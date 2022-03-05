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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
4:0
Конец матча

Стадион:
Саутгемптон
0'
1:0
9' Гол
Уоткинс Олли
2:0
44' Гол
Соарес Дуглас
3:0
52' Гол
Коутиньо Филиппе
4:0
54' Гол
Ингс Дэнни
68' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
74' Желтая карточка
Уоткинс Олли
90'+4

Ход матча

9'
Уоткинс Олли
(Ингс Дэнни)
1:0
44'
Соарес Дуглас
(Коутиньо Филиппе)
2:0
46'
 
Валери Ян
Эльюнусси Мохамед
52'
Коутиньо Филиппе
(Ингс Дэнни)
3:0
54'
Ингс Дэнни
(Кэш Мэтти)
4:0
58'
 
Уокер-Питерс Кайл
Перро Ромен
68'
 
Ромеу Ориоль
71'
Сансон Морган
Ингс Дэнни
 
74'
Уоткинс Олли
 
76'
 
Диалло Ибраима
Ромеу Ориоль
78'
Бэйли Леон
Рамси Джакоб
 
81'
Буэндия Эмилиано
Коутиньо Филиппе
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 115
Астон Вилла 44.3% (51)
X 44.3% (51)
Саутгемптон 11.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
16
Чамберс
Калум
5
Мингс
Тайрон
18
Янг
Эшли
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
20
Ингс
Дэнни
23
Коутиньо
Филиппе
44
Форстер
Фрейзер
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
15
Перро
Ромен
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
24
Эльюнусси
Мохамед
10
Адамс
Че
18
Броя
Армандо
Астон Вилла
4-3-3
Саутгемптон
4-4-2

История личных встреч

Астон Вилла
Саутгемптон

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

14 матчей

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 7 0.27
Ингс Дэнни 5 (1) 0.19
Рамси Джакоб 5 0.19
Коутиньо Филиппе 3 0.12
Макгинн Джон 3 0.12
Буэндия Эмилиано 2 0.08
Кэш Мэтти 2 0.08
Конса Эзри 2 0.08
Соарес Дуглас 1 0.04
Мингс Тайрон 1 0.04
Бэйли Леон 1 0.04
Таргетт Мэтт 1 0.04
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.04
Хаус Кортни 1 0.04
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 7 0.26
Уорд-Праус Джеймс 6 (3) 0.22
Броя Армандо 6 0.22
Эльюнусси Мохамед 3 0.11
Беднарек Ян 3 0.11
Армстронг Адам 2 0.07
Уокер-Питерс Кайл 1 0.04
Ромеу Ориоль 1 0.04
Ливраменто Валентино 1 0.04
Лонг Шейн 1 0.04
Армстронг Стюарт 1 0.04
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэш Мэтти 8 0
Конса Эзри 4 2
Мингс Тайрон 7 0
Макгинн Джон 6 0
Уоткинс Олли 5 0
Соарес Дуглас 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Ингс Дэнни 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Бэйли Леон 2 0
Динь Люка 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Ромеу Ориоль 7 0
Беднарек Ян 5 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Перро Ромен 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
4
18%
4
24%
76-90

Пропущено

22
30
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
5
23%
5
17%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
4
18%
4
13%
31-45
1
5%
7
23%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
7
32%
7
23%
76-90

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
1
7%
4
25%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
5
36%
2
13%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
19%
1
8%
76-90

Забито

36
33
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
3
8%
6
18%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
7
19%
5
15%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
8
22%
5
15%
61-75
9
25%
6
18%
76-90

Пропущено

38
42
20 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
8
21%
6
14%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
8
21%
6
14%
31-45
3
8%
10
24%
46-60
5
13%
6
14%
61-75
10
26%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3
Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3
Саутгемптон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1
Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 27 18 7 2 70 - 20 61
3. Челси Заявка 26 15 8 3 53 - 18 53
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 28 13 7 8 46 - 34 46
6. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон Заявка 27 8 11 8 34 - 41 35
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 26 6 10 10 30 - 46 28
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 27 4 5 18 16 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 14 10 4 0 36 - 7 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
11. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 14 2 3 9 9 - 28 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 15 22
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Астон Вилла 44.3% (51)
X 44.3% (51)
Саутгемптон 11.3% (13)
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Прогнозы на матч Астон Вилла 4:0 Саутгемптон

Исход игры
Астон Вилла
44.3% (51)
Ничья
44.3% (51)
Саутгемптон
11.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (43)
2:1 Астон Вилла
25.2% (29)
1:0 Астон Вилла
13% (15)
2:2 Ничья
6.1% (7)
1:2 Саутгемптон
5.2% (6)
0:1 Саутгемптон
3.5% (4)
2:0 Астон Вилла
2.6% (3)
2:3 Саутгемптон
1.7% (2)
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