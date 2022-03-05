Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Кэрроу Роуд Зрители: 26887
24' Желтая карточкаАйер Кристоффер
0:1
32' ГолТони Айвен
40' Желтая карточкаЭриксен Кристиан
51' Желтая карточкаГибсон Бен
0:2
52' ПенальтиТони Айвен
0:3
58' ПенальтиТони Айвен
67' Undefined phrase: football_event_Рашица Милот
76' Undefined phrase: football_event_Мбеумо Брайан
79' Желтая карточкаЯнссон Понтус
79' Желтая карточкаХэнли Грант
89' Желтая карточкаРасмуссен Мадс
90' Желтая карточкаМбеумо Брайан
1:3
90' ГолПукки Теэму
Ход матча
24'
32'
0:1
40'
51'
52'
0:2
58'
0:3
67'
76'
79'
79'
89'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
1
Крул
Тим
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
17
Тони
Айвен
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
17 Рашица МилотНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Роу ДжонатанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
-
29 Бех МадсЗащитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
14 Годдос СаманНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Норвич
Брентфорд
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|7 (2)
|0.26
|Сарджент Джош
|2
|0.07
|Рашица Милот
|1
|0.04
|Айда Адам
|1
|0.04
|Норманн Матиас
|1
|0.04
|Хэнли Грант
|1
|0.04
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.04
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Роу Джонатан
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|9 (4)
|0.32
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.11
|Висса Йоан
|3
|0.11
|Норгор Кристиан
|2
|0.07
|Каньос Серхи
|2
|0.07
|Генри Рико
|2
|0.07
|Янельт Витали
|2
|0.07
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Годдос Саман
|1
|0.04
|Пиннок Итан
|1
|0.04
|Расмуссен Мадс
|1
|0.04
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.04
|Баптист Шендон
|1
|0.04
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|7
|0
|Гибсон Бен
|4
|1
|Ааронс Макс
|5
|0
|Пукки Теэму
|4
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Маклин Кенни
|2
|0
|Хэнли Грант
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Понтус
|6
|0
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Каньос Серхи
|6
|0
|Тони Айвен
|5
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Дасилва Джошуа
|0
|1
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Бех Мадс
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
17
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
25%
3
18%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
2
25%
4
24%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
25%
3
18%
76-90
Пропущено
29
25
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
10%
4
16%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
4
14%
7
28%
31-45
7
24%
2
8%
46-60
6
21%
6
24%
61-75
6
21%
5
20%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
21 Не забивали 19
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Пропущено
29
19
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
4
21%
16-30
5
17%
4
21%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
7
24%
3
16%
61-75
9
31%
3
16%
76-90
Забито
16
31
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 9
4
25%
3
10%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
3
19%
5
16%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
3
19%
8
26%
76-90
Пропущено
58
44
21 В 1-м тайме 22
37 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 23
6
10%
6
14%
1-15
6
10%
5
11%
16-30
9
16%
11
25%
31-45
9
16%
5
11%
46-60
13
22%
9
20%
61-75
15
26%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4
Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2
Брентфорд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0
Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|64 - 17
|66
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|27
|18
|7
|2
|70 - 20
|61
|3.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|8
|3
|53 - 18
|53
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|46 - 34
|46
|6.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|24 - 23
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 41
|35
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 37
|33
|11.
|Брайтон
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|26 - 32
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 46
|28
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 45
|27
|16.
|Лидс
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|29 - 61
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|22 - 36
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|16 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|14
|10
|4
|0
|36 - 7
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 28
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|14.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич 1:3 Брентфорд
Исход игры
Норвич
41.7% (48)
Ничья
40% (46)
Брентфорд
18.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
23.42% (26)
Меньше
76.58% (85)
Обе команды забьют
Да
60.36% (67)
Нет
39.64% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (41)
1:0 Норвич
22.6% (26)
2:1 Норвич
13.9% (16)
0:1 Брентфорд
9.6% (11)
1:2 Брентфорд
6.1% (7)
0:2 Брентфорд
2.6% (3)
2:0 Норвич
2.6% (3)
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