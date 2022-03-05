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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Брентфорд
0'
24' Желтая карточка
Айер Кристоффер
0:1
32' Гол
Тони Айвен
40' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
45'+1

Ход матча

24'
 
Айер Кристоффер
32'
0:1
Тони Айвен
(Айер Кристоффер)
40'
 
Эриксен Кристиан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 115
Норвич 41.7% (48)
X 40% (46)
Брентфорд 18.3% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвич
Ничья
Брентфорд
8.50
4.00
2.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Крул
Тим
3
Байрам
Сэм
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
8
Гилмор
Билли
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
24
Сарджент
Джош
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
3
Генри
Рико
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
21
Эриксен
Кристиан
7
Каньос
Серхи
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Норвич
4-3-3
Брентфорд
4-4-2

История личных встреч

Норвич
Брентфорд

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
Ч
1:0
Ч
1:1
ТМК
1:3
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
1:2
КЛ
1:3
Ч
0:0
Ч
5:0
ТМК
2:1
Ч
1:2
Ч
0:3
ПЛ
1:0
ТФЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 6 (2) 0.22
Сарджент Джош 2 0.07
Рашица Милот 1 0.04
Айда Адам 1 0.04
Норманн Матиас 1 0.04
Хэнли Грант 1 0.04
Омобамиделе Эндрю 1 0.04
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 7 (2) 0.25
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.11
Висса Йоан 3 0.11
Норгор Кристиан 2 0.07
Каньос Серхи 2 0.07
Генри Рико 2 0.07
Янельт Витали 2 0.07
Янссон Понтус 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Расмуссен Мадс 1 0.04
Йоргенсен Матиас 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Айер Кристоффер 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 7 0
Ааронс Макс 5 0
Гибсон Бен 3 1
Пукки Теэму 4 0
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 6 0
Каньос Серхи 6 0
Янссон Понтус 5 0
Тони Айвен 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Мбеумо Брайан 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Бех Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
2
29%
3
21%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Пропущено

26
24
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
3
12%
7
29%
29%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
6
23%
6
25%
61-75
6
23%
4
17%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 18
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Пропущено

29
19
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
4
21%
16-30
5
17%
4
21%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
7
24%
3
16%
61-75
9
31%
3
16%
76-90

Забито

15
28
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
4
27%
3
11%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
3
20%
3
11%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
2
13%
8
29%
76-90

Пропущено

55
43
20 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 22
6
11%
6
14%
1-15
6
11%
5
12%
16-30
8
15%
11
26%
31-45
7
13%
5
12%
46-60
13
24%
9
21%
61-75
15
27%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4
Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2
Брентфорд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0
Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси 0:0 Заявка 26 14 9 3 49 - 18 51
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 27 13 6 8 46 - 34 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон 0:2 Заявка 27 8 11 8 34 - 39 35
10. Астон Вилла 2:0 Заявка 26 10 3 13 35 - 37 33
11. Брайтон 0:2 Заявка 27 7 12 8 25 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас 2:0 Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл 2:0 Заявка 26 6 10 10 30 - 45 28
15. Брентфорд 1:0 Заявка 28 7 6 15 28 - 44 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли 0:0 Заявка 26 3 13 10 22 - 32 22
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич 0:1 Заявка 27 4 5 18 15 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси 0:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон 0:2 Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла 2:0 Заявка 13 5 3 5 22 - 20 18
11. Ньюкасл 2:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 24 18
12. Кристал Пэлас 2:0 Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон 0:2 Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд 1:0 Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли 0:0 Заявка 13 2 7 4 10 - 12 13
19. Норвич 0:1 Заявка 14 2 3 9 8 - 26 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси 0:0 Заявка 14 8 4 2 22 - 8 28
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон 0:2 Заявка 14 4 7 3 15 - 16 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла 2:0 Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас 2:0 Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон 0:2 Заявка 14 3 4 7 16 - 29 13
13. Брентфорд 1:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл 2:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли 0:0 Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич 0:1 Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Норвич 41.7% (48)
X 40% (46)
Брентфорд 18.3% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвич
Ничья
Брентфорд
8.50
4.00
2.70
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Где смотреть матч Норвич 0:1 Брентфорд онлайн

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Прогнозы на матч Норвич 0:1 Брентфорд

Исход игры
Норвич
41.7% (48)
Ничья
40% (46)
Брентфорд
18.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
23.42% (26)
Меньше
76.58% (85)
Обе команды забьют
Да
60.36% (67)
Нет
39.64% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (41)
1:0 Норвич
22.6% (26)
2:1 Норвич
13.9% (16)
0:1 Брентфорд
9.6% (11)
1:2 Брентфорд
6.1% (7)
0:2 Брентфорд
2.6% (3)
2:0 Норвич
2.6% (3)
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