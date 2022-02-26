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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Динамо Москва
0' 26'
Прогнозы 150
Химки 3.3% (5)
X 12.7% (19)
Динамо Москва 84% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Динамо Москва
7.00
4.20
1.73
Все Коэффициенты
Новости
Химки
3-4-2-1
Динамо Москва
4-1-4-1

История личных встреч

Химки
Динамо Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
ФПД
0:0
ФПД
0:0
ТМК
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 7 (3) 0.37
Кухарчук Илья 3 0.16
Долгов Александр 2 0.11
Адеми Кемаль 1 0.05
Набиуллин Эльмир 1 0.05
Трошечкин Александр 1 0.05
Мирзов Резиуан 1 (1) 0.05
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 6 (4) 0.32
Грулёв Вячеслав 6 0.32
Шиманьски Себастиан 5 0.26
Захарян Арсен 4 0.21
Тюкавин Константин 4 0.21
Макаров Денис 3 0.16
Бальбуэна Фабиан 2 0.11
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Моро Никола 1 0.05
Ордец Иван 1 0.05
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 5 0
Дагерстол Филип 4 0
Боженов Кирилл 4 0
Идову Брайн 2 1
Камышев Илья 2 1
Глушаков Денис 3 0
Кухарчук Илья 3 0
Филин Александр 3 0
Мирзов Резиуан 2 0
Набиуллин Эльмир 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Сабович Бесард 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Данилкин Егор 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 4 0
Фомин Даниил 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Захарян Арсен 4 0
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Грулёв Вячеслав 3 0
Макаров Денис 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Моро Никола 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
2
14%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
5
42%
76-90

Забито

6
19
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
33%
3
16%
61-75
3
50%
1
5%
76-90

Пропущено

20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
5%
1
13%
1-15
5
25%
2
25%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
5
25%
1
13%
61-75
1
5%
3
38%
76-90

Забито

16
33
5 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
6 Не забивали 1
1
6%
4
12%
1-15
2
13%
9
27%
16-30
2
13%
5
15%
31-45
3
19%
8
24%
46-60
4
25%
4
12%
61-75
4
25%
3
9%
76-90

Пропущено

31
20
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
10%
2
10%
1-15
6
19%
3
15%
16-30
4
13%
3
15%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
8
26%
3
15%
61-75
4
13%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3
Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1
Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 44 - 20 38
2. Динамо Москва 0:0 Заявка 19 11 4 4 33 - 20 37
3. Сочи Заявка 18 10 1 7 30 - 21 31
4. ЦСКА Москва Заявка 18 9 3 6 21 - 16 30
5. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
6. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
7. Ахмат Заявка 18 9 0 9 24 - 24 27
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 18 6 5 7 20 - 26 23
10. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
11. Нижний Новгород 0:0 Заявка 19 5 5 9 18 - 30 20
12. Урал 0:0 Заявка 19 4 8 7 12 - 18 20
13. Арсенал Тула Заявка 18 5 4 9 21 - 35 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 18 3 7 8 17 - 26 16
16. Химки 0:0 Заявка 19 2 9 8 16 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва 0:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Сочи Заявка 9 6 0 3 20 - 9 18
4. Ахмат Заявка 9 6 0 3 15 - 9 18
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки 0:0 Заявка 10 1 7 2 10 - 11 10
14. Нижний Новгород 0:0 Заявка 10 2 2 6 9 - 16 8
15. Урал 0:0 Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 12 17
2. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород 0:0 Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 10 12
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 9 2 0 7 10 - 24 6
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
16. Химки 0:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 26'
    "Динамо" больше владеет  мячом на чужой половине поля, но это не позволяет гостям чаще создавать моменты у чужих ворот.
  • 25'
    Ламкель Зе справа вошёл в штрафную площадь и обыграл Бальбуэну, но Моро успел заблокировать удар Дидье.
  • 24'
    Мамаев слева со штрафного навесил к воротам. Защитники "Динамо" выбили мяч на Жиркова, чей дальний удар пришёлся в Бальбуэну.
  • Фол, нарушение
    23'
    Моро на фланге ударил по ногам Мамаева.
  • 22'
    Мирзов слева попытался войти в чужую штрафную площадь, но не смог пройти Бальбуэну.
  • 21'
    Навес Скопинцева слева к воротам заблокировал Кухарчук.
  • 20'
    Грулёв справа с двадцати метров пробил низом по центру ворот. Лантратов аккуратно прижал мяч к газону.
  • Угловой
    19'
    Захарян от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Ламкель Зе.
  • 18'
    Прострел Скопинцева слева к воротам соперники заблокировали.
  • Офсайд
    17'
    Смолов справа забрался в офсайд.
  • 16'
    "Химки" подержали мяч на своей половине поля под прессингом соперников.
  • 14'
    Паршивлюк справа покатил мяч в штрафную площадь на Захаряна, которому Виана не дал сыграть.
  • Фол, нарушение
    13'
    Шиманьски на чужой половине поля сбил Мирзова.
  • 12'
    Моро справа решил пробить в ближний угол. Лантратов успел сместиться к штанге и поймать мяч.
  • Опасный момент
    11'
    Ламкель Зе справа подключил к атаке Кухарчука, который с линии штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.
  • 10'
    Моро несколько раз попытался сделать заброс в штрафную площадь, но мяч каждый раз попадал в соперников.
  • 8'
    Навес Паршивлюка справа в штрафную площадь прервал Волков.
  • Угловой
    7'
    После подачи от углового флага Бальбуэна головой пробил под перекладину. Лантратов мяч поймал.
  • 6'
    Глушаков справа отправил вперёд Ламкеля Зе, который вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Мяч попал в Мамаева и полетел правее ворот.
  • 5'
    Фомин справа из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
  • 4'
    Команды пока по очереди контролируют мяч в центре поля без обостряющих передач вперёд.
  • 3'
    Тихий на фланге не позволил сыграть Скопинцеву и сопроводил мяч за пределы поля.
  • 2'
    "Химки" играют в красных футболках и чёрных трусах, "Динамо" - в белых футболках и синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Арене Химки"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Химки 0:0 Динамо Москва онлайн


Прогнозы на матч Химки 0:0 Динамо Москва

Исход игры
Химки
3.3% (5)
Ничья
12.7% (19)
Динамо Москва
84% (126)
Тотал 2.5
Больше
55.28% (68)
Меньше
44.72% (55)
Обе команды забьют
Да
66.67% (82)
Нет
33.33% (41)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
37.3% (56)
0:1 Динамо Москва
14.7% (22)
0:2 Динамо Москва
12.7% (19)
1:1 Ничья
9.3% (14)
1:3 Динамо Москва
5.3% (8)
2:3 Динамо Москва
2% (3)
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Химки
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