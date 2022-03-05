Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
71' Желтая карточкаСаглам Геркем
90' Желтая карточкаСаддики Дрейс
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Виллем II
Херенвен
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
25 матчей
32%
8%
60%
8 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.16
|Нуннели Че
|4
|0.16
|Кёлерт Матс
|3
|0.12
|Остинг Тейс
|2
|0.08
|Свенссон Макс
|1
|0.04
|Саглам Геркем
|1
|0.04
|Саддики Дрейс
|1
|0.04
|Кабангу Элтон
|1
|0.04
|Хорнкамп Ииц
|1
|0.04
|Румерату Годфрид
|1
|0.04
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.04
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.28
|Верман Йоэй
|4
|0.16
|Халилович Тибор
|4
|0.16
|Стеванович Филип
|1
|0.04
|Баккер Ник
|1
|0.04
|Хаяль Рами
|1
|0.04
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.04
|Ван Хойдонк Сидней
|1 (1)
|0.04
|Де Йонг Сим
|0
|0
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саддики Дрейс
|5
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Саглам Геркем
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Кроули Дэниэл
|1
|0
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Остинг Тейс
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|4
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Хайе Том
|2
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
6
32%
3
18%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
4
24%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
4
21%
4
24%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
0
0%
3
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Пропущено
24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
21%
4
19%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
3
13%
5
24%
61-75
9
38%
3
14%
76-90
Забито
21
20
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
3
14%
5
25%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
5
24%
6
30%
76-90
Пропущено
43
38
18 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
5
12%
7
18%
1-15
10
23%
4
11%
16-30
3
7%
4
11%
31-45
6
14%
8
21%
46-60
6
14%
8
21%
61-75
13
30%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1
Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2
Херенвен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0
Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|24
|18
|3
|3
|71 - 7
|57
|2.
|ПСВ
|24
|18
|1
|5
|59 - 30
|55
|3.
|Фейеноорд
|24
|16
|3
|5
|56 - 22
|51
|4.
|АЗ Алкмаар
|24
|15
|3
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Твенте
|24
|13
|6
|5
|38 - 30
|45
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 39
|40
|7.
|Утрехт
|24
|11
|6
|7
|42 - 31
|39
|8.
|Камбюр
|24
|10
|3
|11
|41 - 51
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|10.
|Гронинген
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Херенвен
|25
|7
|5
|13
|22 - 36
|26
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|24
|7
|5
|12
|26 - 41
|26
|13.
|Хераклес
|24
|7
|5
|12
|26 - 32
|26
|14.
|Ваалвейк
|24
|5
|8
|11
|26 - 39
|23
|15.
|Виллем II
|25
|6
|4
|15
|21 - 43
|22
|16.
|Фортуна Ситтард
|23
|5
|4
|14
|25 - 52
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|23
|3
|8
|12
|19 - 37
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|2.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|4.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|7.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|8.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|9.
|Камбюр
|12
|5
|1
|6
|23 - 26
|16
|10.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|5
|0
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|15.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|16.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|2
|1
|25 - 4
|29
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|НЕК Неймеген
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|10.
|Утрехт
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|11.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|15.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2