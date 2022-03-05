Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Молинью Зрители: 31395
0:1
19' ГолМатета Жан-Филипп
0:2
34' ПенальтиЗаха Уилфрид
53' Желтая карточкаГаллахер Конор
88' Желтая карточкаГуаита Висенте
90' Желтая карточкаХьюз Уилл
Ход матча
19'
34'
0:2
53'
79'
82'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 8
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 8
-
13 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
26
Хи-Чан
Хван
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
20 ШикиньюНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.8%
68.8%
12.4%
3 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|5 (1)
|0.19
|Хи-Чан Хван
|5
|0.19
|Невеш Рубен
|3
|0.11
|Моутинью Жоау
|2
|0.07
|Коди Конор
|2
|0.07
|Саисс Ромен
|2
|0.07
|Дендонкер Леандер
|1
|0.04
|Поденсе Даниэл
|1
|0.04
|Траоре Адама
|1
|0.04
|Килман Макс
|1
|0.04
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|9 (3)
|0.32
|Галлахер Конор
|8
|0.29
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.21
|Бентеке Кристиан
|4
|0.14
|Шлупп Джеффри
|3
|0.11
|Матета Жан-Филипп
|3
|0.11
|Олисе Майкл
|2
|0.07
|Гехи Марк
|2
|0.07
|Айю Джордан
|1
|0.04
|Томкинс Джеймс
|1
|0.04
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|9
|0
|Хименес Рауль
|6
|1
|Саисс Ромен
|4
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Аит-Нури Раян
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|7
|0
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Гехи Марк
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Олисе Майкл
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Куйяте Шейку
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
1
10%
3
17%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
3
30%
3
17%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
1
10%
4
22%
76-90
Пропущено
12
20
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
8%
2
10%
1-15
3
25%
4
20%
16-30
4
33%
5
25%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
25%
5
25%
76-90
Забито
14
23
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
21%
3
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
7
50%
8
35%
76-90
Пропущено
11
16
1 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
6
38%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
5
45%
2
13%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Забито
24
41
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 13
13 Не забивали 8
4
17%
6
15%
1-15
3
13%
1
2%
16-30
3
13%
8
20%
31-45
4
17%
6
15%
46-60
2
8%
8
20%
61-75
8
33%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
23
36
9 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
1
4%
4
11%
1-15
3
13%
6
17%
16-30
5
22%
11
31%
31-45
2
9%
2
6%
46-60
6
26%
4
11%
61-75
6
26%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2
Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1
Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|64 - 17
|66
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|27
|18
|7
|2
|70 - 20
|61
|3.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|8
|3
|53 - 18
|53
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|46 - 34
|46
|6.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|24 - 23
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 41
|35
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|37 - 37
|33
|11.
|Брайтон
|Заявка
|27
|7
|12
|8
|26 - 32
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 46
|28
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 45
|27
|16.
|Лидс
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|29 - 61
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|3
|12
|11
|22 - 36
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|16 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|14
|10
|4
|0
|36 - 7
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 28
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 8
|30
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 26
|13
|14.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас
Исход игры
Вулверхэмптон
78.9% (90)
Ничья
18.4% (21)
Кристал Пэлас
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (53)
Меньше
51.82% (57)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
37.7% (43)
1:0 Вулверхэмптон
30.7% (35)
1:1 Ничья
14% (16)
2:0 Вулверхэмптон
5.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
3:1 Вулверхэмптон
2.6% (3)
1:2 Кристал Пэлас
1.8% (2)
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