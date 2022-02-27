Второй тайм

94' Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Копенгаген

92' Г О О О О Л - Йоргенсен Николай забивает с правой ноги!

92' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Копенгаген

89' Бюрги Николас из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

89' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Джатта Алассана

86' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Отличные скиллы показывает Тобиас Бех, обводя своих соперников

85' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Лерагер Лукас из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

82' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Тактическая замена. Мукайру Пол уходит с поля и его заменяет Уильям Бовинг

79' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Мукайру Пол из команды Копенгаген фолит на Тобиас Бех, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

77' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

76' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Грабара Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Игрок команды Копенгаген совершает фол

74' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Виборг выполняет удар от ворот.

73' Мукайру Пол не смог попасть в створ ударом издали

72' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Копенгаген

71' Хорошие навыки показал Кристиан Соренсен из команды Виборг , красиво сыграв в пас с одноклубником.

69' Хорошую попытку сделал Биэл Пеп . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Удар от ворот произведет Копенгаген

68' Как он промахнулся? Кристиан Соренсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Тобиас Бех из команды Виборг делает пас партнеру.

68' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Биэл Пеп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Биэл Пеп пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен ловит мяч

63' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Сегодняшная посещаемость составляет 7025 болельщиков

62' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Тобиас Бех из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

61' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

60' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

60' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Тобиас Бех из команды Виборг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

59' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Копенгаген

58' Лонвейк Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Виборг

56' Как он промахнулся? Мукайру Пол имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

55' Копенгаген выполняет удар от ворот.

54' Как он промахнулся? Бонде Якуб имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

54' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Биэл Пеп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Плохо сыграл Бойлесен Николай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

51' Должен был быть гол! Бакиз Юнес имел отличный шанс, но Камиль Грабара не дал голу состоятся!

50' Биэл Пеп имел все шансы забить, но Лукас Лунд Педерсен сделал отличный сейв!

48' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Грабара Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.