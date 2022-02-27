Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Оденсе выполняет удар от ворот.

44' Как он промахнулся? Андерссон Йоэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

43' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Свеннсен Сандер делает скидку назад вдоль ворот

42' Брумадо Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Тверсков Йеппе имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

42' Далсгор Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Оденсе выполняет удар от ворот.

41' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

38' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

36' Как он промахнулся? Джейбали Иссам имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

36' Плохо сыграл Олафссон Элиас-Рафн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

35' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Майер Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Отличные скиллы показывает Рафаэль Онедика , обводя своих соперников

30' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Оденсе выполняет удар от ворот.

24' Феррейра Эвандер не смог попасть в створ ударом издали

23' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Оденсе выполняет удар от ворот.

22' Феррейра Эвандер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Тверсков Йеппе получил желтую карточку от судьи

19' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

16' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Брумадо Жуниор имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

15' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Джейбали Иссам из команды Оденсе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

12' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Оденсе выполняет удар от ворот.

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Матч возобновлен

9' Окосун Айо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Рафаэль Онедика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

7' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Олафссон Элиас-Рафн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Оденсе выполняет удар от ворот.

4' Брумадо Жуниор не смог попасть в створ ударом издали

3' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Митьюлланд начинает с центра поля