Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: King Power at Den Dreef
41' Желтая карточкаМертенс Матье
45' Желтая карточкаКаллен Джош
Ход матча
41'
45'
56
Zeno
Debast
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Zeno DebastЗащитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
История личных встреч
АХ Лёвен
Андерлехт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|10 (2)
|0.36
|Мертенс Матье
|8
|0.29
|Мерсье Ксавье
|3
|0.11
|Шрейверс Сьебе
|3
|0.11
|Шенгелия Леван
|3
|0.11
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.11
|Анри Тома
|3 (1)
|0.11
|Де Норре Каспер
|2
|0.07
|Озкаджар Дженк
|2
|0.07
|Де Сарт Алексис
|1
|0.04
|Секидика Джесс
|1
|0.04
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|12
|0.41
|Рафаэлов Лиор
|10 (2)
|0.34
|Раман Бенито
|8 (1)
|0.28
|Версхарен Яри
|6
|0.21
|Куаме Кристиан
|6
|0.21
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.17
|Амузу Френсис
|4
|0.14
|Ашимеру Маджид
|3
|0.1
|Мурильо Микаэль
|1
|0.03
|Телин Исаак
|1
|0.03
|Худт Уэсли
|1
|0.03
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Магальян Лисандро
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|2
|Шрейверс Сьебе
|7
|0
|Мертенс Матье
|6
|0
|Деваст Себастьен
|3
|1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|4
|0
|Де Норре Каспер
|4
|0
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Озкаджар Дженк
|3
|0
|Mandela Keita
|3
|0
|Каба Сори
|1
|1
|Патрис Луи
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Резаи Кавех
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|6
|1
|Амузу Френсис
|6
|0
|Худт Уэсли
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|Ашимеру Маджид
|3
|1
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Куаме Кристиан
|2
|1
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Магальян Лисандро
|2
|0
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Zeno Debast
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
28
5 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
2
11%
3
11%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
6
32%
7
25%
61-75
6
32%
5
18%
76-90
Пропущено
20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
4
29%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
3
15%
5
36%
76-90
Забито
21
30
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
4
19%
2
7%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
4
19%
6
20%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
4
19%
8
27%
76-90
Пропущено
23
20
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
9%
4
20%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
7
30%
5
25%
76-90
Забито
40
58
16 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
6
15%
5
9%
1-15
3
8%
9
16%
16-30
7
18%
11
19%
31-45
5
13%
6
10%
46-60
9
23%
14
24%
61-75
10
25%
13
22%
76-90
Пропущено
43
34
20 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
4
9%
8
24%
1-15
6
14%
3
9%
16-30
10
23%
4
12%
31-45
5
12%
4
12%
46-60
8
19%
5
15%
61-75
10
23%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|28
|15
|9
|4
|52 - 33
|54
|3.
|Антверпен
|28
|16
|5
|7
|48 - 30
|53
|4.
|Андерлехт
|0:0
|29
|14
|10
|5
|60 - 32
|52
|5.
|Мехелен
|28
|14
|4
|10
|50 - 48
|46
|6.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|7.
|Гент
|28
|13
|7
|8
|43 - 27
|46
|8.
|Генк
|28
|12
|5
|11
|54 - 41
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|29
|11
|6
|12
|43 - 36
|39
|10.
|Сент-Трейден
|29
|11
|5
|13
|32 - 37
|38
|11.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|12.
|АХ Лёвен
|0:0
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|13.
|Остенде
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|28
|7
|2
|19
|26 - 59
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|28
|4
|4
|20
|29 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|3.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|4.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|5.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|0:0
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|0:0
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|13.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|14.
|Сент-Трейден
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|0:0
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|7.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|13.
|АХ Лёвен
|0:0
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|14
|2
|0
|12
|11 - 35
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3