Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
58' Желтая карточкаАль-Дахиль Амин
63' Желтая карточкаГейе Махтар
74' Желтая карточкаЯнсенс Вольке
Ход матча
58'
63'
74'
27
Капон
Брехт
10
Роша
Кенни
77
Атанга
Давид
20
Бауэр
Роберт
85
Arnaud
Dony
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Капон БрехтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Нападающий
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
-
85 Arnaud DonyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Остенде
Сент-Трейден
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
22 матча
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.38
|Амброз Тьерри
|5
|0.17
|Бэтцнер Ник
|2
|0.07
|Д'Арпино Максим
|2
|0.07
|Якель Фредерик
|2
|0.07
|Амаде Альфонс
|2
|0.07
|Роша Кенни
|1
|0.03
|Квасина Марко
|1
|0.03
|Капон Брехт
|1
|0.03
|Медли Зех
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|6 (4)
|0.21
|Хара Таити
|6
|0.21
|Хаяси Даити
|5
|0.17
|Судзуки Юма
|2
|0.07
|Конате Мори
|2
|0.07
|Койта Абубакари
|2
|0.07
|Де Риддер Стив
|1
|0.03
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Номбе Мбойо
|1
|0.03
|Райтц Рокко
|1
|0.03
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|Лавале Димитри
|1
|0.03
|Балонго Нельсон
|1
|0.03
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Гейе Махтар
|7
|0
|Фортес Стивен
|3
|2
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Танье Антон
|5
|0
|Козьелло Венсан
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Квасина Марко
|3
|0
|Макгихан Кэмерон
|3
|0
|Хендри Джек
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Капон Брехт
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Медли Зех
|2
|0
|Атанга Давид
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|10
|0
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Хара Таити
|6
|0
|Дуркин Кристофер
|5
|0
|Бауэр Роберт
|3
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Янсенс Вольке
|2
|0
|Шмидт Даниэль
|2
|0
|Какас Либерато
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Пропущено
32
18
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
6
19%
1
6%
1-15
2
6%
3
17%
16-30
6
19%
3
17%
31-45
4
13%
3
17%
46-60
6
19%
5
28%
61-75
8
25%
3
17%
76-90
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 17
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
4
33%
3
17%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
5
28%
76-90
Пропущено
20
21
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
4
19%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
5
25%
5
24%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
5
25%
6
29%
76-90
Забито
28
30
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
12 Не забивали 8
4
14%
3
10%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
3
11%
6
20%
31-45
7
25%
6
20%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
5
18%
8
27%
76-90
Пропущено
52
39
20 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
6
12%
5
13%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
9
17%
5
13%
31-45
9
17%
8
21%
46-60
10
19%
9
23%
61-75
13
25%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Остенде - АХ Лёвен 1:3
Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1
Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|28
|15
|9
|4
|52 - 33
|54
|3.
|Антверпен
|28
|16
|5
|7
|48 - 30
|53
|4.
|Андерлехт
|28
|14
|9
|5
|60 - 32
|51
|5.
|Мехелен
|28
|14
|4
|10
|50 - 48
|46
|6.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|7.
|Гент
|28
|13
|7
|8
|43 - 27
|46
|8.
|Генк
|28
|12
|5
|11
|54 - 41
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|29
|11
|6
|12
|43 - 36
|39
|10.
|Сент-Трейден
|29
|11
|5
|13
|32 - 37
|38
|11.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|12.
|АХ Лёвен
|27
|9
|9
|9
|39 - 44
|36
|13.
|Остенде
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|28
|7
|2
|19
|26 - 59
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|28
|4
|4
|20
|29 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|3.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|4.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|5.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|13.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|14.
|Сент-Трейден
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|6.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|7.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|14
|2
|0
|12
|11 - 35
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3