Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Де Аделарсхорст
1:0
33' ГолБрауэрс Люк
39' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
59' Желтая карточкаРомменс Филипп
Ход матча
33'
1:0
59'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
15
Мартина
Куко
20
Дейл
Матс
29
Силла
Мусса
18
Верман
Хенк
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Верман ХенкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|8
|0.32
|Брауэрс Люк
|7 (1)
|0.28
|Ботос Яннис-Фивос
|3
|0.12
|Лидберг Исак
|2
|0.08
|Ромменс Филипп
|1
|0.04
|Крамер Йорис
|1
|0.04
|Дейл Матс
|1
|0.04
|Люкассен Бойд
|1
|0.04
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.04
|Кардона Марк
|1
|0.04
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|7 (2)
|0.28
|Рамселар Барт
|7 (1)
|0.28
|Силла Мусса
|5
|0.2
|Махи Мимаун
|4
|0.16
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0.12
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.12
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0.08
|Янссен Виллем
|2
|0.08
|Тимбер Квинтен
|1
|0.04
|Махер Адам
|1
|0.04
|Вормердам Дьянго
|1
|0.04
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.04
|Верман Хенк
|1
|0.04
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.04
|Маллахи Мохамед
|1
|0.04
|Загре Артур
|1
|0.04
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Йорис
|2
|2
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Лидберг Исак
|3
|1
|Дейл Матс
|4
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Мартина Куко
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|10
|0
|Махер Адам
|9
|0
|Янссен Виллем
|6
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0
|Вормердам Дьянго
|3
|0
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Силла Мусса
|2
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
7%
3
20%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Пропущено
21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
14%
3
17%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
5
24%
3
17%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
4
19%
5
28%
76-90
Забито
11
27
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
9%
5
19%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
18%
3
11%
31-45
4
36%
4
15%
46-60
2
18%
6
22%
61-75
2
18%
6
22%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
20%
3
23%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
2
10%
4
31%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
6
30%
2
15%
76-90
Забито
26
42
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
2
8%
8
19%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
4
15%
4
10%
31-45
7
27%
7
17%
46-60
4
15%
9
21%
61-75
6
23%
10
24%
76-90
Пропущено
41
31
19 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
7
17%
6
19%
1-15
5
12%
6
19%
16-30
7
17%
7
23%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
4
10%
2
6%
61-75
10
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3
Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2
Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|24
|18
|3
|3
|71 - 7
|57
|2.
|ПСВ
|24
|18
|1
|5
|59 - 30
|55
|3.
|Фейеноорд
|24
|16
|3
|5
|56 - 22
|51
|4.
|АЗ Алкмаар
|24
|15
|3
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Твенте
|24
|13
|6
|5
|38 - 30
|45
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 39
|40
|7.
|Утрехт
|0:1
|25
|11
|6
|8
|42 - 32
|39
|8.
|Камбюр
|24
|10
|3
|11
|41 - 51
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|10.
|Гронинген
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|25
|8
|5
|12
|27 - 41
|29
|12.
|Херенвен
|25
|7
|5
|13
|22 - 36
|26
|13.
|Хераклес
|24
|7
|5
|12
|26 - 32
|26
|14.
|Ваалвейк
|24
|5
|8
|11
|26 - 39
|23
|15.
|Виллем II
|25
|6
|4
|15
|21 - 43
|22
|16.
|Фортуна Ситтард
|23
|5
|4
|14
|25 - 52
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|23
|3
|8
|12
|19 - 37
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|2.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|4.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Утрехт
|0:1
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|7.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|13
|6
|0
|7
|17 - 20
|18
|9.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|10.
|Камбюр
|12
|5
|1
|6
|23 - 26
|16
|11.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|12.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|15.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|2
|1
|25 - 4
|29
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|НЕК Неймеген
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|10.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Утрехт
|0:1
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|15.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2