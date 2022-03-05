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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
2:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Саутгемптон
0'
1:0
9' Гол
Уоткинс Олли
2:0
44' Гол
Соарес Дуглас
45'

Ход матча

9'
Уоткинс Олли
(Ингс Дэнни)
1:0
44'
Соарес Дуглас
(Коутиньо Филиппе)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 115
Астон Вилла 44.3% (51)
X 44.3% (51)
Саутгемптон 11.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Саутгемптон
2.35
4.35
9.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
16
Чамберс
Калум
5
Мингс
Тайрон
18
Янг
Эшли
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
20
Ингс
Дэнни
23
Коутиньо
Филиппе
44
Форстер
Фрейзер
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
15
Перро
Ромен
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
24
Эльюнусси
Мохамед
10
Адамс
Че
18
Броя
Армандо
Астон Вилла
4-3-3
Саутгемптон
4-4-2

История личных встреч

Астон Вилла
Саутгемптон

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

14 матчей

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 7 0.27
Рамси Джакоб 5 0.19
Ингс Дэнни 4 (1) 0.15
Макгинн Джон 3 0.12
Коутиньо Филиппе 2 0.08
Буэндия Эмилиано 2 0.08
Кэш Мэтти 2 0.08
Конса Эзри 2 0.08
Соарес Дуглас 1 0.04
Мингс Тайрон 1 0.04
Бэйли Леон 1 0.04
Таргетт Мэтт 1 0.04
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.04
Хаус Кортни 1 0.04
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 7 0.26
Уорд-Праус Джеймс 6 (3) 0.22
Броя Армандо 6 0.22
Эльюнусси Мохамед 3 0.11
Беднарек Ян 3 0.11
Армстронг Адам 2 0.07
Уокер-Питерс Кайл 1 0.04
Ромеу Ориоль 1 0.04
Ливраменто Валентино 1 0.04
Лонг Шейн 1 0.04
Армстронг Стюарт 1 0.04
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэш Мэтти 8 0
Конса Эзри 4 2
Мингс Тайрон 7 0
Макгинн Джон 6 0
Соарес Дуглас 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Ингс Дэнни 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Бэйли Леон 2 0
Динь Люка 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Ромеу Ориоль 6 0
Беднарек Ян 5 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Перро Ромен 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
6%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
4
22%
4
24%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Пропущено

22
26
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
23%
4
15%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
4
18%
3
12%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
7
32%
7
27%
76-90

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
1
7%
4
25%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
5
36%
2
13%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
19%
1
8%
76-90

Забито

32
33
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
2
6%
6
18%
1-15
4
13%
6
18%
16-30
6
19%
5
15%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
8
25%
5
15%
61-75
9
28%
6
18%
76-90

Пропущено

38
38
20 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
8
21%
5
13%
1-15
4
11%
6
16%
16-30
8
21%
5
13%
31-45
3
8%
8
21%
46-60
5
13%
6
16%
61-75
10
26%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3
Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3
Саутгемптон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1
Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси 0:0 Заявка 26 14 9 3 49 - 18 51
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 27 13 6 8 46 - 34 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон 0:2 Заявка 27 8 11 8 34 - 39 35
10. Астон Вилла 2:0 Заявка 26 10 3 13 35 - 37 33
11. Брайтон 0:2 Заявка 27 7 12 8 25 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас 2:0 Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл 2:0 Заявка 26 6 10 10 30 - 45 28
15. Брентфорд 1:0 Заявка 28 7 6 15 28 - 44 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли 0:0 Заявка 26 3 13 10 22 - 32 22
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич 0:1 Заявка 27 4 5 18 15 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси 0:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон 0:2 Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла 2:0 Заявка 13 5 3 5 22 - 20 18
11. Ньюкасл 2:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 24 18
12. Кристал Пэлас 2:0 Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон 0:2 Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд 1:0 Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли 0:0 Заявка 13 2 7 4 10 - 12 13
19. Норвич 0:1 Заявка 14 2 3 9 8 - 26 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси 0:0 Заявка 14 8 4 2 22 - 8 28
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон 0:2 Заявка 14 4 7 3 15 - 16 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла 2:0 Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас 2:0 Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон 0:2 Заявка 14 3 4 7 16 - 29 13
13. Брентфорд 1:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл 2:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли 0:0 Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич 0:1 Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Астон Вилла 44.3% (51)
X 44.3% (51)
Саутгемптон 11.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Саутгемптон
2.35
4.35
9.50
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Где смотреть матч Астон Вилла 2:0 Саутгемптон онлайн

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Прогнозы на матч Астон Вилла 2:0 Саутгемптон

Исход игры
Астон Вилла
44.3% (51)
Ничья
44.3% (51)
Саутгемптон
11.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (43)
2:1 Астон Вилла
25.2% (29)
1:0 Астон Вилла
13% (15)
2:2 Ничья
6.1% (7)
1:2 Саутгемптон
5.2% (6)
0:1 Саутгемптон
3.5% (4)
2:0 Астон Вилла
2.6% (3)
2:3 Саутгемптон
1.7% (2)
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