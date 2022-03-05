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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Челси
0' 45'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

Прогнозы 118
Бёрнли 0.8% (1)
X 8.5% (10)
Челси 90.7% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Челси
8.60
4.20
1.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Поуп
Ник
14
Робертс
Коннор
II
5
Тарковски
Джеймс
22
Коллинз
Натан
3
Тэйлор
Чарли
17
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
19
Родригес
Джей
9
Вегхорст
Ваут
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
17
Ньигес
Сауль
19
Маунт
Мэйсон
10
Пулишич
Кристиан
29
Хаверц
Кай
Бёрнли
4-4-2
Челси
3-4-2-1

История личных встреч

Бёрнли
Челси

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
КC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.23
Вуд Крис 3 0.12
Ми Бен 3 0.12
Леннон Аарон 2 0.08
Родригес Джей 1 0.04
Лоутон Мэттью 1 0.04
Тарковски Джеймс 1 0.04
Вегхорст Ваут 1 0.04
Выдра Матей 1 0.04
Браунхилл Джош 1 0.04
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.27
Жоржиньо II 6 (6) 0.23
Лукаку Ромелу 5 0.19
Джеймс Рис II 4 0.15
Зиеш Хаким 4 0.15
Чилуэлл Бен 3 0.12
Силва Тьяго 3 0.12
Пулишич Кристиан 3 0.12
Ковачич Матео 2 0.08
Канте Н'Голо 2 0.08
Хаверц Кай 2 0.08
Рюдигер Антонио 2 0.08
Чалоба Трево 2 0.08
Алонсо Маркос 1 0.04
Хадсон-Одои Каллум 1 0.04
Вернер Тимо 1 0.04
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунхилл Джош 8 0
Тарковски Джеймс 7 0
Вествуд Эшли 6 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Леннон Аарон 2 0
Барнс Эшли 2 0
Корк Джек 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 6 0
Джеймс Рис II 4 1
Рюдигер Антонио 5 0
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 3 0
Силва Тьяго 2 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Менди Эдуар 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Хаверц Кай 1 0
Сарр Маланг 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
23
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 14
2
20%
2
9%
1-15
2
20%
6
26%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
42%
1
14%
76-90

Забито

11
26
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
9%
3
12%
1-15
2
18%
3
12%
16-30
3
27%
6
23%
31-45
3
27%
6
23%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
1
9%
6
23%
76-90

Пропущено

21
11
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
19%
1
9%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
4
19%
3
27%
61-75
3
14%
3
27%
76-90

Забито

21
49
12 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 19
12 Не забивали 3
3
14%
5
10%
1-15
4
19%
9
18%
16-30
5
24%
10
20%
31-45
5
24%
9
18%
46-60
3
14%
5
10%
61-75
1
5%
11
22%
76-90

Пропущено

33
18
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 14
5
15%
1
6%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
9
27%
3
17%
31-45
3
9%
4
22%
46-60
5
15%
4
22%
61-75
8
24%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3
Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0
Челси
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1
Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси 0:0 Заявка 26 14 9 3 49 - 18 51
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 27 13 6 8 46 - 34 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон 0:2 Заявка 27 8 11 8 34 - 39 35
10. Астон Вилла 2:0 Заявка 26 10 3 13 35 - 37 33
11. Брайтон 0:2 Заявка 27 7 12 8 25 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас 2:0 Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл 2:0 Заявка 26 6 10 10 30 - 45 28
15. Брентфорд 1:0 Заявка 28 7 6 15 28 - 44 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли 0:0 Заявка 26 3 13 10 22 - 32 22
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич 0:1 Заявка 27 4 5 18 15 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси 0:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон 0:2 Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла 2:0 Заявка 13 5 3 5 22 - 20 18
11. Ньюкасл 2:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 24 18
12. Кристал Пэлас 2:0 Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон 0:2 Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд 1:0 Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли 0:0 Заявка 13 2 7 4 10 - 12 13
19. Норвич 0:1 Заявка 14 2 3 9 8 - 26 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси 0:0 Заявка 14 8 4 2 22 - 8 28
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон 0:2 Заявка 14 4 7 3 15 - 16 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла 2:0 Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас 2:0 Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон 0:2 Заявка 14 3 4 7 16 - 29 13
13. Брентфорд 1:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл 2:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли 0:0 Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич 0:1 Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Так ничего толкового и не произошло за первые 45 минут матча. Звучит свисток на перерыв, отдыхаем немного и надеемся, что дальше будет интереснее.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал Андре Марринер.
  • 44'
    Теперь  лондонцы развивают атаку правым флангом,Рис Джеймс попробовал пробросить сферу мимо соперника, но мяч вышел за боковую линию.
  • 43'
    Кристиан Пулишич включил скорость на левом фланге, однако этого не хватило, чтобы догнать диагональный кросс Жоржиньо
  • Угловой
    42'
    Обложил "Бёрнли" угловыми штрафную "Челси". Но ничего не смог извлечь сразу из трёх корнеров подряд. А во дворе бы за такое назначили пенальти.
  • Угловой
    40'
    Дуайт Макнил выполнил подачу от левого углового флага. Последовал кросс на ближнюю штангу, где первым к мячу успел Тьяго Силва и выбил его подальше.
  • 38'
    Вествуд из центральной зоны пасует на Леннона. Последний смещается во фланг, откуда подаёт в штрафную площадь. Мяч задевает ногу Рюдигера и покидает пределы поля. Угловой удар.
     
