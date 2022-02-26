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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Пяст
0:0
Конец матча

Стадион:
Гурник Забже
0'
46' Желтая карточка
Павловски Дариуш
79' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
90'+4
26
Плах
Франтишек
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
14
Голубек
Якуб
11
Саппинен
Рауно
24
Хэйтли
Том
77
Пырка
Аркадиуш
6
Храпек
Михал
92
Кадзиор
Дамиан
18
Вильчек
Камиль
1
Белица
Даниэль
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
16
Павловски
Дариуш
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
Пяст
4-2-3-1
Гурник Забже
3-4-2-1

История личных встреч

Пяст
Гурник Забже

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

19 матчей

47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
OE
1:0
OE
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.22
Соколовски Патрик 5 0.22
Храпек Михал 4 0.17
Кадзиор Дамиан 3 (1) 0.13
Вида Кристофер 3 0.13
Пырка Аркадиуш 2 0.09
Вильчек Камиль 2 0.09
Червински Якуб 2 0.09
Кончковски Мартин 1 0.04
Стоилькович Никола 1 0.04
Michael Ameyaw 1 0.04
Липски Патрик 0 0
Катранис Александрос 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 (1) 0.35
Новак Бартош 5 0.22
Кубица Кшиштоф 4 0.17
Подольски Лукас 4 0.17
Кравчик Пётр 4 0.17
Дадок Роберт 1 0.04
Янжа Эрик 1 0.04
Яницки Рафал 1 0.04
Холевяк Матеуш 1 0.04
Гришкевич Адриан 1 0.04
Манне Аласана 0 0
Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Вида Кристофер 4 0
Хэйтли Том 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Alberto Toril 3 0
Червински Якуб 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Гук Томаш 2 0
Стечик Доминик 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 7 0
Яницки Рафал 5 0
Янжа Эрик 5 0
Манне Аласана 5 0
Подольски Лукас 4 0
Дадок Роберт 4 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Баинович Филип 2 0
Павловски Дариуш 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Adrian Dziedzic 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
5
31%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
3
20%
61-75
5
26%
4
27%
76-90

Забито

13
16
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
8%
2
13%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
1
8%
5
31%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
3
25%
5
31%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Забито

29
30
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
6
21%
4
13%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
6
21%
9
30%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
7
24%
3
10%
61-75
3
10%
7
23%
76-90

Пропущено

31
31
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
1
3%
3
10%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
8
26%
6
19%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
5
16%
7
23%
61-75
7
23%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2
Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2
Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 23 14 6 3 48 - 17 48
2. Погонь Щецин 23 13 7 3 40 - 20 46
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Лехия Гданьск 22 11 6 5 36 - 25 39
5. Радомьяк Радом 22 9 9 4 30 - 21 36
6. Гурник Забже 23 9 6 8 31 - 30 33
7. Сталь Мелец 23 8 7 8 28 - 31 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Пяст 23 8 6 9 31 - 29 30
10. Висла Плоцк 23 9 3 11 31 - 34 30
11. Ягеллония 22 7 7 8 27 - 34 28
12. Шлёнск 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Гурник Ленчна 23 5 9 9 23 - 38 24
14. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
15. Варта Познань 22 5 8 9 19 - 26 23
16. Висла Краков 23 6 4 13 22 - 35 22
17. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
18. Брук-Бет Термалица 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
3. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
4. Погонь Щецин 11 8 2 1 26 - 11 26
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
10. Ягеллония 11 4 5 2 16 - 12 17
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
13. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
14. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
15. Гурник Ленчна 12 3 5 4 13 - 20 14
16. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
17. Шлёнск 10 3 4 3 13 - 14 13
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Радомьяк Радом 11 4 4 3 14 - 11 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 12 2 2 8 11 - 23 8
15. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
16. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
17. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Пяст 0:0 Гурник Забже онлайн


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