Польша: Экстракласса 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
55' Желтая карточкаИсхак Микаэль
56' Желтая карточкаЛасицки Игор
56' Желтая карточкаАмарал Жоау
59' Желтая карточкаКаминьски Якуб
61' Желтая карточкаСаламон Бартош
0:1
70' ГолИсхак Микаэль
0:2
72' ГолКовнацки Давид
75' Желтая карточкаЛенговски Матеуш
0:3
76' ПенальтиИсхак Микаэль
90' Желтая карточкаФорнальчик Мариуш
Ход матча
55'
56'
56'
59'
61'
70'
0:1
72'
0:2
75'
76'
0:3
55
Ласицки
Игор
97
Мата
Луиш
10
Захович
Лука
2
Joel
V
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мацей Скожа
История личных встреч
Погонь Щецин
Лех
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
28 матчей
25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|7
|0.3
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.22
|Гросицки Камил
|4
|0.17
|Кухарчик Михал
|4
|0.17
|Козловски Кацпер
|3
|0.13
|Бичахчян Ваан
|3
|0.13
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.13
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.09
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0.09
|Бартковски Якуб
|1
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Журавски Мачей
|1
|0.04
|Пажишек Пётр
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.04
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
|Ленговски Матеуш
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|13 (3)
|0.57
|Амарал Жоау
|10
|0.43
|Каминьски Якуб
|8
|0.35
|Милич Антонио
|3
|0.13
|Саламон Бартош
|3
|0.13
|Квеквескири Ника
|2
|0.09
|Ковнацки Давид
|2
|0.09
|Рамирес Даниэль
|1
|0.04
|Дуглас Барри
|1
|0.04
|Ребошу Педру
|1
|0.04
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.04
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Тиба Педру
|1
|0.04
|Скурась Михал
|1
|0.04
|Joel V
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабровски Дамьян
|6
|0
|Дрыгас Камил
|5
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Гросицки Камил
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Ласицки Игор
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Квеквескири Ника
|2
|1
|Исхак Микаэль
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Саламон Бартош
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
20
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
8%
4
20%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
16%
1
5%
31-45
7
28%
5
25%
46-60
4
16%
5
25%
61-75
5
20%
3
15%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
1
8%
4
29%
76-90
Забито
15
28
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
5
33%
2
7%
1-15
1
7%
5
18%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
3
20%
10
36%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
3
20%
6
21%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
1
33%
76-90
Забито
40
48
17 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
7
18%
6
13%
1-15
4
10%
7
15%
16-30
6
15%
4
8%
31-45
10
25%
15
31%
46-60
5
13%
7
15%
61-75
8
20%
9
19%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
0
0%
3
18%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
6
30%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2
Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1
Лех
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лехия Гданьск - Лех 1:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1
Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|2.
|Погонь Щецин
|23
|13
|7
|3
|40 - 20
|46
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Лехия Гданьск
|22
|11
|6
|5
|36 - 25
|39
|5.
|Радомьяк Радом
|22
|9
|9
|4
|30 - 21
|36
|6.
|Гурник Забже
|22
|9
|5
|8
|31 - 30
|32
|7.
|Сталь Мелец
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|10.
|Пяст
|22
|8
|5
|9
|31 - 29
|29
|11.
|Ягеллония
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|12.
|Шлёнск
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|14.
|Варта Познань
|22
|5
|8
|9
|19 - 26
|23
|15.
|Висла Краков
|23
|6
|4
|13
|22 - 35
|22
|16.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|17.
|Гурник Ленчна
|22
|4
|9
|9
|21 - 38
|21
|18.
|Брук-Бет Термалица
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|4.
|Погонь Щецин
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|13.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|15.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|16.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|17.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|7.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|10.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|12
|2
|2
|8
|11 - 23
|8
|15.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|16.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3