  • 37'
    Колоссальное преимущество по владению за "Челси", но оно такое стерильное, будто в больнице находимся. "Бёрнли" спокойно обороняется.
  • 35'
    Новая атака "Челси". Рис Джеймс пытается справа её поддержать, однако упускает он там мяч из-под своего контроля. Аут вбросят хозяева.
  • 33'
    "Челси" вновь выбежал в монотонную атаку. Пара переводов с фланга на фланг и неудачный заброс на Хаверца. Вот и всё.
  • Опасный момент
    32'
    А вот это уже интересно! Эдуар Менди неудачно смахнул мяч после флангового кросса, подарив сферу набежавшему Макнилу. Дуайт бил по опустевшему створу, но не попал просто.
  • 30'
    Попробовал "Бёрнли" убежать в контратаку по правому флангу, но передача в направлении Джея Родригеса оказалась слишком сильной. Как ни старался полузащитник, мяч выкатился за лицевую.
  • 28'
    Нголо Канте завозился на подступах у чужой штрафной площади. Троих пытался обыграть полузащитник и ожидаемо мяч потерял.
  • 27'
    "Челси" большими силами подошёл к штрафной площади "Бёрнли" и вроде чувствует себя спокойно, но опасности создать не может.
  • 25'
    Джеймс с правого фланга подал в штрафную площадь в расчете на Хаверца, но до того  мяч не долетел. Первым голову подставил Тарковски и вынес сферу из опасной зоны.
     
  • 24'
    Очень много сумбура в игре последние минуты. Мяч не задерживается у команд, следуют постоянные потери. В таком хаосе невозможно вести комбинационный футбол.
  • 23'
    Подключился Коннор Робертс выполнил мощную подачу в штрафную площадь соперника, но получилось слишком сильно, мяч просто вылетел за пределы поля.
     
  • 22'
    Теперь Антонио Рюдигер пробует силы дальним ударом. Тоже Поуп спокоен, без проблем справляется.
  • 20'
    Жоржиньо без помех пробежал метров двадцать, после чего пробил со средней дистанции. Точно по позиции голкипера и слабо был послан мяч, это неопасно.
  • 18'
    Попытка заброса на правый край атаки в исполнении хозяйской команды оказалась неточной. Аут вбросит Рюдигер и вернёт мяч в игру.
  • Опасный момент
    17'
    Пожалуй, создан первый опасный момент! По левому краю пронеслась атака "Челси", далее последовал своевременный прострел, который в касание замкнул Рис Джеймс. Но его удар сблокировал защитник "Бернли".
  • 15'
    Задержался в атаке "Бёрнли", пора и честь знать. Нэтан Коллинз на левом фланге не сумел обработать мяч и упустил его за боковую линию поля.
  • Угловой
    13'
    Подавал сейчас от углового флага Чарли Тейлор. Этот корнер совсем не доставил хлопот гостевой команде.
  • 12'
    Дуайт Макнил прорвался через левый фланг, прострелил на ближнюю штангу, но защитник "Челси" сориентировался и выбил мяч на угловой.
  • 10'
    Не спеша идут в атаку гости. Пытается в одиночку продраться через центр Кай Хаверц, но теряет мяч в борьбе с Эшли Вествудом.
  • 9'
    Довольно банален кросс в надежде на Мэйсона Маунта. Ник Поуп выходит и уверенно мяч забирает. Без борьбы.
  • 8'
    Тьяго Силва получил по лицу от Джея Родригеса. Арбитр посчитал, что нормальная мужская борьба была, карточку давать не стал.
  • 7'
    Попытка дриблинга от Кристиана Пулишича. Серия ложных замахов, затем покрутился на месте. Так никого не обыграть, пришлось отдать пас назад.
  • 5'
    Чарли Тейлор выиграл верх после длинного заброса, но затем сам пальнул в никуда. Опять мяч у "Челси".
  • 4'
    Хорошо атакуют лондонцы, размашисто. Два перевода с фланга на фланг, далее сильный прострел к линии вратарской, куда вылетает Хаверц, но до мяча не добирается.
  • 3'
    Долго владеет мячом "Челси", сразу заперев хозяев на их половине поля. Но о какой-то остроте говорить не приходится.
  • 2'
    С центра поля разыграла мяч лондонская команда. Не стали футболисты сразу бросаться к чужим воротам, последовал осторожный пас назад своим опорным полузащитникам.
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток главного арбитра сегодняшней встречи Андре Марринера, матч начался!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Челси

Исход игры
Бёрнли
0.8% (1)
Ничья
8.5% (10)
Челси
90.7% (107)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (45)
Меньше
59.46% (66)
Обе команды забьют
Да
45.05% (50)
Нет
54.95% (61)
Популярный счёт
1:2 Челси
28% (33)
0:2 Челси
27.1% (32)
0:1 Челси
22.9% (27)
1:3 Челси
7.6% (9)
1:1 Ничья
5.9% (7)
0:3 Челси
1.7% (2)
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Бёрнли
Челси

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