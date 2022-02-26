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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Лех
0' 42'
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Лех
3.10
3.34
2.55
Все Коэффициенты
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
55
Ласицки
Игор
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
18
Кухарчик
Михал
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
35
Беднарек
Филип
2
Joel
V
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
23
Вельде
Кристоффер
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Погонь Щецин
4-1-4-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Лех

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

28 матчей

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:1
Э
0:4
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
1:1
ЭГА
1:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:0
К
3:0
ЭГА
2:0
К
0:1
К
3:0
Э
0:3
Э
3:1
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 7 0.3
Ковальчик Себастьян 5 (2) 0.22
Гросицки Камил 4 0.17
Кухарчик Михал 4 0.17
Козловски Кацпер 3 0.13
Бичахчян Ваан 3 0.13
Дрыгас Камил 3 (3) 0.13
Салес Жеан Карлос 2 0.09
Триантафиллопулос Константинос 2 0.09
Бартковски Якуб 1 0.04
Кужава Рафал 1 0.04
Журавски Мачей 1 0.04
Пажишек Пётр 1 0.04
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.04
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Ленговски Матеуш 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 11 (2) 0.48
Амарал Жоау 10 0.43
Каминьски Якуб 8 0.35
Милич Антонио 3 0.13
Саламон Бартош 3 0.13
Квеквескири Ника 2 0.09
Рамирес Даниэль 1 0.04
Дуглас Барри 1 0.04
Ребошу Педру 1 0.04
Ба-Луа Адриэль 1 0.04
Муравски Радослав 1 0.04
Тиба Педру 1 0.04
Ковнацки Давид 1 0.04
Скурась Михал 1 0.04
Joel V 0 0
Червински Алан 0 0
Шатка Любомир 0 0
Вельде Кристоффер 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабровски Дамьян 6 0
Дрыгас Камил 5 0
Кухарчик Михал 3 0
Кужава Рафал 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Журавски Мачей 1 1
Гросицки Камил 2 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Столярски Павел 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Захович Лука 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Мата Луиш 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Тиба Педру 4 0
Квеквескири Ника 2 1
Карлстрём Йеспер 3 0
Joel V 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Милич Антонио 2 0
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Ба-Луа Адриэль 2 0
Саламон Бартош 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Скурась Михал 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
17
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
8%
4
24%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
7
28%
5
29%
29%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
5
20%
2
12%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

15
28
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
5
33%
2
7%
1-15
1
7%
5
18%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
3
20%
10
36%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
3
20%
6
21%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
1
33%
76-90

Забито

40
45
17 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
7
18%
6
13%
1-15
4
10%
7
16%
16-30
6
15%
4
9%
31-45
10
25%
15
33%
46-60
5
13%
5
11%
61-75
8
20%
8
18%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
0
0%
3
18%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2
Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1
Лех
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1
Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 0:0 23 13 8 2 40 - 17 47
2. Лех 0:0 23 13 7 3 45 - 17 46
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Лехия Гданьск 22 11 6 5 36 - 25 39
5. Радомьяк Радом 22 9 9 4 30 - 21 36
6. Гурник Забже 22 9 5 8 31 - 30 32
7. Сталь Мелец 22 8 7 7 28 - 29 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Висла Плоцк 23 9 3 11 31 - 34 30
10. Пяст 22 8 5 9 31 - 29 29
11. Ягеллония 22 7 7 8 27 - 34 28
12. Шлёнск 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Варта Познань 22 5 8 9 19 - 26 23
15. Висла Краков 23 6 4 13 22 - 35 22
16. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
17. Гурник Ленчна 22 4 9 9 21 - 38 21
18. Брук-Бет Термалица 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Погонь Щецин 0:0 11 8 3 0 26 - 8 27
3. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
4. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
10. Ягеллония 11 4 5 2 16 - 12 17
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
13. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
14. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
15. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
16. Шлёнск 10 3 4 3 13 - 14 13
17. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
18. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 0:0 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 0:0 12 4 5 3 17 - 14 17
4. Радомьяк Радом 11 4 4 3 14 - 11 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
7. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 12 2 2 8 11 - 23 8
15. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
16. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
17. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Лех
3.10
3.34
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 0:0 Лех онлайн


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Лех

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