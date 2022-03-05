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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 26887
Брентфорд
0'
24' Желтая карточка
Айер Кристоффер
0:1
32' Гол
Тони Айвен
40' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
51' Желтая карточка
Гибсон Бен
0:2
52' Пенальти
Тони Айвен
0:3
58' Пенальти
Тони Айвен
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Рашица Милот
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Мбеумо Брайан
79' Желтая карточка
Янссон Понтус
79' Желтая карточка
Хэнли Грант
89' Желтая карточка
Расмуссен Мадс
90' Желтая карточка
Мбеумо Брайан
1:3
90' Гол
Пукки Теэму
90'+9

Ход матча

24'
 
Айер Кристоффер
32'
0:1
Тони Айвен
(Айер Кристоффер)
40'
 
Эриксен Кристиан
51'
Гибсон Бен
 
52'
0:2
Тони Айвен
58'
0:3
Тони Айвен
59'
 
Ониика Фрэнк
Норгор Кристиан
67'
Рашица Милот
 
74'
Роу Джонатан
Гилмор Билли
 
75'
 
Расмуссен Мадс
Айер Кристоффер
76'
 
Мбеумо Брайан
79'
 
Янссон Понтус
79'
Хэнли Грант
 
81'
Ааронс Макс
Уильямс Брендон
 
81'
Лис-Мелу Пьерр
Норманн Матиас
 
82'
 
Висса Йоан
Каньос Серхи
89'
 
Расмуссен Мадс
90'
 
Мбеумо Брайан
90'
Пукки Теэму
(Роу Джонатан)
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 115
Норвич 41.7% (48)
X 40% (46)
Брентфорд 18.3% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Крул
Тим
3
Байрам
Сэм
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
8
Гилмор
Билли
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
24
Сарджент
Джош
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
3
Генри
Рико
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
21
Эриксен
Кристиан
7
Каньос
Серхи
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Норвич
4-3-3
Брентфорд
4-4-2

История личных встреч

Норвич
Брентфорд

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
Ч
1:0
Ч
1:1
ТМК
1:3
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
1:2
КЛ
1:3
Ч
0:0
Ч
5:0
ТМК
2:1
Ч
1:2
Ч
0:3
ПЛ
1:0
ТФЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 7 (2) 0.26
Сарджент Джош 2 0.07
Рашица Милот 1 0.04
Айда Адам 1 0.04
Норманн Матиас 1 0.04
Хэнли Грант 1 0.04
Омобамиделе Эндрю 1 0.04
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Роу Джонатан 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 9 (4) 0.32
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.11
Висса Йоан 3 0.11
Норгор Кристиан 2 0.07
Каньос Серхи 2 0.07
Генри Рико 2 0.07
Янельт Витали 2 0.07
Янссон Понтус 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Расмуссен Мадс 1 0.04
Йоргенсен Матиас 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Айер Кристоффер 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 7 0
Гибсон Бен 4 1
Ааронс Макс 5 0
Пукки Теэму 4 0
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 2 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Понтус 6 0
Норгор Кристиан 6 0
Каньос Серхи 6 0
Тони Айвен 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Бех Мадс 1 0
Расмуссен Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
17
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
25%
3
18%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
2
25%
4
24%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Пропущено

29
25
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
10%
4
16%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
4
14%
7
28%
31-45
7
24%
2
8%
46-60
6
21%
6
24%
61-75
6
21%
5
20%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
21 Не забивали 19
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Пропущено

29
19
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
4
21%
16-30
5
17%
4
21%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
7
24%
3
16%
61-75
9
31%
3
16%
76-90

Забито

16
31
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 9
4
25%
3
10%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
3
19%
5
16%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
3
19%
8
26%
76-90

Пропущено

58
44
21 В 1-м тайме 22
37 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 23
6
10%
6
14%
1-15
6
10%
5
11%
16-30
9
16%
11
25%
31-45
9
16%
5
11%
46-60
13
22%
9
20%
61-75
15
26%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4
Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2
Брентфорд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0
Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 27 18 7 2 70 - 20 61
3. Челси Заявка 26 15 8 3 53 - 18 53
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 28 13 7 8 46 - 34 46
6. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон Заявка 27 8 11 8 34 - 41 35
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 26 6 10 10 30 - 46 28
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 27 4 5 18 16 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 14 10 4 0 36 - 7 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
11. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 14 2 3 9 9 - 28 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 15 22
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Норвич 41.7% (48)
X 40% (46)
Брентфорд 18.3% (21)
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Прогнозы на матч Норвич 1:3 Брентфорд

Исход игры
Норвич
41.7% (48)
Ничья
40% (46)
Брентфорд
18.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
23.42% (26)
Меньше
76.58% (85)
Обе команды забьют
Да
60.36% (67)
Нет
39.64% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (41)
1:0 Норвич
22.6% (26)
2:1 Норвич
13.9% (16)
0:1 Брентфорд
9.6% (11)
1:2 Брентфорд
6.1% (7)
0:2 Брентфорд
2.6% (3)
2:0 Норвич
2.6% (3)
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