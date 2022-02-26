Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Пяст
14
Голубек
Якуб
24
Хэйтли
Том
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Пяст
Гурник Забже
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.22
|Соколовски Патрик
|5
|0.22
|Храпек Михал
|4
|0.17
|Кадзиор Дамиан
|3 (1)
|0.13
|Вида Кристофер
|3
|0.13
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.09
|Вильчек Камиль
|2
|0.09
|Червински Якуб
|2
|0.09
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Стоилькович Никола
|1
|0.04
|Michael Ameyaw
|1
|0.04
|Липски Патрик
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.35
|Новак Бартош
|5
|0.22
|Кубица Кшиштоф
|4
|0.17
|Подольски Лукас
|4
|0.17
|Кравчик Пётр
|4
|0.17
|Дадок Роберт
|1
|0.04
|Янжа Эрик
|1
|0.04
|Яницки Рафал
|1
|0.04
|Холевяк Матеуш
|1
|0.04
|Гришкевич Адриан
|1
|0.04
|Манне Аласана
|0
|0
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Вида Кристофер
|4
|0
|Хэйтли Том
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Alberto Toril
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|7
|0
|Яницки Рафал
|5
|0
|Янжа Эрик
|5
|0
|Манне Аласана
|5
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
5
31%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
3
20%
61-75
5
26%
4
27%
76-90
Забито
13
16
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
8%
2
13%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
3
25%
5
31%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Забито
29
30
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
6
21%
4
13%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
6
21%
9
30%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
7
24%
3
10%
61-75
3
10%
7
23%
76-90
Пропущено
31
31
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
1
3%
3
10%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
8
26%
6
19%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
5
16%
7
23%
61-75
7
23%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2
Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2
Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|2.
|Погонь Щецин
|23
|13
|7
|3
|40 - 20
|46
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Лехия Гданьск
|22
|11
|6
|5
|36 - 25
|39
|5.
|Радомьяк Радом
|22
|9
|9
|4
|30 - 21
|36
|6.
|Гурник Забже
|0:0
|23
|9
|6
|8
|31 - 30
|33
|7.
|Сталь Мелец
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Пяст
|0:0
|23
|8
|6
|9
|31 - 29
|30
|10.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|11.
|Ягеллония
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|12.
|Шлёнск
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Гурник Ленчна
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|14.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|15.
|Варта Познань
|22
|5
|8
|9
|19 - 26
|23
|16.
|Висла Краков
|23
|6
|4
|13
|22 - 35
|22
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|4.
|Погонь Щецин
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Гурник Забже
|0:0
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|0:0
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|13.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|14.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|16.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|17.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|Пяст
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|10.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|12
|2
|2
|8
|11 - 23
|8
|15.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|16.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3