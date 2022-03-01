  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
Прогнозы 30
Ливерпуль 93.3% (28)
X 6.7% (2)
Вест Хэм 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Вест Хэм
1.35
6.00
9.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ливерпуль
Вест Хэм

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

29 матчей

58.6%
17.2%
24.2%
17 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.6%
24.1%
17.3%
17 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
К
2:1
К
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 19 (4) 0.73
Жота Диогу 12 0.46
Мане Садио 11 0.42
Фирмино Роберто 4 0.15
Фабиньо Энрике 4 (1) 0.15
Ван Дейк Виргил 3 0.12
Александер-Арнольд Трент 2 0.08
Хендерсон Джордан 2 0.08
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.08
Кейта Наби 2 0.08
Минамино Такуми 2 0.08
Ориги Дивок 2 0.08
Робертсон Эндрю 1 0.04
Матип Жоэль 1 0.04
Алькантара Тьяго 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Диас Луис 1 0.04
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 8 0.3
Антонио Майкл 8 0.3
Бенрахма Саид 5 0.19
Форнальс Пабло 5 0.19
Лансини Мануэль 4 (2) 0.15
Соучек Томаш 4 0.15
Доусон Крэйг 2 0.07
Райс Деклан 1 0.04
Крессуэлл Арон 1 0.04
Масуаку Артур 1 0.04
Огбонна Анджело 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Влашич Никола 1 0.04
Джонсон Бен 1 0.04
Ноубл Марк 1 (1) 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Хендерсон Джордан 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Фирмино Роберто 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Мане Садио 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 6 1
Райс Деклан 7 0
Цоуфал Владимир 3 1
Форнальс Пабло 4 0
Доусон Крэйг 3 0
Боуэн Джаррод 3 0
Соучек Томаш 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Крессуэлл Арон 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
20
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 19
3
8%
2
10%
1-15
5
14%
5
25%
16-30
8
22%
2
10%
31-45
3
8%
2
10%
46-60
6
17%
3
15%
61-75
11
31%
6
30%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
1
14%
5
31%
76-90

Забито

35
24
19 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
7
20%
1
4%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
8
23%
5
21%
31-45
5
14%
5
21%
46-60
5
14%
6
25%
61-75
6
17%
5
21%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
25%
5
25%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
1
8%
4
20%
76-90

Забито

71
44
35 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 13
1 Не забивали 5
10
14%
3
7%
1-15
9
13%
7
16%
16-30
16
23%
7
16%
31-45
8
11%
7
16%
46-60
11
15%
9
20%
61-75
17
24%
11
25%
76-90

Пропущено

19
36
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 20
2
11%
5
14%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
4
21%
9
25%
31-45
3
16%
5
14%
46-60
6
32%
5
14%
61-75
2
11%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1
Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2
Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 27 13 6 8 46 - 34 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 26 12 4 10 24 - 21 40
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон Заявка 26 7 12 7 25 - 30 33
11. Астон Вилла Заявка 25 9 3 13 33 - 37 30
12. Лестер Заявка 24 8 6 10 39 - 43 30
13. Кристал Пэлас Заявка 27 6 12 9 37 - 38 30
14. Ньюкасл Заявка 25 5 10 10 28 - 45 25
15. Брентфорд Заявка 27 6 6 15 27 - 44 24
16. Лидс Заявка 26 5 8 13 29 - 60 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли Заявка 25 3 12 10 22 - 32 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 12 2 6 4 10 - 12 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
13. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
14. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
15. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
16. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
17. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 марта 2022, осталось 2 дня 15 часов 56 минут.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Ливерпуль 93.3% (28)
    X 6.7% (2)
    Вест Хэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Вест Хэм
    1.35
    6.00
    9.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ливерпуль - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Вест Хэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    93.3% (28)
    Ничья
    6.7% (2)
    Вест Хэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.97% (20)
    Меньше
    31.03% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    62.07% (18)
    Нет
    37.93% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    43.3% (13)
    2:0 Ливерпуль
    20% (6)
    1:0 Ливерпуль
    10% (3)
    3:1 Ливерпуль
    10% (3)
    2:2 Ничья
    6.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ливерпуль
    Вест Хэм

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     