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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
0:0
Перерыв

Стадион:
Эйпен
0'
44' Желтая карточка
Петерс Стеф

Ход матча

44'
 
Петерс Стеф
49
Морис
Антони
59
Ismael
Kandouss
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
6
Casper
Nielsen2
8
Амани
Жан
17
Теума
Тедди
18
Митома
Каору
94
Loic
Lapoussin
11
Миллан
Алехандро
33
Нуруден
Абдул
35
Ламбер
Борис
5
Амат
Хорди
22
Агбаду
Эммануэль
32
Бек
Андреас
15
Gary
Magnee
4
Джегго
Джеймс
3
Алло
Тедди
9
Превляк
Смаил
8
Петерс
Стеф
29
Нуху
Айзек
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Эйпен
3-4-3

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Эйпен

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
2:3
ТМК
0:2
ТМК
2:1
ВД
0:0
ВД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 20 (2) 0.69
Ванзейр Данте 15 (1) 0.52
Casper Nielsen2 5 0.17
Митома Каору 5 0.17
Теума Тедди 4 (2) 0.14
Бёрджесс Кристиан 4 0.14
Loic Lapoussin 2 0.07
Ниукоп Барт 2 0.07
Амани Жан 2 0.07
Senne Lynen 1 0.03
Миллан Алехандро 1 0.03
Matthew Sorinola 1 0.03
Франсуа Гийом 0 0
Багер Йонас 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 8 (1) 0.28
Агбаду Эммануэль 5 0.17
Нгой Жульен 4 0.14
Каембе Эдо 4 0.14
Петерс Стеф 2 0.07
Эрис Жонатан 2 0.07
Н'Дри Конан 1 0.03
Нуху Айзек 1 0.03
Бек Андреас 1 0.03
Ламбер Борис 1 0.03
Колс Йенс 1 0.03
Эмбало Карлос 1 0.03
Кейта Сибири 1 0.03
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siebe van der Heyden 10 0
Ниукоп Барт 8 0
Амани Жан 5 1
Багер Йонас 1 3
Бёрджесс Кристиан 6 0
Deniz Undav 5 0
Ismael Kandouss 5 0
Casper Nielsen2 5 0
Ванзейр Данте 3 1
Теума Тедди 4 0
Loic Lapoussin 4 0
Франсуа Гийом 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Авенатти Фелипе 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Митома Каору 2 0
Марк Дамьен 1 0
Морис Антони 1 0
Пирар Люка 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 8 0
Ламбер Борис 7 0
Агбаду Эммануэль 7 0
Амат Хорди 4 1
Бек Андреас 5 0
Колс Йенс 5 0
Деом Жером 5 0
Нуху Айзек 5 0
Превляк Смаил 4 0
Эрис Жонатан 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Джегго Джеймс 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Gary Magnee 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
8%
3
15%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
5
21%
4
20%
31-45
7
29%
29%
3
15%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
4
17%
7
35%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
2
9%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
6
40%
9
39%
76-90

Забито

36
13
18 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
7
19%
1
8%
1-15
5
14%
3
23%
16-30
6
17%
3
23%
31-45
5
14%
0
0%
46-60
5
14%
3
23%
61-75
8
22%
3
23%
76-90

Пропущено

9
26
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 13
1
11%
5
19%
1-15
1
11%
3
12%
16-30
1
11%
4
15%
31-45
1
11%
6
23%
46-60
3
33%
2
8%
61-75
2
22%
6
23%
76-90

Забито

60
33
28 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
9
15%
4
12%
1-15
8
13%
5
15%
16-30
11
18%
7
21%
31-45
12
20%
3
9%
46-60
8
13%
4
12%
61-75
12
20%
10
30%
76-90

Пропущено

24
49
9 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 28
6 Пропускали первыми 18
15 Не пропускали 24
3
13%
7
14%
1-15
2
8%
6
12%
16-30
4
17%
8
16%
31-45
2
8%
9
18%
46-60
5
21%
4
8%
61-75
8
33%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2
Эйпен
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2
Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 29 20 4 5 64 - 22 64
2. Брюгге 28 15 9 4 52 - 33 54
3. Антверпен 28 16 5 7 48 - 30 53
4. Андерлехт 28 14 9 5 60 - 32 51
5. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
6. Гент 28 13 7 8 43 - 27 46
7. Мехелен 27 14 3 10 48 - 46 45
8. Генк 28 12 5 11 54 - 41 41
9. Серкль Брюгге 28 11 5 12 41 - 34 38
10. Сент-Трейден 28 11 4 13 32 - 37 37
11. Кортрейк 28 9 10 9 37 - 34 37
12. АХ Лёвен 27 9 9 9 39 - 44 36
13. Остенде 28 9 4 15 28 - 52 31
14. Стандард 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 0:0 29 7 7 15 33 - 49 28
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 28 7 2 19 26 - 59 23
18. Беерсхот-Вильрейк 28 4 4 20 29 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 15 9 2 4 26 - 13 29
2. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
3. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
4. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
5. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
6. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
7. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
12. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
13. Сент-Трейден 14 5 2 7 19 - 20 17
14. Остенде 14 5 1 8 16 - 32 16
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
17. Эйпен 0:0 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Сент-Трейден 14 6 2 6 13 - 17 20
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Эйпен 0:0 15 4 4 7 19 - 24 16
12. Мехелен 13 5 1 7 19 - 28 16
13. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
14. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Генк 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 14 2 0 12 11 - 35 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Петерс Стеф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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