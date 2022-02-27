Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:1
Второй тайм: 76'
Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 7025
0:1
30' ГолВавро Денис
Ход матча
30'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
17
Бонде
Якуб
31
Бех
Тобиас
23
Бакиз
Юнес
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
17
Мукайру
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Виборг
Копенгаген
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Groenning
|6
|0.32
|Бонде Якуб
|4 (2)
|0.21
|Бакиз Юнес
|3
|0.16
|Крамер Ларс II
|3
|0.16
|Лонвейк Джастин
|2
|0.11
|Бех Тобиас
|2
|0.11
|Лауритсен Мадс
|2
|0.11
|Christian Soerensen II
|1
|0.05
|Ibrahim Said
|1
|0.05
|Jeppe Groenning
|1
|0.05
|Леманс Клинт
|1
|0.05
|Mads Aaquist
|0
|0
|Бергер Софус
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|8
|0.42
|Винд Жонас
|6 (1)
|0.32
|Стаге Йенс
|5
|0.26
|Лерагер Лукас
|3
|0.16
|Дикс Кевин
|2
|0.11
|Бовинг Виллиам
|2
|0.11
|Дарами Мохаммед
|2
|0.11
|Зека Карлос
|1
|0.05
|Вавро Денис
|1
|0.05
|Хочолава Давид
|1
|0.05
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.05
|Вильчек Камиль
|1
|0.05
|Бабакар Хоума
|1
|0.05
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.05
|Roony Bardghji
|1
|0.05
|Кристансен Виктор
|0
|0
|Анкерсен Петер
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Ларс II
|5
|2
|Путрос Франс Диа
|4
|0
|Лауритсен Мадс
|4
|0
|Jeppe Groenning
|4
|0
|Бонде Якуб
|4
|0
|Christian Soerensen II
|3
|0
|Sebastian Groenning
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Ibrahim Said
|2
|0
|Гординьо Лоренсо
|2
|0
|Грот Джей-Рой
|2
|0
|Бакиз Юнес
|2
|0
|Jeff Mensah
|1
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бергер Софус
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Lars Friis
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|8
|0
|Лерагер Лукас
|6
|0
|Бойлесен Николай
|4
|1
|Зека Карлос
|4
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Биэл Пеп
|3
|0
|Винд Жонас
|3
|0
|Анкерсен Петер
|2
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Грабара Камил
|2
|0
|Кристансен Виктор
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
20
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
4
40%
3
15%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
2
20%
2
10%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
1
8%
4
57%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
6
40%
1
17%
76-90
Забито
26
36
15 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
7
27%
4
11%
1-15
3
12%
6
17%
16-30
5
19%
7
19%
31-45
3
12%
7
19%
46-60
4
15%
7
19%
61-75
4
15%
5
14%
76-90
Пропущено
28
13
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
5
18%
3
23%
16-30
6
21%
2
15%
31-45
2
7%
6
46%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
9
32%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1
Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2
Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|19
|11
|6
|2
|37 - 13
|39
|2.
|Митьюлланд
|18
|11
|2
|5
|31 - 18
|35
|3.
|Брондбю
|18
|9
|6
|3
|27 - 20
|33
|4.
|Силькеборг
|19
|7
|10
|2
|33 - 17
|31
|5.
|Ольборг
|19
|9
|4
|6
|30 - 24
|31
|6.
|Раннерс
|19
|8
|5
|6
|23 - 20
|29
|7.
|Орхус
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|8.
|Виборг
|0:1
|19
|5
|8
|6
|27 - 28
|23
|9.
|Оденсе
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|10.
|Нордшелланн
|19
|4
|5
|10
|20 - 33
|17
|11.
|Вайле
|19
|3
|3
|13
|19 - 46
|12
|12.
|Сённерйюск
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|9
|6
|0
|3
|19 - 9
|18
|3.
|Силькеборг
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Копенгаген
|1:0
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|5.
|Раннерс
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|9
|4
|1
|4
|15 - 15
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|12.
|Виборг
|0:1
|10
|1
|4
|5
|10 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|10
|7
|2
|1
|22 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|4.
|Виборг
|0:1
|9
|4
|4
|1
|17 - 14
|16
|5.
|Силькеборг
|10
|3
|6
|1
|19 - 11
|15
|6.
|Раннерс
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|7.
|Брондбю
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|8.
|Орхус
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|9.
|Оденсе
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0