Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Ливерпуль
Вест Хэм
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
29 матчей
58.6%
17.2%
24.2%
17 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.6%
24.1%
17.3%
17 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|19 (4)
|0.73
|Жота Диогу
|12
|0.46
|Мане Садио
|11
|0.42
|Фирмино Роберто
|4
|0.15
|Фабиньо Энрике
|4 (1)
|0.15
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.12
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.08
|Хендерсон Джордан
|2
|0.08
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.08
|Кейта Наби
|2
|0.08
|Минамино Такуми
|2
|0.08
|Ориги Дивок
|2
|0.08
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|Матип Жоэль
|1
|0.04
|Алькантара Тьяго
|1
|0.04
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|Диас Луис
|1
|0.04
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|8
|0.3
|Антонио Майкл
|8
|0.3
|Бенрахма Саид
|5
|0.19
|Форнальс Пабло
|5
|0.19
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.15
|Соучек Томаш
|4
|0.15
|Доусон Крэйг
|2
|0.07
|Райс Деклан
|1
|0.04
|Крессуэлл Арон
|1
|0.04
|Масуаку Артур
|1
|0.04
|Огбонна Анджело
|1
|0.04
|Зума Курт
|1
|0.04
|Влашич Никола
|1
|0.04
|Джонсон Бен
|1
|0.04
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|4
|1
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Фирмино Роберто
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|6
|1
|Райс Деклан
|7
|0
|Цоуфал Владимир
|3
|1
|Форнальс Пабло
|4
|0
|Доусон Крэйг
|3
|0
|Боуэн Джаррод
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Крессуэлл Арон
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
20
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 19
3
8%
2
10%
1-15
5
14%
5
25%
16-30
8
22%
2
10%
31-45
3
8%
2
10%
46-60
6
17%
3
15%
61-75
11
31%
6
30%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
1
14%
5
31%
76-90
Забито
35
24
19 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
7
20%
1
4%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
8
23%
5
21%
31-45
5
14%
5
21%
46-60
5
14%
6
25%
61-75
6
17%
5
21%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
25%
5
25%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
1
8%
4
20%
76-90
Забито
71
44
35 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 13
1 Не забивали 5
10
14%
3
7%
1-15
9
13%
7
16%
16-30
16
23%
7
16%
31-45
8
11%
7
16%
46-60
11
15%
9
20%
61-75
17
24%
11
25%
76-90
Пропущено
19
36
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 20
2
11%
5
14%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
4
21%
9
25%
31-45
3
16%
5
14%
46-60
6
32%
5
14%
61-75
2
11%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1
Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2
Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|64 - 17
|66
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 34
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|24 - 21
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 37
|35
|10.
|Брайтон
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|25 - 30
|33
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|33 - 37
|30
|12.
|Лестер
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 43
|30
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|37 - 38
|30
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|28 - 45
|25
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 44
|24
|16.
|Лидс
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|29 - 60
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|3
|12
|10
|22 - 32
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|15 - 55
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль - Вест Хэм
Исход игры
Ливерпуль
93.3% (28)
Ничья
6.7% (2)
Вест Хэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
68.97% (20)
Меньше
31.03% (9)
Обе команды забьют
Да
62.07% (18)
Нет
37.93% (11)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
43.3% (13)
2:0 Ливерпуль
20% (6)
1:0 Ливерпуль
10% (3)
3:1 Ливерпуль
10% (3)
2:2 Ничья
6.7% (2)
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