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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
АХ Лёвен
0:0
Перерыв

Стадион:
Андерлехт
0'
41' Желтая карточка
Мертенс Матье
45' Желтая карточка
Каллен Джош

Ход матча

41'
Мертенс Матье
 
45'
 
Каллен Джош
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Андерлехт
6.07
4.30
1.70
Все Коэффициенты
13
Рунарссон
Рунар
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
8
Шрейверс
Сьебе
27
Mandela
Keita
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
33
Мертенс
Матье
9
Каба
Сори
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
11
Рафаэлов
Лиор
8
Каллен
Джош
18
Ашимеру
Маджид
10
Версхарен
Яри
23
Зиркзее
Джошуа
99
Куаме
Кристиан
АХ Лёвен
3-4-2-1
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Андерлехт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
К
1:0
ТМК
1:4
ЛП
3:2
ЛП
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 10 (2) 0.36
Мертенс Матье 8 0.29
Мерсье Ксавье 3 0.11
Шрейверс Сьебе 3 0.11
Шенгелия Леван 3 0.11
Аль-Тамари Мусса 3 0.11
Анри Тома 3 (1) 0.11
Де Норре Каспер 2 0.07
Озкаджар Дженк 2 0.07
Де Сарт Алексис 1 0.04
Секидика Джесс 1 0.04
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Mandela Keita 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 12 0.41
Рафаэлов Лиор 10 (2) 0.34
Раман Бенито 8 (1) 0.28
Версхарен Яри 6 0.21
Куаме Кристиан 6 0.21
Гомес Серхио 5 (3) 0.17
Амузу Френсис 4 0.14
Ашимеру Маджид 3 0.1
Мурильо Микаэль 1 0.03
Телин Исаак 1 0.03
Худт Уэсли 1 0.03
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.03
Олссон Кристоффер 0 0
Магальян Лисандро 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 2
Шрейверс Сьебе 7 0
Мертенс Матье 6 0
Деваст Себастьен 3 1
Аль-Тамари Мусса 3 1
Нгава Пьер-Айвес 4 0
Де Норре Каспер 4 0
Мерсье Ксавье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Озкаджар Дженк 3 0
Mandela Keita 3 0
Каба Сори 1 1
Патрис Луи 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Резаи Кавех 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 6 1
Амузу Френсис 6 0
Худт Уэсли 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Ашимеру Маджид 3 1
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Куаме Кристиан 2 1
Рафаэлов Лиор 2 0
Магальян Лисандро 2 0
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Версхарен Яри 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Zeno Debast 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
28
5 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
2
11%
3
11%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
6
32%
7
25%
61-75
6
32%
5
18%
76-90

Пропущено

20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
4
29%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
3
15%
5
36%
76-90

Забито

21
30
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
4
19%
2
7%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
4
19%
6
20%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
4
19%
8
27%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
9%
4
20%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
7
30%
5
25%
76-90

Забито

40
58
16 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
6
15%
5
9%
1-15
3
8%
9
16%
16-30
7
18%
11
19%
31-45
5
13%
6
10%
46-60
9
23%
14
24%
61-75
10
25%
13
22%
76-90

Пропущено

43
34
20 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
4
9%
8
24%
1-15
6
14%
3
9%
16-30
10
23%
4
12%
31-45
5
12%
4
12%
46-60
8
19%
5
15%
61-75
10
23%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 29 20 4 5 64 - 22 64
2. Брюгге 28 15 9 4 52 - 33 54
3. Антверпен 28 16 5 7 48 - 30 53
4. Андерлехт 0:0 29 14 10 5 60 - 32 52
5. Мехелен 28 14 4 10 50 - 48 46
6. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
7. Гент 28 13 7 8 43 - 27 46
8. Генк 28 12 5 11 54 - 41 41
9. Серкль Брюгге 29 11 6 12 43 - 36 39
10. Сент-Трейден 29 11 5 13 32 - 37 38
11. Кортрейк 28 9 10 9 37 - 34 37
12. АХ Лёвен 0:0 28 9 10 9 39 - 44 37
13. Остенде 29 9 5 15 28 - 52 32
14. Стандард 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 29 7 7 15 33 - 49 28
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 28 7 2 19 26 - 59 23
18. Беерсхот-Вильрейк 28 4 4 20 29 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
2. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
3. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
4. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
5. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
6. Андерлехт 0:0 14 7 5 2 32 - 18 26
7. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
8. АХ Лёвен 0:0 14 6 4 4 19 - 20 22
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
12. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
13. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
14. Сент-Трейден 14 5 2 7 19 - 20 17
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
17. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 0:0 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
7. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
12. Мехелен 13 5 1 7 19 - 28 16
13. АХ Лёвен 0:0 14 3 6 5 20 - 24 15
14. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Генк 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 14 2 0 12 11 - 35 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
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  • Первый тайм
  • 62'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    60'
    Каллен Джош получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Мертенс Матье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Андерлехт
6.07
4.30
1.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АХ Лёвен 0:0 Андерлехт онлайн


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Андерлехт

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