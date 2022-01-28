РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Арена Химки
История личных встреч
Химки
Динамо Москва
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|7 (3)
|0.39
|Кухарчук Илья
|3
|0.17
|Долгов Александр
|2
|0.11
|Адеми Кемаль
|1
|0.06
|Набиуллин Эльмир
|1
|0.06
|Трошечкин Александр
|1
|0.06
|Мирзов Резиуан
|1 (1)
|0.06
|Сабович Бесард
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|6 (4)
|0.33
|Грулёв Вячеслав
|6
|0.33
|Шиманьски Себастиан
|5
|0.28
|Захарян Арсен
|4
|0.22
|Тюкавин Константин
|4
|0.22
|Макаров Денис
|3
|0.17
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.11
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.06
|Моро Никола
|1
|0.06
|Ордец Иван
|1
|0.06
|Варела Гильермо
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Дагерстол Филип
|4
|0
|Боженов Кирилл
|4
|0
|Идову Брайн
|2
|1
|Камышев Илья
|2
|1
|Глушаков Денис
|3
|0
|Кухарчук Илья
|3
|0
|Филин Александр
|3
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Гильермо
|4
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|Захарян Арсен
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Лашальт Диего
|3
|0
|Грулёв Вячеслав
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
2
14%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
3
27%
5
42%
76-90
Забито
6
19
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
33%
3
16%
61-75
3
50%
1
5%
76-90
Пропущено
20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
5%
1
13%
1-15
5
25%
2
25%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
5
25%
1
13%
61-75
1
5%
3
38%
76-90
Забито
16
33
5 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
6 Не забивали 1
1
6%
4
12%
1-15
2
13%
9
27%
16-30
2
13%
5
15%
31-45
3
19%
8
24%
46-60
4
25%
4
12%
61-75
4
25%
3
9%
76-90
Пропущено
31
20
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
10%
2
10%
1-15
6
19%
3
15%
16-30
4
13%
3
15%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
8
26%
3
15%
61-75
4
13%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1 Химки - Германнштадт 0:0 Химки - Хельсингёр 1:3
Химки - Рубин 0:0 Химки - Раднички Ниш 1:0 Химки - Баник Острава 1:1 Ахмат - Химки 4:1 Химки - Арсенал Тула 1:2 Химки - Краснодар 3:3 ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1
Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|44 - 20
|38
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|33 - 20
|36
|3.
|Сочи
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 21
|31
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|21 - 16
|30
|5.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|7.
|Ахмат
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|24 - 24
|27
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 27
|22
|11.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 18
|19
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 35
|19
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 26
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|16 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|4.
|Ахмат
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 9
|18
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|14.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 24
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Динамо Москва
Исход игры
Химки
5.4% (3)
Ничья
12.5% (7)
Динамо Москва
82.1% (46)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (33)
Меньше
37.74% (20)
Обе команды забьют
Да
75.47% (40)
Нет
24.53% (13)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
48.2% (27)
0:1 Динамо Москва
12.5% (7)
1:1 Ничья
12.5% (7)
0:2 Динамо Москва
10.7% (6)
1:3 Динамо Москва
5.4% (3)
2:3 Динамо Москва
3.6% (2)
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