Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Брентфорд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Пукки Теэму из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Эриксен Кристиан из команды Брентфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Норвич

44' Янельт Витали из команды Брентфорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

42' Янссон Понтус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

40' Норвич выполняет удар от ворот.

40' Судья подбегает и показывает Эриксен Кристиан из команды Брентфорд отложенную желтую карточку за фол.

40' Отличный пас сделал Каньос Серхи из команды Брентфорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

39' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

39' Брэндон Уильямс из команды Норвич сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

39' Айер Кристоффер из команды Брентфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Игрок Каньос Серхи из команды Брентфорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Пиннок Итан из команды Брентфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

34' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Генри Рико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Команда Брентфорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Г О О О О Л - Тони Айвен забивает с правой ноги!

32' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Крул Тим из команды Норвич

31' Тим Крул отбил мяч на угловой после удара Каньос Серхи из штрафной площади.

31' Плохо сыграл Норманн Матиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Игра в одни ворота сейчас. Норвич доминирует и владеет мячом

29' Гилмор Билли пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

29' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Норманн Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Норманн Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Мбеумо Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Гилмор Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Айер Кристоффер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' Безумный фол. Айер Кристоффер грубо играет против соперника. Пострадал Брэндон Уильямс

24' Брэндон Уильямс из команды Норвич идет с мячом вперед на обострение...

23' Айер Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Норгор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Гилмор Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Брентфорд выполняет удар от ворот.

21' Брэндон Уильямс из команды Норвич навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

21' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Брентфорд выполняет удар от ворот.

18' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Дэвид Райя отбил мяч на угловой после удара Пукки Теэму из штрафной площади.

17' Плохо сыграл Янссон Понтус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Байрам Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Байрам Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Норманн Матиас из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

9' Норманн Матиас из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Мбеумо Брайан пробует нанести удар издали, но Тим Крул ловит мяч

7' Гибсон Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Отличные скиллы показывает Мбеумо Брайан , обводя своих соперников

6' Каньос Серхи пробует нанести удар издали, но Тим Крул держит все под контролем

5' Удар от ворот произведет Норвич

4' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Брентфорд

3' Как он промахнулся? Гилмор Билли имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

3' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Райя Давид из команды Брентфорд

3' Рашица Милот имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

3' ШАНС! Рашица Милот вышел один на один с голкипером...

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Норвич начинает с центра поля