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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
 
Позже

Стадион:
Силькеборг

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Силькеборг
2.77
3.57
2.82
Все Коэффициенты
1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
4
Росс
Матиас
14
Хёйхольт
Мальте
16
Кристенсен
Магнус
25
Frederik
Boersting
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
40
Alexander
Busch
29
Lukas
Engel
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
24
Andreas
Oggesen
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
Ольборг
3-4-1-2
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Ольборг
Силькеборг

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед

30 матчей

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
9 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреасен Лука 7 0.39
Фоссум Ивер 6 (1) 0.33
Макарич Милан 4 0.22
Куск Каспер 3 0.17
Теландер Расмус 2 0.11
Феррейра Педру 2 0.11
Гранли Даниэль 1 0.06
Kasper Waarst Hoegh 1 0.06
Росс Матиас 1 0.06
Прица Тим 1 0.06
Хагельскьер Андерс 1 0.06
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0
Anosike Ementa 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 8 0.44
Sebastian Joergensen 7 0.39
Хелениус Никлас 7 (1) 0.39
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.11
Карстенсен Расмус 1 0.06
Alexander Lind 1 0.06
Бринк Марк 1 0.06
Рёйкьер Никлас 1 0.06
Фредерик Карстенсен 1 0.06
Гояни Роберт 0 0
Anders Klynge 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 7 1
Паллесен Кристоффер 4 0
Альманн Якоб 4 0
Теландер Расмус 4 0
Кристенсен Магнус 4 0
Росс Матиас 4 0
Хёйхольт Мальте 4 0
Frederik Boersting 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Ринне Якоб 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 6 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Tobias Sahlquist 2 0
Gustav Klitgaard Dahl 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Валлис Николай 2 0
Хелениус Никлас 1 0
Ларсен Николай 1 0
Гояни Роберт 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Lukas Engel 1 0
Sebastian Joergensen 1 0
Oliver Sonne 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
27%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
4
40%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

29
29
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
3
10%
2
7%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
8
28%
3
10%
31-45
7
24%
2
7%
46-60
3
10%
9
31%
61-75
4
14%
8
28%
76-90

Пропущено

20
16
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
20%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
6
30%
4
25%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4
Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13
Силькеборг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2
Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 18 10 6 2 36 - 13 36
2. Митьюлланд 18 11 2 5 31 - 18 35
3. Брондбю 18 9 6 3 27 - 20 33
4. Ольборг 18 9 4 5 29 - 20 31
5. Раннерс 0:0 19 8 5 6 23 - 20 29
6. Силькеборг 18 6 10 2 29 - 16 28
7. Орхус 19 6 6 7 20 - 24 24
8. Виборг 18 5 8 5 27 - 27 23
9. Оденсе 18 4 7 7 25 - 26 19
10. Нордшелланн 0:0 19 4 5 10 20 - 33 17
11. Вайле 19 3 3 13 19 - 46 12
12. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Копенгаген 9 4 4 1 15 - 7 16
5. Раннерс 0:0 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 0:0 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 9 5 2 2 12 - 9 17
4. Виборг 9 4 4 1 17 - 14 16
5. Раннерс 0:0 9 4 2 3 10 - 8 14
6. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
7. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
8. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 0:0 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Силькеборг
2.77
3.57
2.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ольборг - Силькеборг онлайн


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Ольборг
Силькеборг

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