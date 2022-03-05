Обложил "Бёрнли" угловыми штрафную "Челси". Но ничего не смог извлечь сразу из трёх корнеров подряд. А во дворе бы за такое назначили пенальти.

Кристиан Пулишич включил скорость на левом фланге, однако этого не хватило, чтобы догнать диагональный кросс Жоржиньо

Теперь лондонцы развивают атаку правым флангом,Рис Джеймс попробовал пробросить сферу мимо соперника, но мяч вышел за боковую линию.

Так ничего толкового и не произошло за первые 45 минут матча. Звучит свисток на перерыв, отдыхаем немного и надеемся, что дальше будет интереснее.

40' Дуайт Макнил выполнил подачу от левого углового флага. Последовал кросс на ближнюю штангу, где первым к мячу успел Тьяго Силва и выбил его подальше.

38' Вествуд из центральной зоны пасует на Леннона. Последний смещается во фланг, откуда подаёт в штрафную площадь. Мяч задевает ногу Рюдигера и покидает пределы поля. Угловой удар.



37' Колоссальное преимущество по владению за "Челси", но оно такое стерильное, будто в больнице находимся. "Бёрнли" спокойно обороняется.

35' Новая атака "Челси". Рис Джеймс пытается справа её поддержать, однако упускает он там мяч из-под своего контроля. Аут вбросят хозяева.

33' "Челси" вновь выбежал в монотонную атаку. Пара переводов с фланга на фланг и неудачный заброс на Хаверца. Вот и всё.

32' А вот это уже интересно! Эдуар Менди неудачно смахнул мяч после флангового кросса, подарив сферу набежавшему Макнилу. Дуайт бил по опустевшему створу, но не попал просто.

30' Попробовал "Бёрнли" убежать в контратаку по правому флангу, но передача в направлении Джея Родригеса оказалась слишком сильной. Как ни старался полузащитник, мяч выкатился за лицевую.

28' Нголо Канте завозился на подступах у чужой штрафной площади. Троих пытался обыграть полузащитник и ожидаемо мяч потерял.

27' "Челси" большими силами подошёл к штрафной площади "Бёрнли" и вроде чувствует себя спокойно, но опасности создать не может.

25' Джеймс с правого фланга подал в штрафную площадь в расчете на Хаверца, но до того мяч не долетел. Первым голову подставил Тарковски и вынес сферу из опасной зоны.



24' Очень много сумбура в игре последние минуты. Мяч не задерживается у команд, следуют постоянные потери. В таком хаосе невозможно вести комбинационный футбол.

23' Подключился Коннор Робертс выполнил мощную подачу в штрафную площадь соперника, но получилось слишком сильно, мяч просто вылетел за пределы поля.



22' Теперь Антонио Рюдигер пробует силы дальним ударом. Тоже Поуп спокоен, без проблем справляется.

20' Жоржиньо без помех пробежал метров двадцать, после чего пробил со средней дистанции. Точно по позиции голкипера и слабо был послан мяч, это неопасно.

18' Попытка заброса на правый край атаки в исполнении хозяйской команды оказалась неточной. Аут вбросит Рюдигер и вернёт мяч в игру.

17' Пожалуй, создан первый опасный момент! По левому краю пронеслась атака "Челси", далее последовал своевременный прострел, который в касание замкнул Рис Джеймс. Но его удар сблокировал защитник "Бернли".

15' Задержался в атаке "Бёрнли", пора и честь знать. Нэтан Коллинз на левом фланге не сумел обработать мяч и упустил его за боковую линию поля.

13' Подавал сейчас от углового флага Чарли Тейлор. Этот корнер совсем не доставил хлопот гостевой команде.

12' Дуайт Макнил прорвался через левый фланг, прострелил на ближнюю штангу, но защитник "Челси" сориентировался и выбил мяч на угловой.

10' Не спеша идут в атаку гости. Пытается в одиночку продраться через центр Кай Хаверц, но теряет мяч в борьбе с Эшли Вествудом.

9' Довольно банален кросс в надежде на Мэйсона Маунта. Ник Поуп выходит и уверенно мяч забирает. Без борьбы.

8' Тьяго Силва получил по лицу от Джея Родригеса. Арбитр посчитал, что нормальная мужская борьба была, карточку давать не стал.

7' Попытка дриблинга от Кристиана Пулишича. Серия ложных замахов, затем покрутился на месте. Так никого не обыграть, пришлось отдать пас назад.

5' Чарли Тейлор выиграл верх после длинного заброса, но затем сам пальнул в никуда. Опять мяч у "Челси".

4' Хорошо атакуют лондонцы, размашисто. Два перевода с фланга на фланг, далее сильный прострел к линии вратарской, куда вылетает Хаверц, но до мяча не добирается.

3' Долго владеет мячом "Челси", сразу заперев хозяев на их половине поля. Но о какой-то остроте говорить не приходится.

2' С центра поля разыграла мяч лондонская команда. Не стали футболисты сразу бросаться к чужим воротам, последовал осторожный пас назад своим опорным полузащитникам.