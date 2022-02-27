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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
0:1
Второй тайм: 76'

Стадион: Зрители: 7025
Копенгаген
0'
0:1
30' Гол
Вавро Денис
76'

Ход матча

30'
0:1
Вавро Денис
57'
 
Йоргенсен Николай
Бабакар Хоума
65'
Путрос Франс Диа
Аниембе Даниэль
 
72'
 
Лерагер Лукас
Roony Bardghji

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Копенгаген
26.00
4.70
2.41
Все Коэффициенты
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
31
Бех
Тобиас
11
Грот
Джей-Рой
23
Бакиз
Юнес
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
6
Стаге
Йенс
33
Фальк
Расмус
40
Roony
Bardghji
16
Биэл
Пеп
17
Мукайру
Пол
11
Бабакар
Хоума
Виборг
4-3-3
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Виборг
Копенгаген

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

СД
1:1
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:4
СЛ
3:0
СЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 6 0.32
Бонде Якуб 4 (2) 0.21
Бакиз Юнес 3 0.16
Крамер Ларс II 3 0.16
Лонвейк Джастин 2 0.11
Бех Тобиас 2 0.11
Лауритсен Мадс 2 0.11
Christian Soerensen II 1 0.05
Ibrahim Said 1 0.05
Jeppe Groenning 1 0.05
Леманс Клинт 1 0.05
Mads Aaquist 0 0
Бергер Софус 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 8 0.42
Винд Жонас 6 (1) 0.32
Стаге Йенс 5 0.26
Лерагер Лукас 3 0.16
Дикс Кевин 2 0.11
Бовинг Виллиам 2 0.11
Дарами Мохаммед 2 0.11
Зека Карлос 1 0.05
Вавро Денис 1 0.05
Хочолава Давид 1 0.05
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.05
Вильчек Камиль 1 0.05
Бабакар Хоума 1 0.05
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.05
Roony Bardghji 1 0.05
Кристансен Виктор 0 0
Анкерсен Петер 0 0
Фальк Расмус 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 5 2
Путрос Франс Диа 4 0
Лауритсен Мадс 4 0
Jeppe Groenning 4 0
Бонде Якуб 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Sebastian Groenning 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Бех Тобиас 3 0
Ibrahim Said 2 0
Гординьо Лоренсо 2 0
Грот Джей-Рой 2 0
Бакиз Юнес 2 0
Jeff Mensah 1 0
Леманс Клинт 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бергер Софус 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Lars Friis 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 8 0
Лерагер Лукас 6 0
Бойлесен Николай 4 1
Зека Карлос 4 0
Стаге Йенс 3 0
Биэл Пеп 3 0
Винд Жонас 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Дикс Кевин 2 0
Грабара Камил 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Фальк Расмус 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джесс Торуп 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
20
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
4
40%
3
15%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
2
20%
2
10%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
1
8%
4
57%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
6
40%
1
17%
76-90

Забито

26
36
15 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
7
27%
4
11%
1-15
3
12%
6
17%
16-30
5
19%
7
19%
31-45
3
12%
7
19%
46-60
4
15%
7
19%
61-75
4
15%
5
14%
76-90

Пропущено

28
13
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
5
18%
3
23%
16-30
6
21%
2
15%
31-45
2
7%
6
46%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
9
32%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1
Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2
Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 19 11 6 2 37 - 13 39
2. Митьюлланд 18 11 2 5 31 - 18 35
3. Брондбю 18 9 6 3 27 - 20 33
4. Силькеборг 19 7 10 2 33 - 17 31
5. Ольборг 19 9 4 6 30 - 24 31
6. Раннерс 19 8 5 6 23 - 20 29
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 0:1 19 5 8 6 27 - 28 23
9. Оденсе 18 4 7 7 25 - 26 19
10. Нордшелланн 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 19 3 3 13 19 - 46 12
12. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Копенгаген 1:0 9 4 4 1 15 - 7 16
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 9 4 1 4 15 - 15 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 0:1 10 1 4 5 10 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 10 7 2 1 22 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 9 5 2 2 12 - 9 17
4. Виборг 0:1 9 4 4 1 17 - 14 16
5. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
6. Раннерс 9 4 2 3 10 - 8 14
7. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Копенгаген
26.00
4.70
2.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Виборг 0:1 Копенгаген онлайн


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Виборг
Копенгаген

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