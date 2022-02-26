Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йуан ЭльеНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Мехелен
Серкль Брюгге
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|15
|0.54
|Мрабти Керим
|10 (2)
|0.36
|Кейперс Уго
|9
|0.32
|Дрёйф Ферди
|3
|0.11
|Схоофс Роб
|2
|0.07
|Уолш Сэнди
|2
|0.07
|Швед Марьян
|2
|0.07
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.04
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.04
|Кайя Онур
|1
|0.04
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|8
|0.28
|Хотич Дино
|6 (3)
|0.21
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.1
|Деман Оливье
|3
|0.1
|Уткус Эдгарас
|3
|0.1
|Сомерс Тибо
|3
|0.1
|Денкей Кевин
|3
|0.1
|Рубио Вальдо
|2
|0.07
|Даланн Йеспер
|2
|0.07
|Попович Борис
|2
|0.07
|David Sousa
|1
|0.03
|Витиньо Виктор II
|1
|0.03
|Мьянге Сенна
|1
|0.03
|Лопес Леонардо
|1
|0.03
|Кануте Франк
|1
|0.03
|Ванхутт Шарль
|1
|0.03
|Велковски Димитар
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|7
|0
|Хайреманс Джеффри
|5
|0
|Схоофс Роб
|5
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Ванлерберге Йорди
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Сторм Никола
|2
|1
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Пейре Тибо
|1
|1
|Куке Гетан
|1
|1
|Швед Марьян
|2
|0
|Гуэ Самюэль
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|10
|0
|Уткус Эдгарас
|8
|1
|Деман Оливье
|7
|0
|Даланн Йеспер
|6
|0
|Матондо Рабби
|4
|1
|Хотич Дино
|3
|0
|Мьянге Сенна
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Кануте Франк
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
24
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
14 Не забивали 14
7
23%
2
8%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
5
17%
6
25%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
7
23%
6
25%
61-75
2
7%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
5
29%
29%
5
29%
29%
46-60
1
6%
6
35%
61-75
4
24%
3
18%
76-90
Забито
19
17
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
5%
2
12%
1-15
6
32%
3
18%
16-30
4
21%
5
29%
29%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
4
21%
4
24%
76-90
Пропущено
28
16
7 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
7%
5
31%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
11
39%
5
31%
76-90
Забито
49
41
26 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 18
4 Не забивали 4
8
16%
4
10%
1-15
9
18%
5
12%
16-30
9
18%
11
27%
31-45
9
18%
2
5%
46-60
8
16%
8
20%
61-75
6
12%
11
27%
76-90
Пропущено
45
33
14 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 21
4
9%
5
15%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
5
11%
4
12%
31-45
11
24%
7
21%
46-60
5
11%
6
18%
61-75
15
33%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2
Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|28
|15
|9
|4
|52 - 33
|54
|3.
|Антверпен
|28
|16
|5
|7
|48 - 30
|53
|4.
|Андерлехт
|28
|14
|9
|5
|60 - 32
|51
|5.
|Мехелен
|0:0
|28
|14
|4
|10
|48 - 46
|46
|6.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|7.
|Гент
|28
|13
|7
|8
|43 - 27
|46
|8.
|Генк
|28
|12
|5
|11
|54 - 41
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0
|29
|11
|6
|12
|41 - 34
|39
|10.
|Сент-Трейден
|0:0
|29
|11
|5
|13
|32 - 37
|38
|11.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|12.
|АХ Лёвен
|27
|9
|9
|9
|39 - 44
|36
|13.
|Остенде
|0:0
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|28
|7
|2
|19
|26 - 59
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|28
|4
|4
|20
|29 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|0:0
|15
|9
|3
|3
|29 - 18
|30
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|3.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|4.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|5.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Остенде
|0:0
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|0:0
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|13.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|14.
|Сент-Трейден
|0:0
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|6.
|Серкль Брюгге
|0:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 18
|22
|7.
|Сент-Трейден
|0:0
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|Мехелен
|0:0
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|0:0
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|14
|2
|0
|12
|11 - 35
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3