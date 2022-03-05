  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
1:1
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
0:1
23' Гол
Де Леув Михаэль
1:1
71' Гол
Дессерс Сириль
90'+7
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
10
Кекчю
Оркун
17
Эурснес
Фредрик
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
1
Леувенбург
Петер
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
11
Эль-Ханкури
Мохамед
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
40
Bjorn
Meijer
8
Де
Леув
Михаэль
9
Ларсен
Йорген
19
Paulos
Abraham
Фейеноорд
4-2-3-1
Гронинген
3-4-3

История личных встреч

Фейеноорд
Гронинген

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

29 матчей

51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:5
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
6:0
Э
5:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 13 0.52
Линссен Брайан 11 0.44
Синистерра Луис 8 0.32
Кекчю Оркун 6 (2) 0.24
Дессерс Сириль 5 0.2
Джаханбакш Алиреза 4 0.16
Тоорнстра Йенс 3 0.12
Сенеси Маркос 2 0.08
Эурснес Фредрик 1 0.04
Маласиа Тирелл 1 0.04
Хендрикс Йоррит 1 0.04
Гертрейда Лютсхарел 1 0.04
Баннис Науфаль 1 0.04
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 9 0.36
Нгонж Сириль 7 0.28
Де Леув Михаэль 2 0.08
Суслов Томаш 1 0.04
Дуарте Ларос 1 0.04
Bjorn Meijer 1 0.04
Ирандуст Далехо 1 0.04
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.04
Ван Кам Даниэль 1 0.04
Постема Романо 1 0.04
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Ван Хинтум Барт 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 5 0
Сенеси Маркос 4 0
Маласиа Тирелл 4 0
Кекчю Оркун 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 8 0
Те Вирик Мик 3 2
Касанвирджо Нерайшо 4 1
Ван Хинтум Барт 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Бёйс Данни 2 0
Дуарте Ларос 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Сверко Марин 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Каллей Яхья 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
18
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
7
21%
2
11%
1-15
3
9%
5
28%
16-30
6
18%
3
17%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
4
12%
2
11%
61-75
7
21%
4
22%
76-90

Пропущено

11
24
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
9%
2
8%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
4
36%
7
29%
29%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
6
25%
76-90

Забито

25
9
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
0
0%
3
33%
1-15
4
16%
1
11%
16-30
7
28%
0
0%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
2
8%
4
44%
61-75
6
24%
1
11%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
9%
3
30%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
4
36%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

58
27
27 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 11
2 Не забивали 8
7
12%
5
19%
1-15
7
12%
6
22%
16-30
13
22%
3
11%
31-45
12
21%
2
7%
46-60
6
10%
6
22%
61-75
13
22%
5
19%
76-90

Пропущено

22
34
13 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 21
2
9%
5
15%
1-15
6
27%
3
9%
16-30
5
23%
8
24%
31-45
4
18%
5
15%
46-60
3
14%
6
18%
61-75
2
9%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3
Гронинген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1
Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 24 18 3 3 71 - 7 57
2. ПСВ 24 18 1 5 59 - 30 55
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 24 15 3 6 47 - 28 48
5. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Камбюр 24 10 3 11 41 - 51 33
9. НЕК Неймеген 24 8 7 9 29 - 36 31
10. Гронинген 25 7 9 9 28 - 33 30
11. Гоу Эхед Иглс 25 7 6 12 27 - 42 27
12. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
13. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
14. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
17. Спарта Роттердам 23 3 8 12 19 - 37 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
2. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
3. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
4. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
11. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
15. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
10. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Фейеноорд 1:1 Гронинген онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 