Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: King Power at Den Dreef
42' Желтая карточкаМертенс Матье
45' Желтая карточкаКаллен Джош
65' Желтая карточкаМурильо Микаэль
83' Желтая карточкаАшимеру Маджид
88' Вторая желтая карточкаМурильо Микаэль
Ход матча
42'
45'
65'
83'
88'
56
Zeno
Debast
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Zeno DebastЗащитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
История личных встреч
АХ Лёвен
Андерлехт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|10 (2)
|0.36
|Мертенс Матье
|8
|0.29
|Мерсье Ксавье
|3
|0.11
|Шрейверс Сьебе
|3
|0.11
|Шенгелия Леван
|3
|0.11
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.11
|Анри Тома
|3 (1)
|0.11
|Де Норре Каспер
|2
|0.07
|Озкаджар Дженк
|2
|0.07
|Де Сарт Алексис
|1
|0.04
|Секидика Джесс
|1
|0.04
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|12
|0.41
|Рафаэлов Лиор
|10 (2)
|0.34
|Раман Бенито
|8 (1)
|0.28
|Версхарен Яри
|6
|0.21
|Куаме Кристиан
|6
|0.21
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.17
|Амузу Френсис
|4
|0.14
|Ашимеру Маджид
|3
|0.1
|Мурильо Микаэль
|1
|0.03
|Телин Исаак
|1
|0.03
|Худт Уэсли
|1
|0.03
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Магальян Лисандро
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|2
|Шрейверс Сьебе
|7
|0
|Мертенс Матье
|6
|0
|Деваст Себастьен
|3
|1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|4
|0
|Де Норре Каспер
|4
|0
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Озкаджар Дженк
|3
|0
|Mandela Keita
|3
|0
|Каба Сори
|1
|1
|Патрис Луи
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Резаи Кавех
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|7
|2
|Амузу Френсис
|6
|0
|Худт Уэсли
|4
|1
|Ашимеру Маджид
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Куаме Кристиан
|2
|1
|Каллен Джош
|3
|0
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Магальян Лисандро
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Zeno Debast
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
28
5 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
2
11%
3
11%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
6
32%
7
25%
61-75
6
32%
5
18%
76-90
Пропущено
20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
4
29%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
3
15%
5
36%
76-90
Забито
21
30
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
4
19%
2
7%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
4
19%
6
20%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
4
19%
8
27%
76-90
Пропущено
23
20
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
9%
4
20%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
6
26%
3
15%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
7
30%
5
25%
76-90
Забито
40
58
16 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
6
15%
5
9%
1-15
3
8%
9
16%
16-30
7
18%
11
19%
31-45
5
13%
6
10%
46-60
9
23%
14
24%
61-75
10
25%
13
22%
76-90
Пропущено
43
34
20 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
4
9%
8
24%
1-15
6
14%
3
9%
16-30
10
23%
4
12%
31-45
5
12%
4
12%
46-60
8
19%
5
15%
61-75
10
23%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|28
|15
|9
|4
|52 - 33
|54
|3.
|Антверпен
|28
|16
|5
|7
|48 - 30
|53
|4.
|Андерлехт
|29
|14
|10
|5
|60 - 32
|52
|5.
|Мехелен
|28
|14
|4
|10
|50 - 48
|46
|6.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|7.
|Гент
|28
|13
|7
|8
|43 - 27
|46
|8.
|Генк
|28
|12
|5
|11
|54 - 41
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|29
|11
|6
|12
|43 - 36
|39
|10.
|Сент-Трейден
|29
|11
|5
|13
|32 - 37
|38
|11.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|12.
|АХ Лёвен
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|13.
|Остенде
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|28
|7
|2
|19
|26 - 59
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|28
|4
|4
|20
|29 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|3.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|4.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|5.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|13.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|14.
|Сент-Трейден
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|7.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|14
|2
|0
|12
|11 - 35
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3