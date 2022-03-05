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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:0
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
71' Желтая карточка
Саглам Геркем
90' Желтая карточка
Саддики Дрейс
90'+6

Ход матча

64'
 
Мусаба Антони
Де Йонг Сим
71'
Саглам Геркем
 
73'
 
Стеванович Филип
Ван Хойдонк Сидней
74'
Нуннели Че
Свенссон Макс
 
74'
 
Тахири Анас
Мадсен Николас
87'
Кабангу Элтон
Саглам Геркем
 
88'
Румерату Годфрид
Кроули Дэниэл
 
90'
 
Ван дер Хейде Арьен
Сарр Амин
90'
Саддики Дрейс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
3
Хееркенс
Фреек
27
Кён
Деррик
19
Кроули
Дэниэл
17
Саддики
Дрейс
11
Кёлерт
Матс
23
Саглам
Геркем
15
Свенссон
Макс
9
Хорнкамп
Ииц
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
33
Хайе
Том
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
6
Де
Йонг
Сим
9
Сарр
Амин
20
Ван
Хойдонк
Сидней
Виллем II
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
Херенвен

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

25 матчей

32%
8%
60%
8 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
К
2:2
Э
1:2
Э
4:2
Э
1:5
Э
2:0
К
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
4:3
Э
5:0
Э
4:2
Э
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.16
Нуннели Че 4 0.16
Кёлерт Матс 3 0.12
Остинг Тейс 2 0.08
Свенссон Макс 1 0.04
Саглам Геркем 1 0.04
Саддики Дрейс 1 0.04
Кабангу Элтон 1 0.04
Хорнкамп Ииц 1 0.04
Румерату Годфрид 1 0.04
Спиерингс Уэсли 1 0.04
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.28
Верман Йоэй 4 0.16
Халилович Тибор 4 0.16
Стеванович Филип 1 0.04
Баккер Ник 1 0.04
Хаяль Рами 1 0.04
Ван Эвейк Милан 1 0.04
Ван Хойдонк Сидней 1 (1) 0.04
Де Йонг Сим 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 5 0
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Саглам Геркем 2 0
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Кроули Дэниэл 1 0
Овюсу Лерой 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 4 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 2 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
6
32%
3
18%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
4
24%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
4
21%
4
24%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
0
0%
3
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
21%
4
19%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
9
38%
3
14%
76-90

Забито

21
20
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
3
14%
5
25%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
5
24%
6
30%
76-90

Пропущено

43
38
18 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
5
12%
7
18%
1-15
10
23%
4
11%
16-30
3
7%
4
11%
31-45
6
14%
8
21%
46-60
6
14%
8
21%
61-75
13
30%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1
Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2
Херенвен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0
Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 24 18 3 3 71 - 7 57
2. ПСВ 24 18 1 5 59 - 30 55
3. Фейеноорд 24 16 3 5 56 - 22 51
4. АЗ Алкмаар 24 15 3 6 47 - 28 48
5. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 24 11 6 7 42 - 31 39
8. Камбюр 24 10 3 11 41 - 51 33
9. НЕК Неймеген 24 8 7 9 29 - 36 31
10. Гронинген 24 7 8 9 27 - 32 29
11. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
12. Гоу Эхед Иглс 24 7 5 12 26 - 41 26
13. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
14. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
17. Спарта Роттердам 23 3 8 12 19 - 37 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
2. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
4. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
11. Гоу Эхед Иглс 12 5 0 7 16 - 20 15
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
15. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
16. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
10. Утрехт 12 4 2 6 15 - 18 14
11. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виллем II 0:0 Херенвен онлайн

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