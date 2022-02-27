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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Нордшелланн
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Раннерс
0' 1'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Раннерс
2.56
3.70
2.70
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
15
Марксен
Эрик
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
8
Андерсен
Магнус
II
48
Хансен
Мадс
7
Andreas
Schjelderup
17
Саймон
Адингра
22
Антман
Оливер
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
12
Тибблинг
Симон
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
9
Анкерсен
Якоб
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
Нордшелланн
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Нордшелланн
Раннерс

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

38 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.9%
39.5%
31.6%
11 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.2%
44.7%
21.1%
13 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

СД
3:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
3:4
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:3
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
0:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
2:1
К
0:0
К
1:0
СЛ
4:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 5 0.26
Вилладсен Оливер 4 0.21
Антман Оливер 3 (1) 0.16
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.16
Фресе Мартин 1 0.05
Хансен Киан 1 0.05
Тюкосен Мадс 1 0.05
Диоманде Мохаммед 1 0.05
Adamo Nagalo 1 0.05
Lasso Coulibaly 0 0
Воледзи Максвелл 0 0
Leo Walta 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Аль-Хаджи 6 0.32
Одей Стивен 5 0.26
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.26
Каллесеэ Миккель 1 0.05
Кехинде Тосин 1 0.05
Греве Матиас 1 0.05
Писингер Симон 1 0.05
Анкерсен Якоб 1 0.05
Эгхо Марвин 1 0.05
Марксен Эрик 0 0
Тибблинг Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Бундгаард Оливер 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Тюкосен Мадс 3 0
Саймон Адингра 3 0
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Фресе Мартин 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Садик Ибраим 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бредаль Андреас 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Emmanuel Ogura 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 5 0
Писингер Симон 4 0
Каллесеэ Миккель 4 0
Кехинде Тосин 4 0
Камара Аль-Хаджи 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Лауридсен Йеспер 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Греве Матиас 1 0
Одей Стивен 1 0
Гравес Симон 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Бундгаард Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

15
8
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
7%
4
50%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
6
40%
2
25%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

10
13
8 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
20%
3
23%
1-15
4
40%
2
15%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
5
31%
5
42%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

22
23
15 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
6
27%
3
13%
1-15
6
27%
5
22%
16-30
3
14%
6
26%
31-45
3
14%
7
30%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
3
14%
1
4%
76-90

Пропущено

31
20
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
5
16%
6
30%
1-15
3
10%
6
30%
16-30
4
13%
4
20%
31-45
8
26%
3
15%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
5
16%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0
Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3
Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 18 10 6 2 36 - 13 36
2. Митьюлланд 18 11 2 5 31 - 18 35
3. Брондбю 18 9 6 3 27 - 20 33
4. Ольборг 18 9 4 5 29 - 20 31
5. Раннерс 0:0 19 8 5 6 23 - 20 29
6. Силькеборг 18 6 10 2 29 - 16 28
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 18 5 8 5 27 - 27 23
9. Оденсе 18 4 7 7 25 - 26 19
10. Нордшелланн 0:0 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 19 3 3 13 19 - 46 12
12. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Копенгаген 9 4 4 1 15 - 7 16
5. Раннерс 0:0 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 0:0 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 9 5 2 2 12 - 9 17
4. Виборг 9 4 4 1 17 - 14 16
5. Раннерс 0:0 9 4 2 3 10 - 8 14
6. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
7. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 0:0 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • Первый тайм
  • 2'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Писингер Симон из команды Раннерс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 1'
    Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Раннерс
2.56
3.70
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нордшелланн 0:0 Раннерс онлайн


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