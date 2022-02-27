  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 7025
Копенгаген
0'
0:1
30' Гол
Вавро Денис
0:2
90' Гол
Йоргенсен Николай
90'+4

Ход матча

30'
0:1
Вавро Денис
56'
 
Йоргенсен Николай
Бабакар Хоума
65'
Путрос Франс Диа
Аниембе Даниэль
 
71'
 
Лерагер Лукас
Roony Bardghji
77'
Жамбурек Ян
Лонвейк Джастин
 
77'
Леманс Клинт
Jeppe Groenning
 
80'
 
Бовинг Виллиам
Мукайру Пол
80'
 
Дикс Кевин
Анкерсен Петер
87'
Джатта Алассана
Бех Тобиас
 
90'
0:2
Йоргенсен Николай
(Биэл Пеп)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
31
Бех
Тобиас
11
Грот
Джей-Рой
23
Бакиз
Юнес
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
6
Стаге
Йенс
33
Фальк
Расмус
40
Roony
Bardghji
16
Биэл
Пеп
17
Мукайру
Пол
11
Бабакар
Хоума
Виборг
4-3-3
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

Виборг
Копенгаген

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

СД
1:1
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:4
СЛ
3:0
СЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 6 0.32
Бонде Якуб 4 (2) 0.21
Бакиз Юнес 3 0.16
Крамер Ларс II 3 0.16
Лонвейк Джастин 2 0.11
Бех Тобиас 2 0.11
Лауритсен Мадс 2 0.11
Christian Soerensen II 1 0.05
Ibrahim Said 1 0.05
Jeppe Groenning 1 0.05
Леманс Клинт 1 0.05
Mads Aaquist 0 0
Бергер Софус 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 8 0.42
Винд Жонас 6 (1) 0.32
Стаге Йенс 5 0.26
Лерагер Лукас 3 0.16
Дикс Кевин 2 0.11
Бовинг Виллиам 2 0.11
Дарами Мохаммед 2 0.11
Зека Карлос 1 0.05
Вавро Денис 1 0.05
Хочолава Давид 1 0.05
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.05
Вильчек Камиль 1 0.05
Йоргенсен Николай 1 0.05
Бабакар Хоума 1 0.05
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.05
Roony Bardghji 1 0.05
Кристансен Виктор 0 0
Анкерсен Петер 0 0
Фальк Расмус 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 5 2
Путрос Франс Диа 4 0
Лауритсен Мадс 4 0
Jeppe Groenning 4 0
Бонде Якуб 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Sebastian Groenning 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Бех Тобиас 3 0
Ibrahim Said 2 0
Гординьо Лоренсо 2 0
Грот Джей-Рой 2 0
Бакиз Юнес 2 0
Jeff Mensah 1 0
Леманс Клинт 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бергер Софус 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Lars Friis 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 8 0
Лерагер Лукас 6 0
Бойлесен Николай 4 1
Зека Карлос 4 0
Стаге Йенс 3 0
Биэл Пеп 3 0
Винд Жонас 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Дикс Кевин 2 0
Грабара Камил 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Фальк Расмус 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джесс Торуп 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
22
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
4
40%
3
14%
1-15
2
20%
5
23%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
2
20%
3
14%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
2
29%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
1
7%
4
57%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
6
40%
1
17%
76-90

Забито

26
38
15 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
7
27%
4
11%
1-15
3
12%
7
18%
16-30
5
19%
7
18%
31-45
3
12%
7
18%
46-60
4
15%
7
18%
61-75
4
15%
6
16%
76-90

Пропущено

30
13
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 9
1
3%
0
0%
1-15
6
20%
3
23%
16-30
6
20%
2
15%
31-45
2
7%
6
46%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
10
33%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1
Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2
Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 19 11 6 2 38 - 13 39
2. Митьюлланд 1:1 19 11 3 5 32 - 19 36
3. Брондбю 18 9 6 3 27 - 20 33
4. Силькеборг 19 7 10 2 33 - 17 31
5. Ольборг 19 9 4 6 30 - 24 31
6. Раннерс 19 8 5 6 23 - 20 29
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 19 5 8 6 27 - 29 23
9. Оденсе 1:1 19 4 8 7 26 - 27 20
10. Нордшелланн 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 19 3 3 13 19 - 46 12
12. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 1:1 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Копенгаген 9 4 4 1 15 - 7 16
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 9 4 1 4 15 - 15 13
8. Оденсе 1:1 10 3 4 3 17 - 12 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 1:1 10 5 3 2 13 - 10 18
4. Виборг 9 4 4 1 17 - 14 16
5. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
6. Раннерс 9 4 2 3 10 - 8 14
7. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 1:1 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виборг 0:2 Копенгаген онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 