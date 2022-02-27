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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Нордшелланн
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2256
Раннерс
0'
32' Желтая карточка
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
51' Желтая карточка
Саймон Адингра
68' Желтая карточка
Йонсен Лассер Берг
90' Желтая карточка
Yannick Agnero
90'+5

Ход матча

32'
 
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
51'
Саймон Адингра
 
55'
 
Бундгаард Оливер
Каллесеэ Миккель
66'
 
Клюснер Тобиас
Тибблинг Симон
66'
 
Бундгаард Филип
Анкерсен Якоб
68'
 
Йонсен Лассер Берг
73'
Фресе Мартин
Свенссон Даниэль
 
73'
Диоманде Мохаммед
Саймон Адингра
 
81'
Кристенсен Якоб
Бидструп Мадс
 
85'
 
Лауридсен Йеспер
Лауэнборг Фредерик
89'
Асконе Рокко
Антман Оливер
 
89'
Yannick Agnero
Andreas Schjelderup
 
90'
Yannick Agnero
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
15
Марксен
Эрик
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
8
Андерсен
Магнус
II
48
Хансен
Мадс
7
Andreas
Schjelderup
17
Саймон
Адингра
22
Антман
Оливер
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
12
Тибблинг
Симон
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
9
Анкерсен
Якоб
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
Нордшелланн
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Нордшелланн
Раннерс

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

38 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.9%
39.5%
31.6%
11 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.2%
44.7%
21.1%
13 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

СД
3:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
3:4
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:3
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
0:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
2:1
К
0:0
К
1:0
СЛ
4:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 5 0.26
Вилладсен Оливер 4 0.21
Антман Оливер 3 (1) 0.16
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.16
Фресе Мартин 1 0.05
Хансен Киан 1 0.05
Тюкосен Мадс 1 0.05
Диоманде Мохаммед 1 0.05
Adamo Nagalo 1 0.05
Lasso Coulibaly 0 0
Воледзи Максвелл 0 0
Leo Walta 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Аль-Хаджи 6 0.32
Одей Стивен 5 0.26
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.26
Каллесеэ Миккель 1 0.05
Кехинде Тосин 1 0.05
Греве Матиас 1 0.05
Писингер Симон 1 0.05
Анкерсен Якоб 1 0.05
Эгхо Марвин 1 0.05
Марксен Эрик 0 0
Тибблинг Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Бундгаард Оливер 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Саймон Адингра 4 0
Фрэнсис Абу 2 1
Тюкосен Мадс 3 0
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Фресе Мартин 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Садик Ибраим 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бредаль Андреас 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Emmanuel Ogura 1 0
Yannick Agnero 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 5 0
Писингер Симон 4 0
Каллесеэ Миккель 4 0
Йонсен Лассер Берг 4 0
Кехинде Тосин 4 0
Камара Аль-Хаджи 3 0
Лауридсен Йеспер 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Греве Матиас 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Одей Стивен 1 0
Гравес Симон 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Бундгаард Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

15
8
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
7%
4
50%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
6
40%
2
25%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

10
13
8 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
20%
3
23%
1-15
4
40%
2
15%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
5
31%
5
42%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

22
23
15 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
6
27%
3
13%
1-15
6
27%
5
22%
16-30
3
14%
6
26%
31-45
3
14%
7
30%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
3
14%
1
4%
76-90

