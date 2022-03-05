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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
0:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
0:1
19' Гол
Матета Жан-Филипп
0:2
34' Пенальти
Заха Уилфрид
45'+1

Ход матча

19'
0:1
Матета Жан-Филипп
25'
Хонни Кастро
Хувер Ки-Джана
 
34'
0:2
Заха Уилфрид

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 114
Вулверхэмптон 78.9% (90)
X 18.4% (21)
Кристал Пэлас 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Кристал Пэлас
26.00
9.00
3.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Хувер
Ки-Джана
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
5
Марсал
Фернандо
7
Нету
Педру
26
Хи-Чан
Хван
10
Поденсе
Даниэл
13
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
8
Куйяте
Шейку
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
14
Матета
Жан-Филипп
11
Заха
Уилфрид
Вулверхэмптон
3-4-2-1
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.8%
68.8%
12.4%
3 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
Ч
3:1
Ч
1:2
К
3:1
К
2:2
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:2
Ч
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 5 (1) 0.19
Хи-Чан Хван 5 0.19
Невеш Рубен 3 0.11
Моутинью Жоау 2 0.07
Коди Конор 2 0.07
Саисс Ромен 2 0.07
Дендонкер Леандер 1 0.04
Поденсе Даниэл 1 0.04
Траоре Адама 1 0.04
Килман Макс 1 0.04
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 9 (3) 0.32
Галлахер Конор 8 0.29
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.21
Бентеке Кристиан 4 0.14
Шлупп Джеффри 3 0.11
Матета Жан-Филипп 3 0.11
Олисе Майкл 2 0.07
Гехи Марк 2 0.07
Айю Джордан 1 0.04
Томкинс Джеймс 1 0.04
Макартур Джеймс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 9 0
Хименес Рауль 6 1
Саисс Ромен 4 0
Дендонкер Леандер 4 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Аит-Нури Раян 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Коди Конор 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 6 0
Галлахер Конор 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Олисе Майкл 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Куйяте Шейку 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
1
10%
3
19%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
3
30%
3
19%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
1
10%
4
25%
76-90

Пропущено

10
20
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
3
30%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
3
30%
5
25%
76-90

Забито

14
23
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
3
21%
3
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
7
50%
8
35%
76-90

Пропущено

11
16
1 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
6
38%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
5
45%
2
13%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Забито

24
39
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 12
12 Не забивали 8
4
17%
6
15%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
7
18%
31-45
4
17%
6
15%
46-60
2
8%
8
21%
61-75
8
33%
12
31%
76-90

Пропущено

21
36
7 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
1
5%
4
11%
1-15
2
10%
6
17%
16-30
4
19%
11
31%
31-45
2
10%
2
6%
46-60
6
29%
4
11%
61-75
6
29%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2
Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1
Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси 0:0 Заявка 26 14 9 3 49 - 18 51
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 27 13 6 8 46 - 34 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон 0:2 Заявка 27 8 11 8 34 - 39 35
10. Астон Вилла 2:0 Заявка 26 10 3 13 35 - 37 33
11. Брайтон 0:2 Заявка 27 7 12 8 25 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас 2:0 Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл 2:0 Заявка 26 6 10 10 30 - 45 28
15. Брентфорд 1:0 Заявка 28 7 6 15 28 - 44 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли 0:0 Заявка 26 3 13 10 22 - 32 22
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич 0:1 Заявка 27 4 5 18 15 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси 0:0 Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон 0:2 Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла 2:0 Заявка 13 5 3 5 22 - 20 18
11. Ньюкасл 2:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 24 18
12. Кристал Пэлас 2:0 Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон 0:2 Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд 1:0 Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли 0:0 Заявка 13 2 7 4 10 - 12 13
19. Норвич 0:1 Заявка 14 2 3 9 8 - 26 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси 0:0 Заявка 14 8 4 2 22 - 8 28
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон 0:2 Заявка 14 4 7 3 15 - 16 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла 2:0 Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас 2:0 Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон 0:2 Заявка 14 3 4 7 16 - 29 13
13. Брентфорд 1:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл 2:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли 0:0 Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич 0:1 Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Вулверхэмптон 78.9% (90)
X 18.4% (21)
Кристал Пэлас 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Кристал Пэлас
26.00
9.00
3.50
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Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас онлайн

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Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас

Исход игры
Вулверхэмптон
78.9% (90)
Ничья
18.4% (21)
Кристал Пэлас
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (53)
Меньше
51.82% (57)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
37.7% (43)
1:0 Вулверхэмптон
30.7% (35)
1:1 Ничья
14% (16)
2:0 Вулверхэмптон
5.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
3:1 Вулверхэмптон
2.6% (3)
1:2 Кристал Пэлас
1.8% (2)
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Кристал Пэлас

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