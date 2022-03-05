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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Херенвен
0' 16'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Херенвен
2.80
3.22
2.95
Все Коэффициенты
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
3
Хееркенс
Фреек
27
Кён
Деррик
19
Кроули
Дэниэл
17
Саддики
Дрейс
11
Кёлерт
Матс
23
Саглам
Геркем
15
Свенссон
Макс
9
Хорнкамп
Ииц
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
33
Хайе
Том
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
6
Де
Йонг
Сим
9
Сарр
Амин
20
Ван
Хойдонк
Сидней
Виллем II
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
Херенвен

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

25 матчей

32%
8%
60%
8 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
К
2:2
Э
1:2
Э
4:2
Э
1:5
Э
2:0
К
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
4:3
Э
5:0
Э
4:2
Э
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.17
Нуннели Че 4 0.17
Кёлерт Матс 3 0.13
Остинг Тейс 2 0.08
Свенссон Макс 1 0.04
Саглам Геркем 1 0.04
Саддики Дрейс 1 0.04
Кабангу Элтон 1 0.04
Хорнкамп Ииц 1 0.04
Румерату Годфрид 1 0.04
Спиерингс Уэсли 1 0.04
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.29
Верман Йоэй 4 0.17
Халилович Тибор 4 0.17
Стеванович Филип 1 0.04
Баккер Ник 1 0.04
Хаяль Рами 1 0.04
Ван Эвейк Милан 1 0.04
Ван Хойдонк Сидней 1 (1) 0.04
Де Йонг Сим 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Саддики Дрейс 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Кроули Дэниэл 1 0
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 4 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 2 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
6
32%
3
18%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
4
24%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
4
21%
4
24%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
0
0%
3
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
21%
4
19%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
9
38%
3
14%
76-90

Забито

21
20
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
3
14%
5
25%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
5
24%
6
30%
76-90

Пропущено

43
38
18 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
5
12%
7
18%
1-15
10
23%
4
11%
16-30
3
7%
4
11%
31-45
6
14%
8
21%
46-60
6
14%
8
21%
61-75
13
30%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1
Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2
Херенвен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0
Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 24 18 3 3 71 - 7 57
2. ПСВ 24 18 1 5 59 - 30 55
3. Фейеноорд 24 16 3 5 56 - 22 51
4. АЗ Алкмаар 24 15 3 6 47 - 28 48
5. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 24 11 6 7 42 - 31 39
8. Камбюр 24 10 3 11 41 - 51 33
9. НЕК Неймеген 24 8 7 9 29 - 36 31
10. Гронинген 24 7 8 9 27 - 32 29
11. Херенвен 0:0 25 7 5 13 22 - 36 26
12. Гоу Эхед Иглс 24 7 5 12 26 - 41 26
13. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
14. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
15. Виллем II 0:0 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
17. Спарта Роттердам 23 3 8 12 19 - 37 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
2. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
4. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
11. Гоу Эхед Иглс 12 5 0 7 16 - 20 15
12. Виллем II 0:0 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
15. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
16. Херенвен 0:0 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 0:0 12 4 3 5 10 - 15 15
10. Утрехт 12 4 2 6 15 - 18 14
11. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 0:0 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Херенвен
2.80
3.22
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Виллем II 0:0 Херенвен онлайн

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