Пропущено

31
20
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
5
16%
6
30%
1-15
3
10%
6
30%
16-30
4
13%
4
20%
31-45
8
26%
3
15%
46-60
6
19%
1
5%
61-75
5
16%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0
Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3
Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 19 11 6 2 37 - 13 39
2. Митьюлланд 18 11 2 5 31 - 18 35
3. Брондбю 18 9 6 3 27 - 20 33
4. Силькеборг 19 7 10 2 33 - 17 31
5. Ольборг 19 9 4 6 30 - 24 31
6. Раннерс 19 8 5 6 23 - 20 29
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 0:1 19 5 8 6 27 - 28 23
9. Оденсе 18 4 7 7 25 - 26 19
10. Нордшелланн 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 19 3 3 13 19 - 46 12
12. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Копенгаген 1:0 9 4 4 1 15 - 7 16
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 9 4 1 4 15 - 15 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 0:1 10 1 4 5 10 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 10 7 2 1 22 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 9 5 2 2 12 - 9 17
4. Виборг 0:1 9 4 4 1 17 - 14 16
5. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
6. Раннерс 9 4 2 3 10 - 8 14
7. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Клюснер Тобиас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Раннерс начинает контратаку
  • 95'
    Хансен Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Клюснер Тобиас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Андерсен Магнус II
  • 94'
    Раннерс начинает контратаку
  • 94'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Копплин Бьорн из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 93'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Сегодняшная посещаемость составляет 2256 болельщиков
  • Офсайд
    91'
    Бундгаард Филип из команды Раннерс в офсайде
  • 91'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Одей Стивен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    90'
    Yannick Agnero получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Yannick Agnero из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Оливер Бундгар Кристенсен
  • 89'
    Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Yannick Agnero
  • 89'
    Тактическая замена. Антман Оливер уходит с поля и его заменяет Асконе Рокко
  • 88'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    88'
    Лауридсен Йеспер из команды Раннерс подал угловой справа.
  • 88'
    Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    88'
    Лауридсен Йеспер из команды Раннерс подал угловой справа.
  • 87'
    Марксен Эрик ошибается в защите.
  • 87'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    86'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 85'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн направляет мяч в штрафную площадку, но Карлгрен Патрик выбегает и ловит мяч
  • 85'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 85'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 85'
    Тактическая замена. Лауэнборг Фредерик уходит с поля и его заменяет Лауридсен Йеспер
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бундгаард Филип
  • 83'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 83'
    Клюснер Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 83'
    Раннерс выполняет удар от ворот.
  • 83'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.
  • 82'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 82'
    Раннерс начинает контратаку
  • 81'
    Тактическая замена. Бидструп Мадс уходит с поля и его заменяет Кристенсен Якоб
  • 81'
    Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Раннерс: 47%.
  • 80'
    Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 80'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 79'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 78'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 78'
    Клюснер Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 77'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Раннерс выполняет удар от ворот.
  • 76'
    Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 76'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    О, нет. Из многообещающей позиции Андерсен Магнус II из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 75'
    Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Раннерс: 48%.
  • 75'
    Раннерс выполняет удар от ворот.
  • 75'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 74'
    Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 74'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 73'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Тактическая замена. Саймон Адингра уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд
  • 73'
    Тактическая замена. Даниэль Свенссон уходит с поля и его заменяет Фресе Мартин
  • 72'
    Выглядело как неплохой момент. Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 72'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 71'
    Как он промахнулся? Одей Стивен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 71'
    Одей Стивен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 71'
    Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Копплин Бьорн
  • 70'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 70'
    Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Раннерс: 48%.
  • 70'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Раннерс выполняет удар от ворот.
  • 69'
    Хансен Мадс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    68'
    Йонсен Лассер Берг получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    68'
    Судья сигнализирует, что Йонсен Лассер Берг из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
  • 67'
    Оливер Бундгар Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Бундгаард Филип
  • 66'
    Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Клюснер Тобиас
  • 66'
    Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Раннерс: 49%.
  • 65'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 65'
    Оливер Бундгар Кристенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 65'
    Копплин Бьорн из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Раннерс начинает контратаку
  • Угловой
    65'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 65'
    Карлгрен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    64'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 64'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 63'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    62'
    Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Даниэль Свенссон
  • 62'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 61'
    Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Лауэнборг Фредерик
  • Травма, повреждение
    60'
    Анкерсен Якоб возвращается на поле.
  • 60'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    60'
    Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 60'
    Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Раннерс: 50%.
  • Травма, повреждение
    59'
    Анкерсен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья свистит. Хансен Киан атаковал сзади соперника. Это Анкерсен Якоб заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Одей Стивен
  • 58'
    Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 57'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 56'
    Опасность предотвращена - Копплин Бьорн из команды Раннерс вступил в отбор удачно
  • 56'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 56'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Раннерс: 52%.
  • 55'
    Каллесеэ Миккель получил травму и заменен. Оливер Бундгар Кристенсен выходит на поле.
  • 55'
    Андреас Шельдеруп нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.
  • 55'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 54'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 53'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 52'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    52'
    Ох, нехорошо это выглядит. Каллесеэ Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    52'
    Каллесеэ Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    51'
    Саймон Адингра получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Саймон Адингра из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
  • 51'
    Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Раннерс: 53%.
  • 50'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 50'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 48'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    48'
    Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс подал угловой справа.
  • 47'
    Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс подал угловой слева.
  • 47'
    Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Тибблинг Симон из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Раннерс начинает контратаку
  • 45'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Тибблинг Симон из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 44'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Раннерс выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Каллесеэ Миккель из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Даниэль Свенссон
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Йонсен Лассер Берг
  • 41'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Раннерс: 50%.
  • 40'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 39'
    Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 39'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 39'
    Отличные скиллы показывает Хансен Мадс, обводя своих соперников
  • 38'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
  • 36'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 35'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Раннерс: 54%.
  • 34'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Тибблинг Симон пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
  • 33'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • Желтая карточка
    32'
    Хаммерсхёй-Мистрати Вито получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
  • Фол, нарушение
    31'
    Саймон Адингра наказан за толчок Каллесеэ Миккель
  • 31'
    Хансен Киан из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Андреас Шельдеруп имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 30'
    Бидструп Мадс из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 30'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 29'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Саймон Адингра из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хаммерсхёй-Мистрати Вито
  • 28'
    Контроль мяча: Норшеланн: 45%, Раннерс: 55%.
  • 27'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 26'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 26'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Шанс! Гравес Симон из команды Раннерс пробил головой, но мимо
  • 25'
    Тибблинг Симон из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 24'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Хансен Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Андреас Шельдеруп
  • 21'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 20'
    Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Раннерс: 54%.
  • 20'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 18'
    Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Антман Оливер пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем
  • 17'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
  • 16'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Норшеланн: 43%, Раннерс: 57%.
  • 15'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс подал угловой слева.
  • 15'
    Головой пробил Лауэнборг Фредерик, но голкипер отбил его в поле!
  • 14'
    Йонсен Лассер Берг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Йонсен Лассер Берг пострадал.
  • 13'
    Писингер Симон из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 13'
    Бидструп Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Раннерс начинает контратаку
  • 12'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Писингер Симон делает длинную передачу вперед
  • 11'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Раннерс: 49%.
  • 10'
    Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 7'
    Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Раннерс: 41%.
  • 6'
    Раннерс начинает контратаку
  • 6'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 6'
    Шанс! Хансен Мадс из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
  • 5'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 4'
    Отличные скиллы показывает Андерсен Магнус II, обводя своих соперников
  • 3'
    Опасность предотвращена - Писингер Симон из команды Раннерс вступил в отбор удачно
  • 3'
    Отличные скиллы показывает Саймон Адингра, обводя своих соперников
  • 2'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Писингер Симон из команды Раннерс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 1'
    Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нордшелланн 0:0 Раннерс онлайн


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