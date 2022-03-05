Второй тайм

96' Сегодняшная посещаемость составляет 9924 болельщиков

96' Силла Мусса из команды Утрехт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Махи Мимаун из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

94' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Бауссайд Отман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Фабиан де Кейзер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Тимбер Квинтен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Утрехт

88' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Отличные скиллы показывает Ботос Яннис-Фивос , обводя своих соперников

87' Дейл Матс разрезает оборону соперника отличным пасом

87' Утрехт выполняет удар от ворот.

86' Вормердам Дьянго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Махи Мимаун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Отличные скиллы показывает Махи Мимаун , обводя своих соперников

81' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Фабиан де Кейзер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

77' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

76' Команда Утрехт сравняла счет! Игра продолжается!

76' Г О О О О Л - Силла Мусса первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

76' Силла Мусса нанес удар, мяч был парирован, но Андриес Нопперт не удержал его в руках.

76' Удар от ворот произведет Утрехт

76' Какой промах! Идзес Джей имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

75' Кюйперс Бас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Хорошую попытку сделал Лидберг Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Отличные скиллы показывает Лидберг Исак , обводя своих соперников

70' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

69' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фабиан де Кейзер из команды Утрехт

69' Лидберг Исак нанес удар, мяч был парирован, но Фабиан де Кейзер не удержал его в руках.

68' Плохо сыграл Ван дер Хорн Майк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

68' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновится спорным мячом

61' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

60' Дейл Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Ромменс Филипп тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

58' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Игрок Дувикас Анастасиос из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

54' Отличные скиллы показывает Тимбер Квинтен , обводя своих соперников

53' Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Тимбер Квинтен из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Брауэрс Люк разрезает оборону соперника отличным пасом

48' Хорошую попытку сделал Дувикас Анастасиос . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля