Польша: Экстракласса 2021-2022
2:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Горник
1:0
23' ГолГол Януш
2:0
32' ГолГаска Дамиан
52' Желтая карточкаГол Януш
Ход матча
23'
1:0
32'
52'
6
Гол
Януш
77
Гаска
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
49 Ruben LobatoЗащитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
-
46 Вавщик ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Гурник Ленчна
Сталь Мелец
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|10 (1)
|0.43
|Гаска Дамиан
|4
|0.17
|Гол Януш
|3
|0.13
|Przemyslaw Banaszak
|2 (1)
|0.09
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.04
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.04
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Гжегож
|8 (6)
|0.35
|Мак Матеуш
|7
|0.3
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.17
|Ситек Максимилиан
|3
|0.13
|Koki Hinokio
|1
|0.04
|Де Амо Хонатан
|1
|0.04
|Колев Александар
|1
|0.04
|Флис Марцин
|1
|0.04
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.04
|Жиро Матеуш
|1
|0.04
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
|Доманьски Мацей
|0
|0
Карточки
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|6
|1
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Рыманяк Бартош
|5
|0
|Щесняк Криспин
|3
|1
|Przemyslaw Banaszak
|2
|1
|Мак Михал
|3
|0
|Szymon Drewniak
|3
|0
|Serhij Krykun
|3
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Leandro VIII
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гетингер Крыстян
|4
|1
|Жиро Матеуш
|4
|1
|Флис Марцин
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Ситек Максимилиан
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
1
11%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
21%
76-90
Пропущено
22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
18%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
3
14%
3
25%
76-90
Забито
12
17
9 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
2
17%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
5
42%
5
29%
29%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
17%
1
6%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
5
36%
76-90
Забито
21
31
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
3
14%
7
23%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
7
33%
9
29%
29%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
6
29%
4
13%
76-90
Пропущено
38
26
19 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
6
16%
1
4%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
6
16%
6
23%
31-45
7
18%
5
19%
46-60
5
13%
3
12%
61-75
7
18%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1
Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1
Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|2.
|Погонь Щецин
|23
|13
|7
|3
|40 - 20
|46
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Лехия Гданьск
|22
|11
|6
|5
|36 - 25
|39
|5.
|Радомьяк Радом
|22
|9
|9
|4
|30 - 21
|36
|6.
|Гурник Забже
|22
|9
|5
|8
|31 - 30
|32
|7.
|Сталь Мелец
|0:2
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|10.
|Пяст
|22
|8
|5
|9
|31 - 29
|29
|11.
|Ягеллония
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|12.
|Шлёнск
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Гурник Ленчна
|2:0
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|14.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|15.
|Варта Познань
|22
|5
|8
|9
|19 - 26
|23
|16.
|Висла Краков
|23
|6
|4
|13
|22 - 35
|22
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|4.
|Погонь Щецин
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Сталь Мелец
|0:2
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|13.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|15.
|Гурник Ленчна
|2:0
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|16.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|17.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|7.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|10.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Сталь Мелец
|0:2
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|2:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|12
|2
|2
|8
|11 - 23
|8
|15.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|16.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3