Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Силькеборг

92' Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Фоссум Ивер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' УДАЛЕНИЕ! - Гояни Роберт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

91' Удар от ворот произведет Силькеборг

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Игрок из команды Силькеборг совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

89' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

88' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Александр Буш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Силькеборг

86' Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

85' Ольборг выполняет удар от ворот.

85' Хелениус Никлас не смог попасть в створ ударом издали

83' Г О О О О Л - Каспер Ваарст Хуг правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

83' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Валлис Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Удар от ворот произведет Силькеборг

80' Гранли Даниэль из команды Ольборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

78' Г О О О О Л - Хелениус Никлас из команды Силькеборг правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

77' Тактическая замена. Себастьян Йоргенсен уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

77' Расмус Карстенсен наказан за толчок Фредерик Бурстеринг

76' Александр Буш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Силькеборг

75' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Г О О О О Л - Себастьян Йоргенсен забивает с правой ноги!

72' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

69' Г О О О О О Л - Хелениус Никлас из команды Силькеборг забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Джейкоб Ринн прыгнул не в ту сторону.

69' Эррайс Руфо получил желтую карточку от судьи

69' После проверки VAR судья изменил решение - Силькеборг пробьет пенальти!

68' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Г О О О О О О Л - Хелениус Никлас из команды Силькеборг с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

65' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Ольборг

63' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

60' Фредерик Бурстеринг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Матч возобновлен

59' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Александр Буш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

57' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Ольборг

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Кристенсен Магнус получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Кристенсен Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Бринк Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

53' Александр Буш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Ольборг

51' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Ольборг

48' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.

47' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля