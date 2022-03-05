Англия: Премьер-лига 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
21 Владение мячом, % 79
Владение мячом
1
Поуп
Ник
17
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
17
Ньигес
Сауль
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бёрнли
Челси
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.23
|Вуд Крис
|3
|0.12
|Ми Бен
|3
|0.12
|Леннон Аарон
|2
|0.08
|Родригес Джей
|1
|0.04
|Лоутон Мэттью
|1
|0.04
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Вегхорст Ваут
|1
|0.04
|Выдра Матей
|1
|0.04
|Браунхилл Джош
|1
|0.04
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|7 (1)
|0.27
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.23
|Лукаку Ромелу
|5
|0.19
|Джеймс Рис II
|4
|0.15
|Зиеш Хаким
|4
|0.15
|Чилуэлл Бен
|3
|0.12
|Силва Тьяго
|3
|0.12
|Пулишич Кристиан
|3
|0.12
|Ковачич Матео
|2
|0.08
|Канте Н'Голо
|2
|0.08
|Хаверц Кай
|2
|0.08
|Рюдигер Антонио
|2
|0.08
|Чалоба Трево
|2
|0.08
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.04
|Вернер Тимо
|1
|0.04
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунхилл Джош
|8
|0
|Тарковски Джеймс
|7
|0
|Вествуд Эшли
|6
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Леннон Аарон
|2
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Корк Джек
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|6
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Рюдигер Антонио
|5
|0
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|Сарр Маланг
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
23
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 14
2
20%
2
9%
1-15
2
20%
6
26%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
42%
1
14%
76-90
Забито
11
26
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
9%
3
12%
1-15
2
18%
3
12%
16-30
3
27%
6
23%
31-45
3
27%
6
23%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
1
9%
6
23%
76-90
Пропущено
21
11
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
19%
1
9%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
4
19%
3
27%
61-75
3
14%
3
27%
76-90
Забито
21
49
12 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 19
12 Не забивали 3
3
14%
5
10%
1-15
4
19%
9
18%
16-30
5
24%
10
20%
31-45
5
24%
9
18%
46-60
3
14%
5
10%
61-75
1
5%
11
22%
76-90
Пропущено
33
18
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 14
5
15%
1
6%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
9
27%
3
17%
31-45
3
9%
4
22%
46-60
5
15%
4
22%
61-75
8
24%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3
Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0
Челси
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1
Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|64 - 17
|66
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|26
|14
|9
|3
|49 - 18
|51
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 34
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|27
|12
|4
|11
|24 - 23
|40
|9.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 39
|35
|10.
|Астон Вилла
|2:0 Заявка
|26
|10
|3
|13
|35 - 37
|33
|11.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|27
|7
|12
|8
|25 - 32
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|2:0 Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 45
|28
|15.
|Брентфорд
|1:0 Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 44
|27
|16.
|Лидс
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|29 - 61
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|26
|3
|13
|10
|22 - 32
|22
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|27
|4
|5
|18
|15 - 56
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Челси
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|7.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Астон Вилла
|2:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 20
|18
|11.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 24
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|2:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|13.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|1:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|10 - 12
|13
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 26
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 8
|28
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|5.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 16
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|2:0 Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|2:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 29
|13
|13.
|Брентфорд
|1:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|14.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Челси
Исход игры
Бёрнли
0.8% (1)
Ничья
8.5% (10)
Челси
90.7% (107)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (45)
Меньше
59.46% (66)
Обе команды забьют
Да
45.05% (50)
Нет
54.95% (61)
Популярный счёт
1:2 Челси
28% (33)
0:2 Челси
27.1% (32)
0:1 Челси
22.9% (27)
1:3 Челси
7.6% (9)
1:1 Ничья
5.9% (7)
0:3 Челси
1.7% (2)
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