Второй тайм

94' Астон Вилла заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Валери Ян из команды Саутгемптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

92' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Форстер Фрейзер взял и забрал мяч на выходе

91' Отличные скиллы показывает Буэндия Эмилиано , обводя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Саутгемптон

87' Уорд-Праус Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Форстер Фрейзер взял и забрал мяч на выходе

85' Матч возобновлен

84' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' Армандо Броя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Валентино Ливраменто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Уорд-Праус Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку

77' Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

77' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

74' Уоткинс Олли получил желтую карточку от судьи

71' Кэш Мэтти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Чамберс Калум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Ромеу Ориоль получил желтую карточку от судьи

68' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Кэш Мэтти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон делает пас партнеру.

66' Армстронг Стюарт не смог попасть в створ ударом издали

66' Макгинн Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Янг Эшли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Беднарек Ян из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

64' Уорд-Праус Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Уоткинс Олли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Плохо сыграл Чамберс Калум - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

61' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Уоткинс Олли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Должен был быть гол! Адамс Че имел отличный шанс, но Эмилиано Мартинес не дал голу состоятся!

57' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

55' Отличный командный гол!

54' Г О О О О Л - Ингс Дэнни забивает с правой ноги!

54' Фрейзер Форстер не дал случится голу! Ингс Дэнни должен был забивать, но Фрейзер Форстер сделал отличный сейв

54' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Отличный командный гол!

52' Г О О О О Л - Коутиньо Филиппе наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

52' Макгинн Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля