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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Ленчна
2:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Сталь Мелец
0'
1:0
23' Гол
Гол Януш
2:0
32' Гол
Гаска Дамиан
52' Желтая карточка
Гол Януш
66'

Ход матча

23'
Гол Януш
1:0
32'
Гаска Дамиан
(Jason Eyenga-Lokilo2)
2:0
52'
Гол Януш
 
Лучшие коэффициенты
Гурник Ленчна
Ничья
Сталь Мелец
2.28
8.20
37.03
Все Коэффициенты
33
Гостомски
Мацей
35
Gerson
Guimaraes
20
Рыманяк
Бартош
3
Leandro
VIII
24
Мичел
Голински
6
Гол
Януш
8
Szymon
Drewniak
22
Serhij
Krykun
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
77
Гаска
Дамиан
18
Bartosz
Spiaczka
13
Стрончек
Рафал
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
5
Жиро
Матеуш
8
Урбаньчик
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
90
Стечик
Доминик
45
Вжесиньски
Конрад
Гурник Ленчна
3-4-2-1
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Гурник Ленчна
Сталь Мелец

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
2:0
ПД
1:0
ПД
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 10 (1) 0.43
Гаска Дамиан 4 0.17
Гол Януш 3 0.13
Przemyslaw Banaszak 2 (1) 0.09
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.04
Вендрыховски Марцел 1 0.04
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.35
Мак Матеуш 7 0.3
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.17
Ситек Максимилиан 3 0.13
Koki Hinokio 1 0.04
Де Амо Хонатан 1 0.04
Колев Александар 1 0.04
Флис Марцин 1 0.04
Чорбаджийски Божидар 1 0.04
Жиро Матеуш 1 0.04
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0
Корт Давид 0 0
Доманьски Мацей 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 6 1
Bartosz Spiaczka 7 0
Рыманяк Бартош 5 0
Щесняк Криспин 3 1
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Szymon Drewniak 3 0
Serhij Krykun 3 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гетингер Крыстян 4 1
Жиро Матеуш 4 1
Флис Марцин 4 0
Мак Матеуш 3 0
Касперкевич Аркадиуш 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Матрас Матеуш 2 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Ситек Максимилиан 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Koki Hinokio 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
1
11%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
21%
76-90

Пропущено

22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
18%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
3
14%
3
25%
76-90

Забито

12
17
9 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
2
17%
4
24%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
5
42%
5
29%
29%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
17%
1
6%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
5
36%
76-90

Забито

21
31
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
3
14%
7
23%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
7
33%
9
29%
29%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
6
29%
4
13%
76-90

Пропущено

38
26
19 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
6
16%
1
4%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
6
16%
6
23%
31-45
7
18%
5
19%
46-60
5
13%
3
12%
61-75
7
18%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1
Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1
Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 23 14 6 3 48 - 17 48
2. Погонь Щецин 23 13 7 3 40 - 20 46
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Лехия Гданьск 22 11 6 5 36 - 25 39
5. Радомьяк Радом 22 9 9 4 30 - 21 36
6. Гурник Забже 22 9 5 8 31 - 30 32
7. Сталь Мелец 0:2 23 8 7 8 28 - 31 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Висла Плоцк 23 9 3 11 31 - 34 30
10. Пяст 22 8 5 9 31 - 29 29
11. Ягеллония 22 7 7 8 27 - 34 28
12. Шлёнск 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Гурник Ленчна 2:0 23 5 9 9 23 - 38 24
14. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
15. Варта Познань 22 5 8 9 19 - 26 23
16. Висла Краков 23 6 4 13 22 - 35 22
17. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
18. Брук-Бет Термалица 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
3. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
4. Погонь Щецин 11 8 2 1 26 - 11 26
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Сталь Мелец 0:2 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
10. Ягеллония 11 4 5 2 16 - 12 17
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
13. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
14. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
15. Гурник Ленчна 2:0 12 3 5 4 13 - 20 14
16. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
17. Шлёнск 10 3 4 3 13 - 14 13
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Радомьяк Радом 11 4 4 3 14 - 11 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
7. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 0:2 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 2:0 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 12 2 2 8 11 - 23 8
15. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
16. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
17. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Гол Януш получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Гаска Дамиан бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Гол Януш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Ленчна
Ничья
Сталь Мелец
2.28
8.20
37.03
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Ленчна 2:0 Сталь Мелец онлайн


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Сталь Мелец

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