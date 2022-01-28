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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва
Прогнозы 67
Спартак Москва 41.8% (28)
X 38.8% (26)
ЦСКА Москва 19.4% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
ЦСКА Москва
2.73
3.50
2.99
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Спартак Москва
ЦСКА Москва

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

32 матча

37.5%
9.4%
53.1%
12 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
15.6%
46.9%
12 побед 5 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
3:2
ПЛ
2:1
К«П
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
К
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 4 (3) 0.22
Понсе Эсекель 4 0.22
Промес Куинси 4 0.22
Зобнин Роман 2 0.11
Джикия Георгий 1 0.06
Жиго Самуэль 1 0.06
Литвинов Руслан 1 0.06
Мозес Виктор 1 0.06
Умяров Наиль 1 0.06
Айртон Лукас 1 0.06
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 5 (1) 0.28
Эджуке Чидера 4 0.22
Чалов Фёдор 3 0.17
Зайнутдинов Бактиёр 2 0.11
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.06
Бийол Яка 1 0.06
Бохинен Эмиль 1 0.06
Бистрович Кристиян 1 0.06
Дивеев Игорь 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Яковлев Владислав 1 0.06
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 1
Рассказов Николай 5 1
Кофрие Максимилиано 3 2
Жиго Самуэль 6 0
Бакаев Зелимхан 5 0
Умяров Наиль 4 0
Айртон Лукас 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Джикия Георгий 3 0
Мозес Виктор 2 0
Мирзов Резиуан 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Заболотный Антон 2 1
Обляков Иван 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Фернандес Марио 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Эджуке Чидера 1 0
Бийол Яка 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
2
14%
3
27%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
5
36%
1
9%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

16
5
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
38%
1
20%
76-90

Забито

20
21
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
2
10%
3
14%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
6
29%
61-75
7
35%
5
24%
76-90

Пропущено

26
16
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
1
4%
3
19%
1-15
7
27%
3
19%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
8
31%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3
Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0
ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 44 - 20 38
2. Динамо Москва Заявка 18 11 3 4 33 - 20 36
3. Сочи Заявка 18 10 1 7 30 - 21 31
4. ЦСКА Москва Заявка 18 9 3 6 21 - 16 30
5. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
6. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
7. Ахмат Заявка 18 9 0 9 24 - 24 27
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 18 6 5 7 20 - 26 23
10. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
11. Урал Заявка 18 4 7 7 12 - 18 19
12. Арсенал Тула Заявка 18 5 4 9 21 - 35 19
13. Нижний Новгород Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 18 3 7 8 17 - 26 16
16. Химки Заявка 18 2 8 8 16 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Сочи Заявка 9 6 0 3 20 - 9 18
4. Ахмат Заявка 9 6 0 3 15 - 9 18
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
15. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 9 2 0 7 10 - 24 6
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 февраля 2022, осталось 2 дня 9 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Спартак Москва 41.8% (28)
    X 38.8% (26)
    ЦСКА Москва 19.4% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.73
    3.50
    2.99
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Спартак Москва - ЦСКА Москва онлайн


    Прогнозы на матч Спартак Москва - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    41.8% (28)
    Ничья
    38.8% (26)
    ЦСКА Москва
    19.4% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.94% (23)
    Меньше
    53.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (42)
    Нет
    14.29% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.4% (19)
    2:1 Спартак Москва
    13.4% (9)
    1:2 ЦСКА Москва
    13.4% (9)
    2:2 Ничья
    6% (4)
    1:0 Спартак Москва
    4.5% (3)
    2:0 Спартак Москва
    4.5% (3)
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    Спартак Москва
    ЦСКА Москва

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