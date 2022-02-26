Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
1:0
31' ГолКейперс Уго
2:0
37' ГолVinicius de Souza Costa
2:1
43' ГолМьянге Сенна
2:2
45' ГолДенкей Кевин
45' Желтая карточкаVinicius de Souza Costa
45' Желтая карточкаМьянге Сенна
49' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
69' Вторая желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
76' Вторая желтая карточкаVinicius de Souza Costa
83' Желтая карточкаДидийон Томас
87' Желтая карточкаВан Дронгелен Рик
Ход матча
31'
1:0
37'
43'
2:1
45'
2:2
45'
83'
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йуан ЭльеНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Мехелен
Серкль Брюгге
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|15
|0.54
|Кейперс Уго
|10
|0.36
|Мрабти Керим
|10 (2)
|0.36
|Дрёйф Ферди
|3
|0.11
|Схоофс Роб
|2
|0.07
|Уолш Сэнди
|2
|0.07
|Швед Марьян
|2
|0.07
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0.07
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.04
|Кайя Онур
|1
|0.04
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|8
|0.28
|Хотич Дино
|6 (3)
|0.21
|Денкей Кевин
|4
|0.14
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.1
|Деман Оливье
|3
|0.1
|Уткус Эдгарас
|3
|0.1
|Сомерс Тибо
|3
|0.1
|Рубио Вальдо
|2
|0.07
|Мьянге Сенна
|2
|0.07
|Даланн Йеспер
|2
|0.07
|Попович Борис
|2
|0.07
|David Sousa
|1
|0.03
|Витиньо Виктор II
|1
|0.03
|Лопес Леонардо
|1
|0.03
|Кануте Франк
|1
|0.03
|Ванхутт Шарль
|1
|0.03
|Велковски Димитар
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|8
|1
|Хайреманс Джеффри
|5
|0
|Схоофс Роб
|5
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Ванлерберге Йорди
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Сторм Никола
|2
|1
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Пейре Тибо
|1
|1
|Куке Гетан
|1
|1
|Швед Марьян
|2
|0
|Гуэ Самюэль
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|10
|0
|Уткус Эдгарас
|8
|1
|Деман Оливье
|7
|0
|Даланн Йеспер
|6
|0
|Матондо Рабби
|4
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|1
|Мьянге Сенна
|4
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Кануте Франк
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Дидийон Томас
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
26
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
14 Не забивали 14
7
22%
2
8%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
7
22%
8
31%
31-45
6
19%
1
4%
46-60
7
22%
6
23%
61-75
2
6%
7
27%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
5
26%
5
26%
46-60
1
5%
6
32%
61-75
4
21%
3
16%
76-90
Забито
19
17
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
5%
2
12%
1-15
6
32%
3
18%
16-30
4
21%
5
29%
29%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
4
21%
4
24%
76-90
Пропущено
28
16
7 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
7%
5
31%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
11
39%
5
31%
76-90
Забито
51
43
28 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 18
4 Не забивали 4
8
16%
4
9%
1-15
9
18%
5
12%
16-30
11
22%
13
30%
31-45
9
18%
2
5%
46-60
8
16%
8
19%
61-75
6
12%
11
26%
76-90
Пропущено
47
35
16 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 22
4
9%
5
14%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
7
15%
6
17%
31-45
11
23%
7
20%
46-60
5
11%
6
17%
61-75
15
32%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2
Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1
Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|28
|15
|9
|4
|52 - 33
|54
|3.
|Антверпен
|28
|16
|5
|7
|48 - 30
|53
|4.
|Андерлехт
|0:0
|29
|14
|10
|5
|60 - 32
|52
|5.
|Мехелен
|28
|14
|4
|10
|50 - 48
|46
|6.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|7.
|Гент
|28
|13
|7
|8
|43 - 27
|46
|8.
|Генк
|28
|12
|5
|11
|54 - 41
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|29
|11
|6
|12
|43 - 36
|39
|10.
|Сент-Трейден
|29
|11
|5
|13
|32 - 37
|38
|11.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|12.
|АХ Лёвен
|0:0
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|13.
|Остенде
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|28
|7
|2
|19
|26 - 59
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|28
|4
|4
|20
|29 - 61
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|3.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|4.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|5.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|0:0
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|0:0
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|13.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|14.
|Сент-Трейден
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|0:0
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|7.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|12.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|13.
|АХ Лёвен
|0:0
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|14
|2
|0
|12
|11 - 35
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3