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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Сент-Трейден
0' 21'
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Сент-Трейден
2.81
3.22
2.75
Все Коэффициенты
1
Схерпен
Кьелл
5
Урогиде
Осазе
17
Фортес
Стивен
15
Якель
Фредерик
27
Капон
Брехт
8
Макгихан
Кэмерон
6
Д'Арпино
Максим
10
Роша
Кенни
77
Атанга
Давид
18
Сакамото
Тацухиро
9
Гейе
Махтар
21
Шмидт
Даниэль
4
Хасиока
Даики
3
Аль-Дахиль
Амин
26
Тейшейра
Жорже
20
Бауэр
Роберт
85
Arnaud
Dony
44
Брюлс
Кристиан
6
Конате
Мори
32
Дуркин
Кристофер
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
Остенде
3-5-2
Сент-Трейден
5-3-2

История личных встреч

Остенде
Сент-Трейден

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

22 матча

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
3:1
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДАТЗПВЛЕПО
1:1
ПДАТЗПВЛЕПО
1:0
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
4:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
К
2:0
ПДА
1:0
ЛП
3:0
ЛП
2:2
ЛП
1:2
ЛП
1:1
БВЛ
1:0
БВЛ
3:1
2ЙК
1:0
2ЙК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.38
Амброз Тьерри 5 0.17
Бэтцнер Ник 2 0.07
Д'Арпино Максим 2 0.07
Якель Фредерик 2 0.07
Амаде Альфонс 2 0.07
Роша Кенни 1 0.03
Квасина Марко 1 0.03
Капон Брехт 1 0.03
Медли Зех 1 0.03
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Хасе Робби 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 6 (4) 0.21
Хара Таити 6 0.21
Хаяси Даити 5 0.17
Судзуки Юма 2 0.07
Конате Мори 2 0.07
Койта Абубакари 2 0.07
Де Риддер Стив 1 0.03
Ляйстнер Тони 1 0.03
Номбе Мбойо 1 0.03
Райтц Рокко 1 0.03
Бауэр Роберт 1 0.03
Лавале Димитри 1 0.03
Балонго Нельсон 1 0.03
Дуркин Кристофер 0 0
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Хасиока Даики 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 6 1
Фортес Стивен 3 2
Гейе Махтар 6 0
Матам Тео Ндика 6 0
Танье Антон 5 0
Козьелло Венсан 3 1
Амброз Тьерри 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Квасина Марко 3 0
Макгихан Кэмерон 3 0
Хендри Джек 3 0
Роша Кенни 3 0
Якель Фредерик 3 0
Теате Артур 1 1
Капон Брехт 2 0
Д'Арпино Максим 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Медли Зех 2 0
Атанга Давид 1 0
Боонен Инди 1 0
Данкан Кайл 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 10 0
Ляйстнер Тони 6 1
Хара Таити 6 0
Дуркин Кристофер 5 0
Бауэр Роберт 3 1
Судзуки Юма 4 0
Конате Мори 4 0
Хасиока Даики 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Койта Абубакари 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Шмидт Даниэль 2 0
Какас Либерато 2 0
Пий Джуниор 2 0
Хаяси Даити 2 0
Райтц Рокко 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Ван Дессел Стан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Пропущено

32
18
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
6
19%
1
6%
1-15
2
6%
3
17%
16-30
6
19%
3
17%
31-45
4
13%
3
17%
46-60
6
19%
5
28%
61-75
8
25%
3
17%
76-90

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 17
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
4
33%
3
17%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
5
28%
76-90

Пропущено

20
21
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
4
19%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
5
25%
5
24%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
5
25%
6
29%
76-90

Забито

28
30
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
12 Не забивали 8
4
14%
3
10%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
3
11%
6
20%
31-45
7
25%
6
20%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
5
18%
8
27%
76-90

Пропущено

52
39
20 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
6
12%
5
13%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
9
17%
5
13%
31-45
9
17%
8
21%
46-60
10
19%
9
23%
61-75
13
25%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3
Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1
Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 29 20 4 5 64 - 22 64
2. Брюгге 28 15 9 4 52 - 33 54
3. Антверпен 28 16 5 7 48 - 30 53
4. Андерлехт 28 14 9 5 60 - 32 51
5. Мехелен 0:0 28 14 4 10 48 - 46 46
6. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
7. Гент 28 13 7 8 43 - 27 46
8. Генк 28 12 5 11 54 - 41 41
9. Серкль Брюгге 0:0 29 11 6 12 41 - 34 39
10. Сент-Трейден 0:0 29 11 5 13 32 - 37 38
11. Кортрейк 28 9 10 9 37 - 34 37
12. АХ Лёвен 27 9 9 9 39 - 44 36
13. Остенде 0:0 29 9 5 15 28 - 52 32
14. Стандард 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 29 7 7 15 33 - 49 28
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 28 7 2 19 26 - 59 23
18. Беерсхот-Вильрейк 28 4 4 20 29 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 0:0 15 9 3 3 29 - 18 30
2. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
3. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
4. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
5. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
6. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
7. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Остенде 0:0 15 5 2 8 16 - 32 17
12. Серкль Брюгге 0:0 14 5 2 7 17 - 16 17
13. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
14. Сент-Трейден 0:0 14 5 2 7 19 - 20 17
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
17. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
6. Серкль Брюгге 0:0 15 6 4 5 24 - 18 22
7. Сент-Трейден 0:0 15 6 3 6 13 - 17 21
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
12. Мехелен 0:0 13 5 1 7 19 - 28 16
13. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
14. Остенде 0:0 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Генк 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 14 2 0 12 11 - 35 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Сент-Трейден
2.81
3.22
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остенде 0:0 Сент-Трейден онлайн


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Сент-Трейден

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