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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
1:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Утрехт
0'
1:0
33' Гол
Брауэрс Люк
39' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
59' Желтая карточка
Ромменс Филипп
72'

Ход матча

33'
Брауэрс Люк
(Оратмангун Рагнар)
1:0
39'
 
Ван дер Марел Марк
46'
 
Дувикас Анастасиос
Верман Хенк
59'
Ромменс Филипп
 
63'
Люкассен Бойд
Брауэрс Люк
 
63'
Ogechika Heil
Мартина Куко
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Утрехт
4.20
3.86
9.20
Все Коэффициенты
23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
3
Наубер
Геррит
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
16
Де
Кейзер
Фабиан
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
2
Ван
дер
Марел
Марк
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
29
Силла
Мусса
22
Ван
де
Стрек
Сандер
23
Рамселар
Барт
18
Верман
Хенк
Гоу Эхед Иглс
4-1-3-2
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Утрехт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
0:0
ТМС
1:0
К
1:4
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 8 0.32
Брауэрс Люк 7 (1) 0.28
Ботос Яннис-Фивос 3 0.12
Лидберг Исак 2 0.08
Ромменс Филипп 1 0.04
Крамер Йорис 1 0.04
Дейл Матс 1 0.04
Люкассен Бойд 1 0.04
Баккер Юстин 1 (1) 0.04
Кардона Марк 1 0.04
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 7 (2) 0.28
Рамселар Барт 7 (1) 0.28
Силла Мусса 5 0.2
Махи Мимаун 4 0.16
Ван де Стрек Сандер 3 0.12
Густафссон Симон 3 (2) 0.12
Ван дер Хорн Майк 2 0.08
Янссен Виллем 2 0.08
Тимбер Квинтен 1 0.04
Махер Адам 1 0.04
Вормердам Дьянго 1 0.04
Ван дер Марел Марк 1 0.04
Верман Хенк 1 0.04
Ван Оверем Йорис 1 0.04
Маллахи Мохамед 1 0.04
Загре Артур 1 0.04
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Лидберг Исак 3 1
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 10 0
Махер Адам 9 0
Янссен Виллем 6 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Вормердам Дьянго 3 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Силла Мусса 2 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
7%
3
20%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Пропущено

21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
14%
3
17%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
5
24%
3
17%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
4
19%
5
28%
76-90

Забито

11
27
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
9%
5
19%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
18%
3
11%
31-45
4
36%
4
15%
46-60
2
18%
6
22%
61-75
2
18%
6
22%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
20%
3
23%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
2
10%
4
31%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
6
30%
2
15%
76-90

Забито

26
42
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
2
8%
8
19%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
4
15%
4
10%
31-45
7
27%
7
17%
46-60
4
15%
9
21%
61-75
6
23%
10
24%
76-90

Пропущено

41
31
19 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
7
17%
6
19%
1-15
5
12%
6
19%
16-30
7
17%
7
23%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
4
10%
2
6%
61-75
10
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3
Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2
Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 24 18 3 3 71 - 7 57
2. ПСВ 24 18 1 5 59 - 30 55
3. Фейеноорд 24 16 3 5 56 - 22 51
4. АЗ Алкмаар 24 15 3 6 47 - 28 48
5. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 0:1 25 11 6 8 42 - 32 39
8. Камбюр 24 10 3 11 41 - 51 33
9. НЕК Неймеген 24 8 7 9 29 - 36 31
10. Гронинген 24 7 8 9 27 - 32 29
11. Гоу Эхед Иглс 1:0 25 8 5 12 27 - 41 29
12. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
13. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
14. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
17. Спарта Роттердам 23 3 8 12 19 - 37 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
2. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
4. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
5. Утрехт 0:1 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Гоу Эхед Иглс 1:0 13 6 0 7 17 - 20 18
9. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
11. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
15. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 0:1 13 4 2 7 15 - 19 14
12. Гоу Эхед Иглс 1:0 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
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Гоу Эхед Иглс
Ничья
Утрехт
4.20
3.86
9.20
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