Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
23' ГолДе Леув Михаэль
1:1
71' ГолДессерс Сириль
Ход матча
23'
0:1
71'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
10
Кекчю
Оркун
26
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Bjorn MeijerПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Полдерварт Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фейеноорд
Гронинген
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
29 матчей
51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|13
|0.52
|Линссен Брайан
|11
|0.44
|Синистерра Луис
|8
|0.32
|Кекчю Оркун
|6 (2)
|0.24
|Дессерс Сириль
|5
|0.2
|Джаханбакш Алиреза
|4
|0.16
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.12
|Сенеси Маркос
|2
|0.08
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Маласиа Тирелл
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.04
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.04
|Баннис Науфаль
|1
|0.04
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|9
|0.36
|Нгонж Сириль
|7
|0.28
|Де Леув Михаэль
|2
|0.08
|Суслов Томаш
|1
|0.04
|Дуарте Ларос
|1
|0.04
|Bjorn Meijer
|1
|0.04
|Ирандуст Далехо
|1
|0.04
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.04
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.04
|Постема Романо
|1
|0.04
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Маласиа Тирелл
|4
|0
|Кекчю Оркун
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|8
|0
|Те Вирик Мик
|3
|2
|Касанвирджо Нерайшо
|4
|1
|Ван Хинтум Барт
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Бёйс Данни
|2
|0
|Дуарте Ларос
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
18
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
7
21%
2
11%
1-15
3
9%
5
28%
16-30
6
18%
3
17%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
4
12%
2
11%
61-75
7
21%
4
22%
76-90
Пропущено
11
24
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
9%
2
8%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
4
36%
7
29%
29%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
6
25%
76-90
Забито
25
9
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
0
0%
3
33%
1-15
4
16%
1
11%
16-30
7
28%
0
0%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
2
8%
4
44%
61-75
6
24%
1
11%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
9%
3
30%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
4
36%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
58
27
27 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 11
2 Не забивали 8
7
12%
5
19%
1-15
7
12%
6
22%
16-30
13
22%
3
11%
31-45
12
21%
2
7%
46-60
6
10%
6
22%
61-75
13
22%
5
19%
76-90
Пропущено
22
34
13 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 21
2
9%
5
15%
1-15
6
27%
3
9%
16-30
5
23%
8
24%
31-45
4
18%
5
15%
46-60
3
14%
6
18%
61-75
2
9%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3
Гронинген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1
Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|24
|18
|3
|3
|71 - 7
|57
|2.
|ПСВ
|24
|18
|1
|5
|59 - 30
|55
|3.
|Фейеноорд
|25
|16
|4
|5
|57 - 23
|52
|4.
|АЗ Алкмаар
|24
|15
|3
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Твенте
|24
|13
|6
|5
|38 - 30
|45
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 39
|40
|7.
|Утрехт
|25
|11
|7
|7
|43 - 32
|40
|8.
|Камбюр
|24
|10
|3
|11
|41 - 51
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|10.
|Гронинген
|25
|7
|9
|9
|28 - 33
|30
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|25
|7
|6
|12
|27 - 42
|27
|12.
|Херенвен
|25
|7
|5
|13
|22 - 36
|26
|13.
|Хераклес
|24
|7
|5
|12
|26 - 32
|26
|14.
|Ваалвейк
|24
|5
|8
|11
|26 - 39
|23
|15.
|Виллем II
|25
|6
|4
|15
|21 - 43
|22
|16.
|Фортуна Ситтард
|23
|5
|4
|14
|25 - 52
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|23
|3
|8
|12
|19 - 37
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|3.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|4.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|7.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|8.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|9.
|Камбюр
|12
|5
|1
|6
|23 - 26
|16
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|11.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|12.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|15.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|2
|1
|25 - 4
|29
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|НЕК Неймеген
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|10.
|Херенвен
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|15.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2