Patrik Waalemark нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Томаш Суслов выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Гронинген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Синистерра Луис имел все шансы забить, но Петер Леувенбург сделал отличный сейв!

46' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Синистерра Луис наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

45' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Бьорн Мейер упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

44' Тиль Гус имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

44' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Отличные скиллы показывает Синистерра Луис , обводя своих соперников

41' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Эурснес Фредрик из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Матч возобновлен

34' Ван Хинтум Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Касанвирджо Нерайшо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Гронинген выполняет удар от ворот.

28' Синистерра Луис не смог попасть в створ ударом издали

27' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

27' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

27' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Удар от ворот произведет Гронинген

23' Г О О О О Л - Де Леув Михаэль забивает с правой ноги!

23' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

20' Гронинген выполняет удар от ворот.

19' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Ван Хинтум Барт не смог попасть в створ ударом издали

18' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Томаш Суслов делает длинную передачу вперед

17' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

12' Синистерра Луис из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Гронинген выполняет удар от ворот.

8' Синистерра Луис не смог попасть в створ ударом издали

7' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

6' Должен был быть гол! Ларсен Йорген имел отличный шанс, но Джастин Бейло не дал голу состоятся!

6' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Хорошую попытку сделал Паулос Абрахам. Удар в створ, но вратарь начеку

1' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру