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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Оденсе
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Митьюлланд
0'
20' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
0:1
52' Гол
Брумадо Жуниор
55' Желтая карточка
Кинг Джоэл
1:1
59' Гол
Джейбали Иссам
60'

Ход матча

20'
Тверсков Йеппе
 
52'
0:1
Брумадо Жуниор
(Дюр Николас)
55'
Кинг Джоэл
 
59'
Джейбали Иссам
(Микельсон Николас)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Митьюлланд
3.79
4.50
2.48
Все Коэффициенты
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
3
Андерсен
Александр
6
Тверсков
Йеппе
25
Кинг
Джоэл
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
7
Джейбали
Иссам
10
Свеннсен
Сандер
9
Кадри
Башким
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
5
Хег
Даниэль
6
Андерссон
Йоэль
8
Майер
Макс
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
Оденсе
4-2-3-1
Митьюлланд
3-5-2

История личных встреч

Оденсе
Митьюлланд

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
52.9%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Второй тайм

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 21 победа

46 матчей

23.9%
21.7%
54.4%
11 побед 10 ничьих 25 побед

Первый тайм

23.9%
23.9%
52.2%
11 побед 11 ничьих 24 победы

Второй тайм

26.1%
28.3%
45.6%
12 побед 13 ничьих 21 победа

История матчей

СД
1:2
К
3:0
К
1:2
СД
1:1
СД
3:1
ТМС
2:2
СД
1:2
СД
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
К
4:0
СД
3:0
СД
1:1
СД
3:1
К
0:3
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
3:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:1
С
2:0
СЛ
2:3
СЛ
1:4
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
К
2:2
К
2:0
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
4:0
СЛ
3:1
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 0.26
Джейбали Иссам 4 (1) 0.21
Фенгер Макс 3 0.16
Сабби Эммануэль 2 0.11
Шельвик Йорген 2 0.11
Лидер Март 2 0.11
Томасен Йенс 2 0.11
Кадри Башким 1 0.05
Опондо Мозес 1 0.05
Андерсен Александр 1 0.05
Клеве Троэльс 1 0.05
Jakob Martinsen 1 0.05
Тверсков Йеппе 0 0
Трандарсон Арон-Элис 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 7 (1) 0.37
Феррейра Эвандер 5 (2) 0.26
Святченко Эрик 4 0.21
Дрейер Андерс 3 0.16
Линн Виктор 3 0.16
Систо Пионе 2 0.11
Исаксен Густав 2 0.11
Рафаэль Онедика 2 0.11
Мабиль Авер 1 0.05
Паулиньо VI 1 0.05
Хансен Мадс 1 0.05
Андерссон Йоэль 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабби Эммануэль 5 0
Джейбали Иссам 3 1
Трандарсон Арон-Элис 3 0
Томасен Йенс 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Тверсков Йеппе 2 0
Ларсен Каспер 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Окосун Айо 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 3 1
Паулиньо VI 4 0
Святченко Эрик 3 0
Систо Пионе 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Феррейра Эвандер 1 1
Шарлес 2 0
Хег Даниэль 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Jose Ferreira 1 0
Бо Энриксен 1 0
Маррони 1 0
Дюр Николас 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
19%
2
17%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
31%
2
17%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
4
44%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
3
33%
4
21%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
20%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Забито

25
31
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
7
28%
5
16%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
1
4%
5
16%
31-45
4
16%
7
23%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
8
32%
6
19%
76-90

Пропущено

26
18
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
5
19%
3
17%
1-15
3
12%
4
22%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
3
12%
4
22%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
5
19%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0
Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1
Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 19 11 6 2 38 - 13 39
2. Митьюлланд 1:1 19 11 3 5 32 - 19 36
3. Брондбю 18 9 6 3 27 - 20 33
4. Силькеборг 19 7 10 2 33 - 17 31
5. Ольборг 19 9 4 6 30 - 24 31
6. Раннерс 19 8 5 6 23 - 20 29
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 19 5 8 6 27 - 29 23
9. Оденсе 1:1 19 4 8 7 26 - 27 20
10. Нордшелланн 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 19 3 3 13 19 - 46 12
12. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 1:1 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Копенгаген 9 4 4 1 15 - 7 16
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 9 4 1 4 15 - 15 13
8. Оденсе 1:1 10 3 4 3 17 - 12 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 1:1 10 5 3 2 13 - 10 18
4. Виборг 9 4 4 1 17 - 14 16
5. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
6. Раннерс 9 4 2 3 10 - 8 14
7. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 1:1 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Митьюлланд
3.79
4.50
2.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Оденсе 1:1 Митьюлланд онлайн


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Оденсе
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