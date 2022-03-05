Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Саглам Геркем бьет по воротам ударом через себя, но вратарь делает сейв

47' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Саглам Геркем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Должен был быть гол! Саглам Геркем имел отличный шанс, но Эрвин Мулдер не дал голу состоятся!

45' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Дрешевич Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Плохо сыграл Ван Бик Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Херенвен

42' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Халилович Тибор нанес удар издали, а Тимон Велленройтер отбил его обратно в игру!

40' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Херенвен

35' Ван Эвейк Милан из команды Херенвен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

34' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

31' Херенвен выполняет удар от ворот.

29' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Амин получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Сарр Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Удар от ворот произведет Херенвен

21' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Саглам Геркем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Херенвен выполняет удар от ворот.

16' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хорнкамп Ииц наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

11' Удар от ворот произведет Херенвен

11' Свенссон Макс из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

10' Херенвен выполняет удар от ворот.

10' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Херенвен выполняет удар от ворот.

6' Кён Деррик из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

6' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Сарр Амин из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Овюсу Лерой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.