Второй тайм

99' Сегодняшная посещаемость составляет 26887 болельщиков

99' Тони Айвен из команды Брентфорд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

99' Брентфорд заслуженно побеждает в отличном матче

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Удар от ворот произведет Брентфорд

99' Сарджент Джош из команды Норвич наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

98' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

98' Гибсон Бен из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

98' Маклин Кенни из команды Норвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

97' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

97' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Удар от ворот произведет Брентфорд

95' Лис-Мелу Пьерр из команды Норвич навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

95' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Г О О О О Л - Пукки Теэму правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

92' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Судье надоело, что Мбеумо Брайан тянет время и он наказал его горчичником

89' Расмуссен Мадс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

84' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Норманн Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Норманн Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Тактическая замена. Брэндон Уильямс уходит с поля и его заменяет Ааронс Макс

80' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

80' Матч возобновится спорным мячом

79' Хэнли Грант получает желтую карточку за неспортивное поведение

79' Янссон Понтус получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

78' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Брентфорд отменен из-за положения "вне игры".

78' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

76' Янссон Понтус нанес удар, мяч был парирован, но Тим Крул не удержал его в руках.

76' Головой пробил Мбеумо Брайан , но голкипер отбил его в поле!

76' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Эриксен Кристиан из команды Брентфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Сарджент Джош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Норвич отменен из-за положения "вне игры".

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

67' Норманн Матиас из команды Норвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Плохо сыграл Пиннок Итан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

67' Гилмор Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Райя Давид из команды Брентфорд

65' Байрам Сэм нанес удар головой, но Дэвид Райя перевел мяч на угловой!

65' Генри Рико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Айер Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Гилмор Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Норвич выполняет удар от ворот.

61' Пукки Теэму пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

61' Плохо сыграл Пиннок Итан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

61' Гилмор Билли из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

60' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Третий свой гол забил Тони Айвен . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

58' 'Г О О О О О Л - Тони Айвен из команды Брентфорд забивает с пенальти! Он пробил правой. Тим Крул был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

57' После проверки VAR судья не изменил решения - Брентфорд пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

55' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Брэндон Уильямс из команды Норвич отправил кросс в штрафную...

55' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

53' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Г О О О О О Л - Тони Айвен из команды Брентфорд забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Тим Крул прыгнул не в ту сторону.

51' Гибсон Бен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' После проверки VAR судья изменил решение - Брентфорд пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Янссон Понтус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Гибсон Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Игрок Брэндон Уильямс из команды Норвич неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Брэндон Уильямс из команды Норвич идет с мячом вперед на обострение...

46' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля