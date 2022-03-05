Первый тайм

7' Робертсон исполнил первый угловой удар в матче. Гости мяч от ворот выбили.

6' Салах слева выскочил к воротам, но Доусон смог выбить мяч у египтянина.

5' Александер-Арнольд слева навесил в штрафную площадь. Мяч отскочил к Ван Дейку, который пяткой пробил левее ворот.

4' Боуэн на фланге завалил на газон Робертсона.

3' Салах справа вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Фабьянски.

3' Влашич слева забрался в офсайд.

2' "Ливерпуль" играет в красной форме, "Вест Хэм" - в бело-голубой.