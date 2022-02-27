Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

46' Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Кристиан Соренсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Лауритсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Копенгаген выполняет удар от ворот.

43' Как он промахнулся? Тобиас Бех имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

43' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Копенгаген выполняет удар от ворот.

38' ШАНС! Бонде Якуб нанес удар с лета, но не попал по воротам!

38' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Педерсен Лукас Лунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Г О О О О Л - Вавро Денис правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

28' Аниембе Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Анкерсен Петер из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

27' Копенгаген выполняет удар от ворот.

27' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Тобиас Бех выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Бонде Якуб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

20' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Вратарь парирует удар, который нанес Мукайру Пол , и мяч снова в игре

16' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

15' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

10' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Удар от ворот произведет Копенгаген

5' Лонвейк Джастин не смог попасть в створ ударом издали

5' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Копенгаген начинает с центра поля