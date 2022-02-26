Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Diaz Arena
27
Капон
Брехт
10
Роша
Кенни
77
Атанга
Давид
20
Бауэр
Роберт
85
Arnaud
Dony
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Капон БрехтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Нападающий
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
-
85 Arnaud DonyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Остенде
Сент-Трейден
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
22 матча
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.38
|Амброз Тьерри
|5
|0.17
|Бэтцнер Ник
|2
|0.07
|Д'Арпино Максим
|2
|0.07
|Якель Фредерик
|2
|0.07
|Амаде Альфонс
|2
|0.07
|Роша Кенни
|1
|0.03
|Квасина Марко
|1
|0.03
|Капон Брехт
|1
|0.03
|Медли Зех
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|6 (4)
|0.21
|Хара Таити
|6
|0.21
|Хаяси Даити
|5
|0.17
|Судзуки Юма
|2
|0.07
|Конате Мори
|2
|0.07
|Койта Абубакари
|2
|0.07
|Де Риддер Стив
|1
|0.03
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Номбе Мбойо
|1
|0.03
|Райтц Рокко
|1
|0.03
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|Лавале Димитри
|1
|0.03
|Балонго Нельсон
|1
|0.03
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Фортес Стивен
|3
|2
|Гейе Махтар
|6
|0
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Танье Антон
|5
|0
|Козьелло Венсан
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Квасина Марко
|3
|0
|Макгихан Кэмерон
|3
|0
|Хендри Джек
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Капон Брехт
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Медли Зех
|2
|0
|Атанга Давид
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|10
|0
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Хара Таити
|6
|0
|Дуркин Кристофер
|5
|0
|Бауэр Роберт
|3
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Шмидт Даниэль
|2
|0
|Какас Либерато
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Пропущено
32
18
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
6
19%
1
6%
1-15
2
6%
3
17%
16-30
6
19%
3
17%
31-45
4
13%
3
17%
46-60
6
19%
5
28%
61-75
8
25%
3
17%
76-90
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 17
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
4
33%
3
17%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
5
28%
76-90
Пропущено
20
21
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
4
19%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
5
25%
5
24%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
5
25%
6
29%
76-90
Забито
28
30
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
12 Не забивали 8
4
14%
3
10%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
3
11%
6
20%
31-45
7
25%
6
20%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
5
18%
8
27%
76-90
Пропущено
52
39
20 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
6
12%
5
13%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
9
17%
5
13%
31-45
9
17%
8
21%
46-60
10
19%
9
23%
61-75
13
25%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3
Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1
Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|28
|15
|9
|4
|52 - 33
|54
|3.
|Антверпен
|28
|16
|5
|7
|48 - 30
|53
|4.
|Андерлехт
|28
|14
|9
|5
|60 - 32
|51
|5.
|Мехелен
|0:0
|28
|14
|4
|10
|48 - 46
|46
|6.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|7.
|Гент
|28
|13
|7
|8
|43 - 27
|46
|8.
|Генк
|28
|12
|5
|11
|54 - 41
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0
|29
|11
|6
|12
|41 - 34
|39
|10.
|Сент-Трейден
|0:0
|29
|11
|5
|13
|32 - 37
|38
|11.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|12.
|АХ Лёвен
|27
|9
|9
|9
|39 - 44
|36
|13.
|Остенде
|0:0
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|28
|7
|2
|19
|26 - 59
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|28
|4
|4
|20
|29 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|0:0
|15
|9
|3
|3
|29 - 18
|30
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|3.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|4.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|5.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Остенде
|0:0
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|0:0
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|13.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|14.
|Сент-Трейден
|0:0
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|6.
|Серкль Брюгге
|0:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 18
|22
|7.
|Сент-Трейден
|0:0
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|Мехелен
|0:0
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|14
|2
|0
|12
|11 - 35
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3