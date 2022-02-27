Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Right To Dream Park Зрители: 2256
32' Желтая карточкаХаммерсхёй-Мистрати Вито
51' Желтая карточкаСаймон Адингра
68' Желтая карточкаЙонсен Лассер Берг
90' Желтая карточкаYannick Agnero
Ход матча
51'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
15
Марксен
Эрик
48
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
-
-
39 Adamo Nagalo
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нордшелланн
Раннерс
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
38 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.9%
39.5%
31.6%
11 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.2%
44.7%
21.1%
13 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|5
|0.26
|Вилладсен Оливер
|4
|0.21
|Антман Оливер
|3 (1)
|0.16
|Andreas Schjelderup
|3 (2)
|0.16
|Фресе Мартин
|1
|0.05
|Хансен Киан
|1
|0.05
|Тюкосен Мадс
|1
|0.05
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.05
|Adamo Nagalo
|1
|0.05
|Lasso Coulibaly
|0
|0
|Воледзи Максвелл
|0
|0
|Leo Walta
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Аль-Хаджи
|6
|0.32
|Одей Стивен
|5
|0.26
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5 (1)
|0.26
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.05
|Кехинде Тосин
|1
|0.05
|Греве Матиас
|1
|0.05
|Писингер Симон
|1
|0.05
|Анкерсен Якоб
|1
|0.05
|Эгхо Марвин
|1
|0.05
|Марксен Эрик
|0
|0
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
|Бундгаард Оливер
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Саймон Адингра
|4
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|1
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Lasso Coulibaly
|3
|0
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|Фресе Мартин
|2
|0
|Воледзи Максвелл
|2
|0
|Ннамани Эмека
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|Бредаль Андреас
|1
|0
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|Emmanuel Ogura
|1
|0
|Yannick Agnero
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|5
|0
|Писингер Симон
|4
|0
|Каллесеэ Миккель
|4
|0
|Йонсен Лассер Берг
|4
|0
|Кехинде Тосин
|4
|0
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0
|Лауридсен Йеспер
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
15
8
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
7%
4
50%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
6
40%
2
25%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
10
13
8 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
20%
3
23%
1-15
4
40%
2
15%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
5
31%
5
42%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
22
23
15 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
6
27%
3
13%
1-15
6
27%
5
22%
16-30
3
14%
6
26%
31-45
3
14%
7
30%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
3
14%
1
4%
76-90
Пропущено
31
20
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
5
16%
6
30%
1-15
3
10%
6
30%
16-30
4
13%
4
20%
31-45
8
26%
3
15%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
5
16%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0
Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3
Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|19
|11
|6
|2
|37 - 13
|39
|2.
|Митьюлланд
|18
|11
|2
|5
|31 - 18
|35
|3.
|Брондбю
|18
|9
|6
|3
|27 - 20
|33
|4.
|Силькеборг
|19
|7
|10
|2
|33 - 17
|31
|5.
|Ольборг
|19
|9
|4
|6
|30 - 24
|31
|6.
|Раннерс
|19
|8
|5
|6
|23 - 20
|29
|7.
|Орхус
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|8.
|Виборг
|0:1
|19
|5
|8
|6
|27 - 28
|23
|9.
|Оденсе
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|10.
|Нордшелланн
|19
|4
|5
|10
|20 - 33
|17
|11.
|Вайле
|19
|3
|3
|13
|19 - 46
|12
|12.
|Сённерйюск
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|9
|6
|0
|3
|19 - 9
|18
|3.
|Силькеборг
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Копенгаген
|1:0
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|5.
|Раннерс
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|9
|4
|1
|4
|15 - 15
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|12.
|Виборг
|0:1
|10
|1
|4
|5
|10 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|10
|7
|2
|1
|22 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|4.
|Виборг
|0:1
|9
|4
|4
|1
|17 - 14
|16
|5.
|Силькеборг
|10
|3
|6
|1
|19 - 11
|15
|6.
|Раннерс
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|7.
|Брондбю
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|8.
|Орхус
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|9.
|Оденсе
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0