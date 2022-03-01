Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Бёрнли
Челси
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.24
|Вуд Крис
|3
|0.12
|Ми Бен
|3
|0.12
|Леннон Аарон
|2
|0.08
|Родригес Джей
|1
|0.04
|Лоутон Мэттью
|1
|0.04
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Вегхорст Ваут
|1
|0.04
|Выдра Матей
|1
|0.04
|Браунхилл Джош
|1
|0.04
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|7 (1)
|0.28
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.24
|Лукаку Ромелу
|5
|0.2
|Джеймс Рис II
|4
|0.16
|Зиеш Хаким
|4
|0.16
|Чилуэлл Бен
|3
|0.12
|Силва Тьяго
|3
|0.12
|Пулишич Кристиан
|3
|0.12
|Ковачич Матео
|2
|0.08
|Канте Н'Голо
|2
|0.08
|Хаверц Кай
|2
|0.08
|Рюдигер Антонио
|2
|0.08
|Чалоба Трево
|2
|0.08
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.04
|Вернер Тимо
|1
|0.04
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунхилл Джош
|8
|0
|Тарковски Джеймс
|7
|0
|Вествуд Эшли
|6
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Леннон Аарон
|2
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Корк Джек
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|6
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Рюдигер Антонио
|5
|0
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|Сарр Маланг
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
23
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 14
2
20%
2
9%
1-15
2
20%
6
26%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
42%
1
14%
76-90
Забито
11
26
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
9%
3
12%
1-15
2
18%
3
12%
16-30
3
27%
6
23%
31-45
3
27%
6
23%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
1
9%
6
23%
76-90
Пропущено
21
11
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
19%
1
9%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
4
19%
3
27%
61-75
3
14%
3
27%
76-90
Забито
21
49
12 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 19
12 Не забивали 3
3
14%
5
10%
1-15
4
19%
9
18%
16-30
5
24%
10
20%
31-45
5
24%
9
18%
46-60
3
14%
5
10%
61-75
1
5%
11
22%
76-90
Пропущено
33
18
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 14
5
15%
1
6%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
9
27%
3
17%
31-45
3
9%
4
22%
46-60
5
15%
4
22%
61-75
8
24%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3
Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0
Челси
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1
Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|64 - 17
|66
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 34
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|24 - 21
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 37
|35
|10.
|Брайтон
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|25 - 30
|33
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|33 - 37
|30
|12.
|Лестер
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 43
|30
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|37 - 38
|30
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|28 - 45
|25
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 44
|24
|16.
|Лидс
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|29 - 60
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|3
|12
|10
|22 - 32
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|15 - 55
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
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Прогнозы на матч Бёрнли - Челси
Исход игры
Бёрнли
0% (0)
Ничья
6.3% (2)
Челси
93.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (16)
Меньше
48.39% (15)
Обе команды забьют
Да
58.06% (18)
Нет
41.94% (13)
Популярный счёт
1:2 Челси
40.6% (13)
0:2 Челси
31.3% (10)
1:3 Челси
9.4% (3)
0:1 Челси
9.4% (3)
1:1 Ничья
6.3% (2)
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