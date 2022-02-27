Дания: Суперлига Дании 2021-2022
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Стадион: Aalborg Portland Park
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
29
Lukas
Engel
14
Бринк
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Эррайс РуфоПолузащитник
-
40 Theo Sander
-
-
-
31 Anders Noshe
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Силькеборг
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед
30 матчей
36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреасен Лука
|7
|0.39
|Фоссум Ивер
|6 (1)
|0.33
|Макарич Милан
|4
|0.22
|Куск Каспер
|3
|0.17
|Теландер Расмус
|2
|0.11
|Феррейра Педру
|2
|0.11
|Гранли Даниэль
|1
|0.06
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0.06
|Росс Матиас
|1
|0.06
|Прица Тим
|1
|0.06
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.06
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
|Anosike Ementa
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|8
|0.44
|Sebastian Joergensen
|7
|0.39
|Хелениус Никлас
|7 (1)
|0.39
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0.11
|Карстенсен Расмус
|1
|0.06
|Alexander Lind
|1
|0.06
|Бринк Марк
|1
|0.06
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.06
|Фредерик Карстенсен
|1
|0.06
|Гояни Роберт
|0
|0
|Anders Klynge
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|7
|1
|Паллесен Кристоффер
|4
|0
|Альманн Якоб
|4
|0
|Теландер Расмус
|4
|0
|Кристенсен Магнус
|4
|0
|Росс Матиас
|4
|0
|Хёйхольт Мальте
|4
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Ринне Якоб
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|6
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|2
|0
|Gustav Klitgaard Dahl
|2
|0
|Mads Kaalund III
|2
|0
|Валлис Николай
|2
|0
|Хелениус Никлас
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Lukas Engel
|1
|0
|Sebastian Joergensen
|1
|0
|Oliver Sonne
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
27%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
4
40%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
29
29
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
3
10%
2
7%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
8
28%
3
10%
31-45
7
24%
2
7%
46-60
3
10%
9
31%
61-75
4
14%
8
28%
76-90
Пропущено
20
16
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
20%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
6
30%
4
25%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
3
15%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4
Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13
Силькеборг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2
Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|18
|10
|6
|2
|36 - 13
|36
|2.
|Митьюлланд
|18
|11
|2
|5
|31 - 18
|35
|3.
|Брондбю
|18
|9
|6
|3
|27 - 20
|33
|4.
|Ольборг
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|5.
|Раннерс
|0:0
|19
|8
|5
|6
|23 - 20
|29
|6.
|Силькеборг
|18
|6
|10
|2
|29 - 16
|28
|7.
|Орхус
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|8.
|Виборг
|18
|5
|8
|5
|27 - 27
|23
|9.
|Оденсе
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|10.
|Нордшелланн
|0:0
|19
|4
|5
|10
|20 - 33
|17
|11.
|Вайле
|19
|3
|3
|13
|19 - 46
|12
|12.
|Сённерйюск
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|9
|6
|0
|3
|19 - 9
|18
|3.
|Силькеборг
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Копенгаген
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|5.
|Раннерс
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|0:0
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|12.
|Виборг
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|9
|6
|2
|1
|21 - 6
|20
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|4.
|Виборг
|9
|4
|4
|1
|17 - 14
|16
|5.
|Раннерс
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|6.
|Брондбю
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Силькеборг
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|8.
|Орхус
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|9.
|Оденсе
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Нордшелланн
|0:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0