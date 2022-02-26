Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Пяст
46' Желтая карточкаПавловски Дариуш
79' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
Ход матча
14
Голубек
Якуб
24
Хэйтли
Том
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Пяст
Гурник Забже
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.22
|Соколовски Патрик
|5
|0.22
|Храпек Михал
|4
|0.17
|Кадзиор Дамиан
|3 (1)
|0.13
|Вида Кристофер
|3
|0.13
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.09
|Вильчек Камиль
|2
|0.09
|Червински Якуб
|2
|0.09
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Стоилькович Никола
|1
|0.04
|Michael Ameyaw
|1
|0.04
|Липски Патрик
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.35
|Новак Бартош
|5
|0.22
|Кубица Кшиштоф
|4
|0.17
|Подольски Лукас
|4
|0.17
|Кравчик Пётр
|4
|0.17
|Дадок Роберт
|1
|0.04
|Янжа Эрик
|1
|0.04
|Яницки Рафал
|1
|0.04
|Холевяк Матеуш
|1
|0.04
|Гришкевич Адриан
|1
|0.04
|Манне Аласана
|0
|0
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Вида Кристофер
|4
|0
|Хэйтли Том
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Alberto Toril
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|7
|0
|Яницки Рафал
|5
|0
|Янжа Эрик
|5
|0
|Манне Аласана
|5
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Павловски Дариуш
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
5
31%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
3
20%
61-75
5
26%
4
27%
76-90
Забито
13
16
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
8%
2
13%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
3
25%
5
31%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Забито
29
30
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
6
21%
4
13%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
6
21%
9
30%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
7
24%
3
10%
61-75
3
10%
7
23%
76-90
Пропущено
31
31
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
1
3%
3
10%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
8
26%
6
19%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
5
16%
7
23%
61-75
7
23%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2
Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2
Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|2.
|Погонь Щецин
|23
|13
|7
|3
|40 - 20
|46
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Лехия Гданьск
|22
|11
|6
|5
|36 - 25
|39
|5.
|Радомьяк Радом
|22
|9
|9
|4
|30 - 21
|36
|6.
|Гурник Забже
|23
|9
|6
|8
|31 - 30
|33
|7.
|Сталь Мелец
|23
|8
|7
|8
|28 - 31
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Пяст
|23
|8
|6
|9
|31 - 29
|30
|10.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|11.
|Ягеллония
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|12.
|Шлёнск
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Гурник Ленчна
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|14.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|15.
|Варта Познань
|22
|5
|8
|9
|19 - 26
|23
|16.
|Висла Краков
|23
|6
|4
|13
|22 - 35
|22
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|4.
|Погонь Щецин
|11
|8
|2
|1
|26 - 11
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|13.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|14.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|15.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|16.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|17.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|10.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|12
|2
|2
|8
|11 - 23
|8
|15.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|16.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3