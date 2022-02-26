Мирзов слева попытался войти в чужую штрафную площадь, но не смог пройти Бальбуэну.

Моро на фланге ударил по ногам Мамаева.

Мамаев слева со штрафного навесил к воротам. Защитники "Динамо" выбили мяч на Жиркова, чей дальний удар пришёлся в Бальбуэну.

Ламкель Зе справа вошёл в штрафную площадь и обыграл Бальбуэну, но Моро успел заблокировать удар Дидье.

"Динамо" больше владеет мячом на чужой половине поля, но это не позволяет гостям чаще создавать моменты у чужих ворот.

21' Навес Скопинцева слева к воротам заблокировал Кухарчук.

20' Грулёв справа с двадцати метров пробил низом по центру ворот. Лантратов аккуратно прижал мяч к газону.

19' Захарян от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Ламкель Зе.

18' Прострел Скопинцева слева к воротам соперники заблокировали.

17' Смолов справа забрался в офсайд.

16' "Химки" подержали мяч на своей половине поля под прессингом соперников.

14' Паршивлюк справа покатил мяч в штрафную площадь на Захаряна, которому Виана не дал сыграть.

13' Шиманьски на чужой половине поля сбил Мирзова.

12' Моро справа решил пробить в ближний угол. Лантратов успел сместиться к штанге и поймать мяч.

11' Ламкель Зе справа подключил к атаке Кухарчука, который с линии штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.

10' Моро несколько раз попытался сделать заброс в штрафную площадь, но мяч каждый раз попадал в соперников.

8' Навес Паршивлюка справа в штрафную площадь прервал Волков.

7' После подачи от углового флага Бальбуэна головой пробил под перекладину. Лантратов мяч поймал.

6' Глушаков справа отправил вперёд Ламкеля Зе, который вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Мяч попал в Мамаева и полетел правее ворот.

5' Фомин справа из пределов штрафной площади пробил выше ворот.

4' Команды пока по очереди контролируют мяч в центре поля без обостряющих передач вперёд.

3' Тихий на фланге не позволил сыграть Скопинцеву и сопроводил мяч за пределы поля.

2' "Химки" играют в красных футболках и чёрных трусах, "Динамо" - в белых футболках и синих трусах.