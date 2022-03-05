Англия: Премьер-лига 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Вилла Парк
1:0
9' ГолУоткинс Олли
2:0
44' ГолСоарес Дуглас
3:0
52' ГолКоутиньо Филиппе
4:0
54' ГолИнгс Дэнни
68' Желтая карточкаРомеу Ориоль
74' Желтая карточкаУоткинс Олли
Ход матча
9'
1:0
44'
52'
3:0
54'
4:0
68'
74'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 1
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
18
Янг
Эшли
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
20
Ингс
Дэнни
35
Беднарек
Ян
15
Перро
Ромен
10
Адамс
Че
18
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
20 Ингс ДэнниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Астон Вилла
Саутгемптон
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
14 матчей
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|7
|0.27
|Ингс Дэнни
|5 (1)
|0.19
|Рамси Джакоб
|5
|0.19
|Коутиньо Филиппе
|3
|0.12
|Макгинн Джон
|3
|0.12
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.08
|Кэш Мэтти
|2
|0.08
|Конса Эзри
|2
|0.08
|Соарес Дуглас
|1
|0.04
|Мингс Тайрон
|1
|0.04
|Бэйли Леон
|1
|0.04
|Таргетт Мэтт
|1
|0.04
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.04
|Хаус Кортни
|1
|0.04
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|7
|0.26
|Уорд-Праус Джеймс
|6 (3)
|0.22
|Броя Армандо
|6
|0.22
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.11
|Беднарек Ян
|3
|0.11
|Армстронг Адам
|2
|0.07
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.04
|Ромеу Ориоль
|1
|0.04
|Ливраменто Валентино
|1
|0.04
|Лонг Шейн
|1
|0.04
|Армстронг Стюарт
|1
|0.04
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Конса Эзри
|4
|2
|Мингс Тайрон
|7
|0
|Макгинн Джон
|6
|0
|Уоткинс Олли
|5
|0
|Соарес Дуглас
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|9
|1
|Ромеу Ориоль
|7
|0
|Беднарек Ян
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
4
18%
4
24%
76-90
Пропущено
22
30
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
5
23%
5
17%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
4
18%
4
13%
31-45
1
5%
7
23%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
7
32%
7
23%
76-90
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
1
7%
4
25%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
5
36%
2
13%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
19%
1
8%
76-90
Забито
36
33
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
3
8%
6
18%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
7
19%
5
15%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
8
22%
5
15%
61-75
9
25%
6
18%
76-90
Пропущено
38
42
20 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
8
21%
6
14%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
8
21%
6
14%
31-45
3
8%
10
24%
46-60
5
13%
6
14%
61-75
10
26%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3
Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3
Саутгемптон
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1
Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|64 - 17
|66
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|27
|18
|7
|2
|70 - 20
|61
|3.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|8
|3
|53 - 18
|53
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|46 - 34
|46
|6.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|24 - 23
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 41
|35
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 37
|33
|11.
|Брайтон
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|26 - 32
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 46
|28
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 45
|27
|16.
|Лидс
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|29 - 61
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|22 - 36
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|16 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|14
|10
|4
|0
|36 - 7
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 28
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|14.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла 4:0 Саутгемптон
Исход игры
Астон Вилла
44.3% (51)
Ничья
44.3% (51)
Саутгемптон
11.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (43)
2:1 Астон Вилла
25.2% (29)
1:0 Астон Вилла
13% (15)
2:2 Ничья
6.1% (7)
1:2 Саутгемптон
5.2% (6)
0:1 Саутгемптон
3.5% (4)
2:0 Астон Вилла
2.6% (3)
2:3 Саутгемптон
1.7% (2)
Ваш прогноз
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