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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Оденсе
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 8792
Митьюлланд
0'
20' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
0:1
52' Гол
Брумадо Жуниор
55' Желтая карточка
Кинг Джоэл
1:1
59' Гол
Джейбали Иссам
2:1
62' Гол в свои ворота
Святченко Эрик
77' Желтая карточка
Окосун Айо
90' Желтая карточка
Джейбали Иссам
2:2
90' Гол
Вагнер Лав
90'+6

Ход матча

20'
Тверсков Йеппе
 
52'
0:1
Брумадо Жуниор
(Дюр Николас)
55'
Кинг Джоэл
 
59'
Джейбали Иссам
(Микельсон Николас)
1:1
62'
Святченко Эрик
2:1
66'
Jakob Martinsen
Сабби Эммануэль
 
74'
Фенгер Макс
Кадри Башким
 
74'
Клеве Троэльс
Томасен Йенс
 
74'
 
Систо Пионе
Майер Макс
77'
Окосун Айо
 
80'
 
Линн Виктор
Исаксен Густав
80'
 
Шарлес
Феррейра Эвандер
86'
 
Вагнер Лав
Дюр Николас
86'
 
Тюкосен Мадс
Андерссон Йоэль
88'
Шельвик Йорген
Свеннсен Сандер
 
90'
Джейбали Иссам
 
90'
2:2
Вагнер Лав
(Шарлес)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
3
Андерсен
Александр
6
Тверсков
Йеппе
25
Кинг
Джоэл
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
7
Джейбали
Иссам
10
Свеннсен
Сандер
9
Кадри
Башким
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
5
Хег
Даниэль
6
Андерссон
Йоэль
8
Майер
Макс
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
Оденсе
4-2-3-1
Митьюлланд
3-5-2

История личных встреч

Оденсе
Митьюлланд

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
52.9%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Второй тайм

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 21 победа

46 матчей

23.9%
21.7%
54.4%
11 побед 10 ничьих 25 побед

Первый тайм

23.9%
23.9%
52.2%
11 побед 11 ничьих 24 победы

Второй тайм

26.1%
28.3%
45.6%
12 побед 13 ничьих 21 победа

История матчей

СД
1:2
К
3:0
К
1:2
СД
1:1
СД
3:1
ТМС
2:2
СД
1:2
СД
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
К
4:0
СД
3:0
СД
1:1
СД
3:1
К
0:3
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
3:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:1
С
2:0
СЛ
2:3
СЛ
1:4
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
К
2:2
К
2:0
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
4:0
СЛ
3:1
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 0.26
Джейбали Иссам 5 (1) 0.26
Фенгер Макс 3 0.16
Сабби Эммануэль 2 0.11
Шельвик Йорген 2 0.11
Лидер Март 2 0.11
Томасен Йенс 2 0.11
Кадри Башким 1 0.05
Опондо Мозес 1 0.05
Андерсен Александр 1 0.05
Клеве Троэльс 1 0.05
Jakob Martinsen 1 0.05
Тверсков Йеппе 0 0
Трандарсон Арон-Элис 0 0
Микельсон Николас 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брумадо Жуниор 8 (1) 0.42
Феррейра Эвандер 5 (2) 0.26
Святченко Эрик 4 0.21
Дрейер Андерс 3 0.16
Линн Виктор 3 0.16
Систо Пионе 2 0.11
Исаксен Густав 2 0.11
Рафаэль Онедика 2 0.11
Мабиль Авер 1 0.05
Паулиньо VI 1 0.05
Вагнер Лав 1 0.05
Хансен Мадс 1 0.05
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Дюр Николас 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джейбали Иссам 4 1
Сабби Эммануэль 5 0
Трандарсон Арон-Элис 3 0
Томасен Йенс 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Тверсков Йеппе 2 0
Ларсен Каспер 2 0
Окосун Айо 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 3 1
Паулиньо VI 4 0
Святченко Эрик 3 0
Систо Пионе 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Феррейра Эвандер 1 1
Шарлес 2 0
Хег Даниэль 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Jose Ferreira 1 0
Бо Энриксен 1 0
Маррони 1 0
Дюр Николас 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Линн Виктор 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
18%
2
13%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
3
21%
1
10%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
4
44%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
3
33%
4
21%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
20%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Забито

26
34
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
7
27%
5
15%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
1
4%
5
15%
31-45
5
19%
8
24%
46-60
1
4%
5
15%
61-75
8
31%
7
21%
76-90

Пропущено

29
19
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
5
17%
3
16%
1-15
3
10%
4
21%
16-30
5
17%
3
16%
31-45
4
14%
5
26%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
6
21%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0
Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1
Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 19 11 6 2 38 - 13 39
2. Митьюлланд 19 11 3 5 33 - 20 36
3. Брондбю 18 9 6 3 27 - 20 33
4. Силькеборг 19 7 10 2 33 - 17 31
5. Ольборг 19 9 4 6 30 - 24 31
6. Раннерс 19 8 5 6 23 - 20 29
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 19 5 8 6 27 - 29 23
9. Оденсе 19 4 8 7 27 - 28 20
10. Нордшелланн 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 19 3 3 13 19 - 46 12
12. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Копенгаген 9 4 4 1 15 - 7 16
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 9 4 1 4 15 - 15 13
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Виборг 9 4 4 1 17 - 14 16
5. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
6. Раннерс 9 4 2 3 10 - 8 14
7. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Оденсе 2:2 Митьюлланд онлайн


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