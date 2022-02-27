Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Nature Energy Park
20' Желтая карточкаТверсков Йеппе
0:1
52' ГолБрумадо Жуниор
55' Желтая карточкаКинг Джоэл
1:1
59' ГолДжейбали Иссам
Ход матча
20'
52'
0:1
55'
59'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
25
Кинг
Джоэл
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
-
18 Бремс МатиасЗащитник
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Оустед ДавидВратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Оденсе
Митьюлланд
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
52.9%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Второй тайм
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 21 победа
46 матчей
23.9%
21.7%
54.4%
11 побед 10 ничьих 25 побед
Первый тайм
23.9%
23.9%
52.2%
11 побед 11 ничьих 24 победы
Второй тайм
26.1%
28.3%
45.6%
12 побед 13 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|5
|0.26
|Джейбали Иссам
|4 (1)
|0.21
|Фенгер Макс
|3
|0.16
|Сабби Эммануэль
|2
|0.11
|Шельвик Йорген
|2
|0.11
|Лидер Март
|2
|0.11
|Томасен Йенс
|2
|0.11
|Кадри Башким
|1
|0.05
|Опондо Мозес
|1
|0.05
|Андерсен Александр
|1
|0.05
|Клеве Троэльс
|1
|0.05
|Jakob Martinsen
|1
|0.05
|Тверсков Йеппе
|0
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брумадо Жуниор
|7 (1)
|0.37
|Феррейра Эвандер
|5 (2)
|0.26
|Святченко Эрик
|4
|0.21
|Дрейер Андерс
|3
|0.16
|Линн Виктор
|3
|0.16
|Систо Пионе
|2
|0.11
|Исаксен Густав
|2
|0.11
|Рафаэль Онедика
|2
|0.11
|Мабиль Авер
|1
|0.05
|Паулиньо VI
|1
|0.05
|Хансен Мадс
|1
|0.05
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабби Эммануэль
|5
|0
|Джейбали Иссам
|3
|1
|Трандарсон Арон-Элис
|3
|0
|Томасен Йенс
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Ларсен Каспер
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Клеве Троэльс
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Окосун Айо
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брумадо Жуниор
|3
|1
|Паулиньо VI
|4
|0
|Святченко Эрик
|3
|0
|Систо Пионе
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|1
|Шарлес
|2
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Мабиль Авер
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Jose Ferreira
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Маррони
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
19%
2
17%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
5
31%
2
17%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
4
44%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
3
33%
4
21%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
20%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Забито
25
31
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
7
28%
5
16%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
1
4%
5
16%
31-45
4
16%
7
23%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
8
32%
6
19%
76-90
Пропущено
26
18
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
5
19%
3
17%
1-15
3
12%
4
22%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
3
12%
4
22%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
5
19%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0
Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1
Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|19
|11
|6
|2
|38 - 13
|39
|2.
|Митьюлланд
|1:1
|19
|11
|3
|5
|32 - 19
|36
|3.
|Брондбю
|18
|9
|6
|3
|27 - 20
|33
|4.
|Силькеборг
|19
|7
|10
|2
|33 - 17
|31
|5.
|Ольборг
|19
|9
|4
|6
|30 - 24
|31
|6.
|Раннерс
|19
|8
|5
|6
|23 - 20
|29
|7.
|Орхус
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|8.
|Виборг
|19
|5
|8
|6
|27 - 29
|23
|9.
|Оденсе
|1:1
|19
|4
|8
|7
|26 - 27
|20
|10.
|Нордшелланн
|19
|4
|5
|10
|20 - 33
|17
|11.
|Вайле
|19
|3
|3
|13
|19 - 46
|12
|12.
|Сённерйюск
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|1:1
|9
|6
|0
|3
|19 - 9
|18
|3.
|Силькеборг
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Копенгаген
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|5.
|Раннерс
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|9
|4
|1
|4
|15 - 15
|13
|8.
|Оденсе
|1:1
|10
|3
|4
|3
|17 - 12
|13
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|12.
|Виборг
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|1:1
|10
|5
|3
|2
|13 - 10
|18
|4.
|Виборг
|9
|4
|4
|1
|17 - 14
|16
|5.
|Силькеборг
|10
|3
|6
|1
|19 - 11
|15
|6.
|Раннерс
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|7.
|Брондбю
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|8.
|Орхус
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|9.
|Оденсе
|1:1
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0