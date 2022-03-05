Второй тайм

95' Кристал Пэлас заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

93' Невеш Рубен нанес удар издали, а Висенте Гуаита отбил его обратно в игру!

93' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

92' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

91' Гехи Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Франсиско Оливейра из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Хьюз Уилл получил желтую карточку от судьи

90' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

88' Судье надоело, что Гуаита Висенте тянет время и он наказал его горчичником

88' Франсиско Оливейра из команды Вулверхэмптон делает неудачный навес.

88' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Плохо сыграл Андерсен Йоаким - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

86' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Конор Галлахер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Гехи Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Франсиско Оливейра из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...

85' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Франсиско Оливейра нанес удар, мяч был парирован, но Висенте Гуаита не удержал его в руках.

85' ШАНС! Франсиско Оливейра вышел один на один с голкипером...

83' Франсиско Оливейра наказан за толчок Тайрик Митчелл

82' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

79' Тактическая замена. Килман Макс уходит с поля и его заменяет Франсиско Оливейра

78' Саисс Ромен из команды Вулверхэмптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

77' Тайрик Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Жозе Са отбил мяч на угловой после удара Олисе Майкл из штрафной площади.

75' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

73' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.

73' Саисс Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

69' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

66' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Марсал Фернандо из команды Вулверхэмптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

62' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

56' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Конор Галлахер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Поденсе Даниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Марсал Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

50' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Жозе Са отбил мяч на угловой после удара Конор Галлахер из штрафной площади.

50' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас навешивает в штрафную с рикошетом.

50' Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

49' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

48' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.