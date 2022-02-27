Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Элиас Олафссон не дал случится голу! Jakob Breum должен был забивать, но Элиас Олафссон сделал отличный сейв

95' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

94' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

93' Г О О О О Л - Вагнер Лав забивает с левой ноги!

93' Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Джейбали Иссам получил желтую карточку от судьи

91' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Святченко Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Jakob Breum имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

88' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Джейбали Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Джейбали Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Систо Пионе из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

85' Кинг Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Микельсон Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Jakob Breum выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Сегодняшная посещаемость составляет 8792 болельщиков

81' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Оденсе выполняет удар от ворот.

80' Тактическая замена. Исаксен Густав уходит с поля и его заменяет Виктор Линд

80' Какой промах! Исаксен Густав имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

80' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Оденсе выполняет удар от ворот.

78' Систо Пионе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Окосун Айо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Оденсе выполняет удар от ворот.

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Майер Макс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Микельсон Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

72' Гости сейчас реально начинают давить соперника

71' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Оденсе выполняет удар от ворот.

69' Какой промах! Брумадо Жуниор имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

68' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Jakob Breum выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Г О О О О Л - Святченко Эрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

59' Г О О О О Л - Джейбали Иссам забивает с левой ноги!

59' Хег Даниэль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

59' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Штрафной исполнил Исаксен Густав , после его удара Ханс Кристиан Бернат сделал классный сейв. Угловой

55' Кинг Джоэл получил желтую карточку от судьи

54' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Плохо сыграл Далсгор Хенрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Г О О О О Л - Брумадо Жуниор забивает с левой ноги!

51' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

50' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

49' Ханс Кристиан Бернат не дал случится голу! Дюр Николас должен был забивать, но Ханс Кристиан Бернат сделал отличный сейв

48' Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Игрок Сабби Эммануэль из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота