|38
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|33 - 20
|36
|3.
|Сочи
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 21
|31
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|21 - 16
|30
|5.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|7.
|Ахмат
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|24 - 24
|27
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 27
|22
|11.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 18
|19
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 35
|19
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 26
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|16 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|4.
|Ахмат
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 9
|18
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|14.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 24
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - ЦСКА Москва
Исход игры
Спартак Москва
41.8% (28)
Ничья
38.8% (26)
ЦСКА Москва
19.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
46.94% (23)
Меньше
53.06% (26)
Обе команды забьют
Да
85.71% (42)
Нет
14.29% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.4% (19)
2:1 Спартак Москва
13.4% (9)
1:2 ЦСКА Москва
13.4% (9)
2:2 Ничья
6% (4)
1:0 Спартак Москва
4.5% (3)
2:0 Спартак Москва
4.5% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!