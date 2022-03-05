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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Вест Хэм
0' 5'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогнозы 122
Ливерпуль 95.1% (116)
X 4.1% (5)
Вест Хэм 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Вест Хэм
1.33
7.62
13.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
8
Кейта
Наби
11
Салах
Мохамед
10
Мане
Садио
23
Диас
Луис
1
Фабьянски
Лукаш
31
Джонсон
Бен
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
10
Лансини
Мануэль
20
Боуэн
Джаррод
8
Форнальс
Пабло
11
Влашич
Никола
9
Антонио
Майкл
Ливерпуль
4-3-3
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль
Вест Хэм

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

29 матчей

58.6%
17.2%
24.2%
17 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.6%
24.1%
17.3%
17 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
К
2:1
К
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 19 (4) 0.73
Жота Диогу 12 0.46
Мане Садио 11 0.42
Фирмино Роберто 4 0.15
Фабиньо Энрике 4 (1) 0.15
Ван Дейк Виргил 3 0.12
Александер-Арнольд Трент 2 0.08
Хендерсон Джордан 2 0.08
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.08
Кейта Наби 2 0.08
Минамино Такуми 2 0.08
Ориги Дивок 2 0.08
Робертсон Эндрю 1 0.04
Матип Жоэль 1 0.04
Алькантара Тьяго 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Диас Луис 1 0.04
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 8 0.3
Антонио Майкл 8 0.3
Бенрахма Саид 5 0.19
Форнальс Пабло 5 0.19
Лансини Мануэль 4 (2) 0.15
Соучек Томаш 4 0.15
Доусон Крэйг 2 0.07
Райс Деклан 1 0.04
Крессуэлл Арон 1 0.04
Масуаку Артур 1 0.04
Огбонна Анджело 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Влашич Никола 1 0.04
Джонсон Бен 1 0.04
Ноубл Марк 1 (1) 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Хендерсон Джордан 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Фирмино Роберто 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Мане Садио 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 6 1
Райс Деклан 7 0
Цоуфал Владимир 3 1
Форнальс Пабло 4 0
Доусон Крэйг 3 0
Боуэн Джаррод 3 0
Соучек Томаш 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Арон 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
20
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 19
3
8%
2
10%
1-15
5
14%
5
25%
16-30
8
22%
2
10%
31-45
3
8%
2
10%
46-60
6
17%
3
15%
61-75
11
31%
6
30%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
1
14%
5
31%
76-90

Забито

35
24
19 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
7
20%
1
4%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
8
23%
5
21%
31-45
5
14%
5
21%
46-60
5
14%
6
25%
61-75
6
17%
5
21%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
25%
5
25%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
1
8%
4
20%
76-90

Забито

71
44
35 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 13
1 Не забивали 5
10
14%
3
7%
1-15
9
13%
7
16%
16-30
16
23%
7
16%
31-45
8
11%
7
16%
46-60
11
15%
9
20%
61-75
17
24%
11
25%
76-90

Пропущено

19
36
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 20
2
11%
5
14%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
4
21%
9
25%
31-45
3
16%
5
14%
46-60
6
32%
5
14%
61-75
2
11%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1
Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2
Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 27 18 7 2 70 - 20 61
3. Челси Заявка 26 15 8 3 53 - 18 53
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 28 13 7 8 46 - 34 46
6. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон Заявка 27 8 11 8 34 - 41 35
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 26 6 10 10 30 - 46 28
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 27 4 5 18 16 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 14 10 4 0 36 - 7 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
11. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 14 2 3 9 9 - 28 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 15 22
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Угловой
    7'
    Робертсон исполнил первый угловой удар в матче. Гости мяч от ворот выбили.
  • 6'
    Салах слева выскочил к воротам, но Доусон смог выбить мяч у египтянина.
  • 5'
    Александер-Арнольд слева навесил в штрафную площадь. Мяч отскочил к Ван Дейку, который пяткой пробил левее ворот.
  • Фол, нарушение
    4'
    Боуэн на фланге завалил на газон Робертсона.
  • Опасный момент
    3'
    Салах справа вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Фабьянски.
  • Офсайд
    3'
    Влашич слева забрался в офсайд.
  • 2'
    "Ливерпуль" играет в красной форме, "Вест Хэм" - в бело-голубой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Энфилде"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Ливерпуль
95.1% (117)
Ничья
4.1% (5)
Вест Хэм
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.57% (82)
Меньше
27.43% (31)
Обе команды забьют
Да
69.03% (78)
Нет
30.97% (35)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
34.1% (42)
3:1 Ливерпуль
22.8% (28)
2:0 Ливерпуль
17.1% (21)
1:0 Ливерпуль
7.3% (9)
3:0 Ливерпуль
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:2 Ливерпуль
1.6% (2)
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Ливерпуль
Вест Хэм

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