Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Хорошую попытку сделал Клюснер Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

95' Хансен Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

93' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Сегодняшная посещаемость составляет 2256 болельщиков

91' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Хорошую попытку сделал Одей Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Yannick Agnero получил желтую карточку от судьи

90' Судья сигнализирует, что Yannick Agnero из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Оливер Бундгар Кристенсен

88' Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

86' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

85' Норшеланн начинает контратаку

85' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Норшеланн выполняет удар от ворот.

83' Клюснер Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Раннерс выполняет удар от ворот.

83' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.

82' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

78' Норшеланн выполняет удар от ворот.

78' Клюснер Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Раннерс выполняет удар от ворот.

76' Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' О, нет. Из многообещающей позиции Андерсен Магнус II из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

75' Раннерс выполняет удар от ворот.

75' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

74' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

74' Норшеланн начинает контратаку

73' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Тактическая замена. Саймон Адингра уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд

73' Тактическая замена. Даниэль Свенссон уходит с поля и его заменяет Фресе Мартин

72' Выглядело как неплохой момент. Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

72' Норшеланн выполняет удар от ворот.

71' Как он промахнулся? Одей Стивен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

71' Одей Стивен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

70' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

70' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Раннерс выполняет удар от ворот.

69' Хансен Мадс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

67' Оливер Бундгар Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

65' Норшеланн выполняет удар от ворот.

65' Оливер Бундгар Кристенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Саймон Адингра из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

65' Карлгрен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

64' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

63' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Даниэль Свенссон

61' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Анкерсен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

56' Норшеланн начинает контратаку

56' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Каллесеэ Миккель получил травму и заменен. Оливер Бундгар Кристенсен выходит на поле.

55' Андреас Шельдеруп нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

55' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

55' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

55' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Норшеланн контролирует мяч.

53' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Каллесеэ Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Каллесеэ Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Саймон Адингра получил желтую карточку от судьи

50' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Норшеланн выполняет удар от ворот.

48' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.