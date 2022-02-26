  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
АХ Лёвен
0:0
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
42' Желтая карточка
Мертенс Матье
45' Желтая карточка
Каллен Джош
65' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
83' Желтая карточка
Ашимеру Маджид
88' Вторая желтая карточка
Мурильо Микаэль
90'+4
13
Рунарссон
Рунар
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
8
Шрейверс
Сьебе
27
Mandela
Keita
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
33
Мертенс
Матье
9
Каба
Сори
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
11
Рафаэлов
Лиор
8
Каллен
Джош
18
Ашимеру
Маджид
10
Версхарен
Яри
23
Зиркзее
Джошуа
99
Куаме
Кристиан
АХ Лёвен
3-4-2-1
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Андерлехт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
К
1:0
ТМК
1:4
ЛП
3:2
ЛП
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 10 (2) 0.36
Мертенс Матье 8 0.29
Мерсье Ксавье 3 0.11
Шрейверс Сьебе 3 0.11
Шенгелия Леван 3 0.11
Аль-Тамари Мусса 3 0.11
Анри Тома 3 (1) 0.11
Де Норре Каспер 2 0.07
Озкаджар Дженк 2 0.07
Де Сарт Алексис 1 0.04
Секидика Джесс 1 0.04
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Mandela Keita 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 12 0.41
Рафаэлов Лиор 10 (2) 0.34
Раман Бенито 8 (1) 0.28
Версхарен Яри 6 0.21
Куаме Кристиан 6 0.21
Гомес Серхио 5 (3) 0.17
Амузу Френсис 4 0.14
Ашимеру Маджид 3 0.1
Мурильо Микаэль 1 0.03
Телин Исаак 1 0.03
Худт Уэсли 1 0.03
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.03
Олссон Кристоффер 0 0
Магальян Лисандро 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 2
Шрейверс Сьебе 7 0
Мертенс Матье 6 0
Деваст Себастьен 3 1
Аль-Тамари Мусса 3 1
Нгава Пьер-Айвес 4 0
Де Норре Каспер 4 0
Мерсье Ксавье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Озкаджар Дженк 3 0
Mandela Keita 3 0
Каба Сори 1 1
Патрис Луи 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Резаи Кавех 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 7 2
Амузу Френсис 6 0
Худт Уэсли 4 1
Ашимеру Маджид 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Куаме Кристиан 2 1
Каллен Джош 3 0
Рафаэлов Лиор 2 0
Магальян Лисандро 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Версхарен Яри 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Zeno Debast 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
28
5 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
2
11%
3
11%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
6
32%
7
25%
61-75
6
32%
5
18%
76-90

Пропущено

20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
4
29%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
3
15%
5
36%
76-90

Забито

21
30
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
4
19%
2
7%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
4
19%
6
20%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
4
19%
8
27%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
9%
4
20%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
7
30%
5
25%
76-90

Забито

40
58
16 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
6
15%
5
9%
1-15
3
8%
9
16%
16-30
7
18%
11
19%
31-45
5
13%
6
10%
46-60
9
23%
14
24%
61-75
10
25%
13
22%
76-90

Пропущено

43
34
20 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
4
9%
8
24%
1-15
6
14%
3
9%
16-30
10
23%
4
12%
31-45
5
12%
4
12%
46-60
8
19%
5
15%
61-75
10
23%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 29 20 4 5 64 - 22 64
2. Брюгге 28 15 9 4 52 - 33 54
3. Антверпен 28 16 5 7 48 - 30 53
4. Андерлехт 29 14 10 5 60 - 32 52
5. Мехелен 28 14 4 10 50 - 48 46
6. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
7. Гент 28 13 7 8 43 - 27 46
8. Генк 28 12 5 11 54 - 41 41
9. Серкль Брюгге 29 11 6 12 43 - 36 39
10. Сент-Трейден 29 11 5 13 32 - 37 38
11. Кортрейк 28 9 10 9 37 - 34 37
12. АХ Лёвен 28 9 10 9 39 - 44 37
13. Остенде 29 9 5 15 28 - 52 32
14. Стандард 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 29 7 7 15 33 - 49 28
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 28 7 2 19 26 - 59 23
18. Беерсхот-Вильрейк 28 4 4 20 29 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
2. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
3. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
4. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
5. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
6. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
7. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
8. АХ Лёвен 14 6 4 4 19 - 20 22
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
12. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
13. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
14. Сент-Трейден 14 5 2 7 19 - 20 17
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
17. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
7. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
12. Мехелен 13 5 1 7 19 - 28 16
13. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
14. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Генк 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 14 2 0 12 11 - 35 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
  • Первый тайм
  • 62'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    60'
    Каллен Джош получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Мертенс Матье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АХ Лёвен 0:0 Андерлехт онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 