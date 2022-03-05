Второй тайм начался

Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

46' Команда Гоу Эхед Иглс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Головой пробил Верман Хенк , но голкипер отбил его в поле!

46' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Силла Мусса из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Плохо сыграл Мартина Куко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Наубер Геррит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Мартина Куко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Силла Мусса из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Команда Гоу Эхед Иглс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О Л - Брауэрс Люк забивает с правой ноги!

33' Отличные скиллы показывает Брауэрс Люк , обводя своих соперников

32' Хорошую попытку сделал Кордоба Иньиго . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

25' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Вормердам Дьянго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

16' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Игрок Верман Хенк из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Рамселар Барт видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

13' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

10' Оратмангун Рагнар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Отличные скиллы показывает Оратмангун Рагнар , обводя своих соперников

10' Утрехт выполняет удар от ворот.

9' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Брауэрс Люк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Утрехт выполняет удар от ворот.

4' Вормердам Дьянго из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру