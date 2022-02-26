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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Серкль Брюгге
0' 24'
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Серкль Брюгге
2.85
3.68
2.56
Все Коэффициенты
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
34
Ван
Дронгелен
Рик
18
Ван
Хоренбек
Алек
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
1
Дидийон
Томас
2
Витиньо
Виктор
II
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
22
Лопес
Леонардо
10
Хотич
Дино
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
23
Деман
Оливье
9
Денкей
Кевин
11
Матондо
Рабби
Мехелен
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Мехелен
Серкль Брюгге

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:1
ПДА
2:3
ПДА
3:2
ПДА
3:1
ТМК
1:2
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1
ТМС
0:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 15 0.54
Мрабти Керим 10 (2) 0.36
Кейперс Уго 9 0.32
Дрёйф Ферди 3 0.11
Схоофс Роб 2 0.07
Уолш Сэнди 2 0.07
Швед Марьян 2 0.07
Хайреманс Джеффри 1 0.04
Vinicius de Souza Costa 1 0.04
Кайя Онур 1 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Iebe Swers 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матондо Рабби 8 0.28
Хотич Дино 6 (3) 0.21
Миллан Алехандро 3 (2) 0.1
Деман Оливье 3 0.1
Уткус Эдгарас 3 0.1
Сомерс Тибо 3 0.1
Денкей Кевин 3 0.1
Рубио Вальдо 2 0.07
Даланн Йеспер 2 0.07
Попович Борис 2 0.07
David Sousa 1 0.03
Витиньо Виктор II 1 0.03
Мьянге Сенна 1 0.03
Лопес Леонардо 1 0.03
Кануте Франк 1 0.03
Ванхутт Шарль 1 0.03
Велковски Димитар 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Декостере Роббе 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinicius de Souza Costa 7 0
Хайреманс Джеффри 5 0
Схоофс Роб 5 0
Уолш Сэнди 4 0
Бейкер Лукас 4 0
Ванлерберге Йорди 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бато Шелдон 4 0
Сторм Никола 2 1
Ван Дамме Йоахим 3 0
Пейре Тибо 1 1
Куке Гетан 1 1
Швед Марьян 2 0
Гуэ Самюэль 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 10 0
Уткус Эдгарас 8 1
Деман Оливье 7 0
Даланн Йеспер 6 0
Матондо Рабби 4 1
Хотич Дино 3 0
Мьянге Сенна 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Декостере Роббе 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Велковски Димитар 2 0
Витиньо Виктор II 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Кануте Франк 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Попович Борис 2 0
Денкей Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
24
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
14 Не забивали 14
7
23%
2
8%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
5
17%
6
25%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
7
23%
6
25%
61-75
2
7%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
5
29%
29%
5
29%
29%
46-60
1
6%
6
35%
61-75
4
24%
3
18%
76-90

Забито

19
17
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
1
5%
2
12%
1-15
6
32%
3
18%
16-30
4
21%
5
29%
29%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
4
21%
4
24%
76-90

Пропущено

28
16
7 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
7%
5
31%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
11
39%
5
31%
76-90

Забито

49
41
26 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 18
4 Не забивали 4
8
16%
4
10%
1-15
9
18%
5
12%
16-30
9
18%
11
27%
31-45
9
18%
2
5%
46-60
8
16%
8
20%
61-75
6
12%
11
27%
76-90

Пропущено

45
33
14 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 21
4
9%
5
15%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
5
11%
4
12%
31-45
11
24%
7
21%
46-60
5
11%
6
18%
61-75
15
33%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2
Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 29 20 4 5 64 - 22 64
2. Брюгге 28 15 9 4 52 - 33 54
3. Антверпен 28 16 5 7 48 - 30 53
4. Андерлехт 28 14 9 5 60 - 32 51
5. Мехелен 0:0 28 14 4 10 48 - 46 46
6. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
7. Гент 28 13 7 8 43 - 27 46
8. Генк 28 12 5 11 54 - 41 41
9. Серкль Брюгге 0:0 29 11 6 12 41 - 34 39
10. Сент-Трейден 0:0 29 11 5 13 32 - 37 38
11. Кортрейк 28 9 10 9 37 - 34 37
12. АХ Лёвен 27 9 9 9 39 - 44 36
13. Остенде 0:0 29 9 5 15 28 - 52 32
14. Стандард 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 29 7 7 15 33 - 49 28
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 28 7 2 19 26 - 59 23
18. Беерсхот-Вильрейк 28 4 4 20 29 - 61 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 0:0 15 9 3 3 29 - 18 30
2. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
3. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
4. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
5. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
6. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
7. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Остенде 0:0 15 5 2 8 16 - 32 17
12. Серкль Брюгге 0:0 14 5 2 7 17 - 16 17
13. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
14. Сент-Трейден 0:0 14 5 2 7 19 - 20 17
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
17. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
6. Серкль Брюгге 0:0 15 6 4 5 24 - 18 22
7. Сент-Трейден 0:0 15 6 3 6 13 - 17 21
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
12. Мехелен 0:0 13 5 1 7 19 - 28 16
13. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
14. Остенде 0:0 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Генк 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 14 2 0 12 11 - 35 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Серкль Брюгге
2.85
3.68
2.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мехелен 0:0 Серкль Брюгге онлайн


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Мехелен
Серкль Брюгге

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