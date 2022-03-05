Первый тайм

50' Команда Кристал Пэлас играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Марсал Фернандо нанес удар головой, но Висенте Гуаита спокойно отбил мяч.

49' Поденсе Даниэл нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

49' Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Олисе Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Шлупп Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Невеш Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Должен был быть гол! Олисе Майкл имел отличный шанс, но Жозе Са не дал голу состоятся!

46' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

40' Хороший удар издали нанес Конор Галлахер, но отличный сейв сделал Жозе Са. Угловой.

39' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Нету Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

38' Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.

37' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Тайрик Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Нету Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' 'Г О О О О О Л - Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас забивает с пенальти! Он пробил правой. Жозе Са был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

33' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Отличный пас сделал Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

31' Гехи Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

29' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

28' Невеш Рубен пробует нанести удар издали, но Висенте Гуаита держит все под контролем

27' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матета Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Матч возобновлен

22' Хувер Ки-Джана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Тайрик Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Команда Кристал Пэлас забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О О Л - Матета Жан-Филипп из команды Кристал Пэлас легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

19' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

17' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Поденсе Даниэл из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

11' Килман Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

9' Шлупп Джеффри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Олисе Майкл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.

8' Моутинью Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Жозе Са отбил мяч на угловой после удара Матета Жан-Филипп из штрафной площади.

6' Марсал Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Тайрик Митчелл делает длинную передачу вперед

4' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

3' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола