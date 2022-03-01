  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Бёрнли
Челси

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
КC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.24
Вуд Крис 3 0.12
Ми Бен 3 0.12
Леннон Аарон 2 0.08
Родригес Джей 1 0.04
Лоутон Мэттью 1 0.04
Тарковски Джеймс 1 0.04
Вегхорст Ваут 1 0.04
Выдра Матей 1 0.04
Браунхилл Джош 1 0.04
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.28
Жоржиньо II 6 (6) 0.24
Лукаку Ромелу 5 0.2
Джеймс Рис II 4 0.16
Зиеш Хаким 4 0.16
Чилуэлл Бен 3 0.12
Силва Тьяго 3 0.12
Пулишич Кристиан 3 0.12
Ковачич Матео 2 0.08
Канте Н'Голо 2 0.08
Хаверц Кай 2 0.08
Рюдигер Антонио 2 0.08
Чалоба Трево 2 0.08
Алонсо Маркос 1 0.04
Хадсон-Одои Каллум 1 0.04
Вернер Тимо 1 0.04
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунхилл Джош 8 0
Тарковски Джеймс 7 0
Вествуд Эшли 6 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Леннон Аарон 2 0
Барнс Эшли 2 0
Корк Джек 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 6 0
Джеймс Рис II 4 1
Рюдигер Антонио 5 0
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 3 0
Силва Тьяго 2 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Менди Эдуар 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Хаверц Кай 1 0
Сарр Маланг 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
23
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 14
2
20%
2
9%
1-15
2
20%
6
26%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
42%
1
14%
76-90

Забито

11
26
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
9%
3
12%
1-15
2
18%
3
12%
16-30
3
27%
6
23%
31-45
3
27%
6
23%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
1
9%
6
23%
76-90

Пропущено

21
11
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
19%
1
9%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
4
19%
3
27%
61-75
3
14%
3
27%
76-90

Забито

21
49
12 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 19
12 Не забивали 3
3
14%
5
10%
1-15
4
19%
9
18%
16-30
5
24%
10
20%
31-45
5
24%
9
18%
46-60
3
14%
5
10%
61-75
1
5%
11
22%
76-90

Пропущено

33
18
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 14
5
15%
1
6%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
9
27%
3
17%
31-45
3
9%
4
22%
46-60
5
15%
4
22%
61-75
8
24%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3
Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0
Челси
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1
Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 27 13 6 8 46 - 34 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 26 12 4 10 24 - 21 40
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон Заявка 26 7 12 7 25 - 30 33
11. Астон Вилла Заявка 25 9 3 13 33 - 37 30
12. Лестер Заявка 24 8 6 10 39 - 43 30
13. Кристал Пэлас Заявка 27 6 12 9 37 - 38 30
14. Ньюкасл Заявка 25 5 10 10 28 - 45 25
15. Брентфорд Заявка 27 6 6 15 27 - 44 24
16. Лидс Заявка 26 5 8 13 29 - 60 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли Заявка 25 3 12 10 22 - 32 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 12 2 6 4 10 - 12 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
13. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
14. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
15. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
16. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
17. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 марта 2022, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Бёрнли 0% (0)
    X 6.3% (2)
    Челси 93.8% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Челси
    8.60
    4.48
    1.51
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бёрнли - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Бёрнли - Челси

    Исход игры
    Бёрнли
    0% (0)
    Ничья
    6.3% (2)
    Челси
    93.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (16)
    Меньше
    48.39% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    58.06% (18)
    Нет
    41.94% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    40.6% (13)
    0:2 Челси
    31.3% (10)
    1:3 Челси
    9.4% (3)
    0:1 Челси
    9.4% (3)
    1:1 Ничья
    6.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бёрнли
    Челси

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     