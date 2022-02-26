Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Stade Joseph Marien
44' Желтая карточкаПетерс Стеф
64' Желтая карточкаGary Magnee
65' Желтая карточкаАмат Хорди
90' Желтая карточкаБек Андреас
Ход матча
44'
64'
65'
87'
90'
90'
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
18
Митома
Каору
35
Ламбер
Борис
32
Бек
Андреас
15
Gary
Magnee
29
Нуху
Айзек
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
-
18 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
-
24 Ilyes Ziani
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Нуху АйзекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Valkanis
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Эйпен
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|20 (2)
|0.69
|Ванзейр Данте
|15 (1)
|0.52
|Casper Nielsen2
|5
|0.17
|Митома Каору
|5
|0.17
|Теума Тедди
|4 (2)
|0.14
|Бёрджесс Кристиан
|4
|0.14
|Loic Lapoussin
|2
|0.07
|Ниукоп Барт
|2
|0.07
|Амани Жан
|2
|0.07
|Senne Lynen
|1
|0.03
|Миллан Алехандро
|1
|0.03
|Matthew Sorinola
|1
|0.03
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Багер Йонас
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|8 (1)
|0.28
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.17
|Нгой Жульен
|4
|0.14
|Каембе Эдо
|4
|0.14
|Петерс Стеф
|2
|0.07
|Эрис Жонатан
|2
|0.07
|Н'Дри Конан
|1
|0.03
|Нуху Айзек
|1
|0.03
|Бек Андреас
|1
|0.03
|Ламбер Борис
|1
|0.03
|Колс Йенс
|1
|0.03
|Эмбало Карлос
|1
|0.03
|Кейта Сибири
|1
|0.03
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Siebe van der Heyden
|10
|0
|Ниукоп Барт
|8
|0
|Амани Жан
|5
|1
|Багер Йонас
|1
|3
|Бёрджесс Кристиан
|6
|0
|Deniz Undav
|5
|0
|Ismael Kandouss
|5
|0
|Casper Nielsen2
|5
|0
|Ванзейр Данте
|3
|1
|Теума Тедди
|4
|0
|Loic Lapoussin
|4
|0
|Франсуа Гийом
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Марк Дамьен
|1
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Пирар Люка
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|9
|0
|Ламбер Борис
|7
|0
|Агбаду Эммануэль
|7
|0
|Амат Хорди
|5
|1
|Бек Андреас
|5
|0
|Колс Йенс
|5
|0
|Деом Жером
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Gary Magnee
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
20
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
8%
3
15%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
5
21%
4
20%
31-45
7
29%
29%
3
15%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
4
17%
7
35%
76-90
Пропущено
15
23
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
13%
2
9%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
6
40%
9
39%
76-90
Забито
36
13
18 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
7
19%
1
8%
1-15
5
14%
3
23%
16-30
6
17%
3
23%
31-45
5
14%
0
0%
46-60
5
14%
3
23%
61-75
8
22%
3
23%
76-90
Пропущено
9
26
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 13
1
11%
5
19%
1-15
1
11%
3
12%
16-30
1
11%
4
15%
31-45
1
11%
6
23%
46-60
3
33%
2
8%
61-75
2
22%
6
23%
76-90
Забито
60
33
28 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
9
15%
4
12%
1-15
8
13%
5
15%
16-30
11
18%
7
21%
31-45
12
20%
3
9%
46-60
8
13%
4
12%
61-75
12
20%
10
30%
76-90
Пропущено
24
49
9 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 28
6 Пропускали первыми 18
15 Не пропускали 24
3
13%
7
14%
1-15
2
8%
6
12%
16-30
4
17%
8
16%
31-45
2
8%
9
18%
46-60
5
21%
4
8%
61-75
8
33%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2
Эйпен
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2
Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|28
|15
|9
|4
|52 - 33
|54
|3.
|Антверпен
|28
|16
|5
|7
|48 - 30
|53
|4.
|Андерлехт
|28
|14
|9
|5
|60 - 32
|51
|5.
|Мехелен
|0:0
|28
|14
|4
|10
|48 - 46
|46
|6.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|7.
|Гент
|28
|13
|7
|8
|43 - 27
|46
|8.
|Генк
|28
|12
|5
|11
|54 - 41
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0
|29
|11
|6
|12
|41 - 34
|39
|10.
|Сент-Трейден
|0:0
|29
|11
|5
|13
|32 - 37
|38
|11.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|12.
|АХ Лёвен
|27
|9
|9
|9
|39 - 44
|36
|13.
|Остенде
|0:0
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|28
|7
|2
|19
|26 - 59
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|28
|4
|4
|20
|29 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|0:0
|15
|9
|3
|3
|29 - 18
|30
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|3.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|4.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|5.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Остенде
|0:0
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|0:0
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|13.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|14.
|Сент-Трейден
|0:0
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|6.
|Серкль Брюгге
|0:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 18
|22
|7.
|Сент-Трейден
|0:0
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|Мехелен
|0:0
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|14
|2
|0
|12
|11 - 35
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3