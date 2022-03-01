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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Лидс
Прогнозы 37
Лестер 97.3% (36)
X 2.7% (1)
Лидс 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Лидс
1.85
4.32
4.29
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Лестер
Лидс

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:4
КЛ
3:1
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:2
КC
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 10 0.42
Мэддисон Джеймс 7 0.29
Тилеманс Юри 6 (2) 0.25
Дака Пэтсон 4 0.17
Лукмен Адемола 4 0.17
Барнс Харви 2 0.08
Ихеаначо Келечи 2 0.08
Рикарду Перейра II 1 0.04
Эванс Джонни 1 0.04
Олбрайтон Марк 1 0.04
Сёюнджю Чаглар 1 0.04
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 9 (3) 0.35
Джеймс Дэниэл 4 0.15
Харрисон Джек 4 0.15
Морено Родриго 3 (1) 0.12
Бэмфорд Патрик 2 0.08
Льоренте Диего 2 0.08
Эйлинг Люк 1 0.04
Клих Матеуш 1 0.04
Даллас Стюарт 1 0.04
Робертс Тайлер 1 0.04
Гелхардт Джо 1 0.04
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Фирпо Жуниор 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 4 0
Рикарду Перейра II 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Олбрайтон Марк 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Лукмен Адемола 2 0
Барнс Харви 2 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Чодури Хамза 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 8 0
Морено Родриго 7 0
Льоренте Диего 6 0
Стрёйк Паскаль 4 1
Даллас Стюарт 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Рафинья Диас 5 0
Купер Лиам 4 0
Клих Матеуш 4 0
Джеймс Дэниэл 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Форшоу Адам 3 0
Гелхардт Джо 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Кох Робин 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Мелье Иллан 2 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
1
5%
3
21%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
7
32%
3
21%
31-45
4
18%
4
29%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
7
32%
2
14%
76-90

Пропущено

17
35
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
18%
4
11%
1-15
4
24%
4
11%
16-30
2
12%
7
20%
31-45
0
0%
9
26%
46-60
3
18%
5
14%
61-75
5
29%
29%
6
17%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
3
17%
5
31%
76-90

Пропущено

25
24
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
16%
3
13%
1-15
5
20%
6
25%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
4
16%
5
21%
76-90

Забито

40
30
18 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
4
10%
3
10%
1-15
4
10%
5
17%
16-30
10
25%
5
17%
31-45
7
18%
6
20%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
10
25%
7
23%
76-90

Пропущено

42
59
22 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
7
17%
7
12%
1-15
9
21%
10
17%
16-30
6
14%
10
17%
31-45
4
10%
13
22%
46-60
7
17%
8
14%
61-75
9
21%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1
Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3
Лидс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0
Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 27 13 6 8 46 - 34 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 26 12 4 10 24 - 21 40
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон Заявка 26 7 12 7 25 - 30 33
11. Астон Вилла Заявка 25 9 3 13 33 - 37 30
12. Лестер Заявка 24 8 6 10 39 - 43 30
13. Кристал Пэлас Заявка 27 6 12 9 37 - 38 30
14. Ньюкасл Заявка 25 5 10 10 28 - 45 25
15. Брентфорд Заявка 27 6 6 15 27 - 44 24
16. Лидс Заявка 26 5 8 13 29 - 60 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли Заявка 25 3 12 10 22 - 32 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 12 2 6 4 10 - 12 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
13. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
14. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
15. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
16. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
17. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 марта 2022, осталось 2 дня 10 часов 56 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Лестер 97.3% (36)
    X 2.7% (1)
    Лидс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Лидс
    1.85
    4.32
    4.29
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лестер - Лидс онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Лидс

    Исход игры
    Лестер
    97.3% (36)
    Ничья
    2.7% (1)
    Лидс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (22)
    Меньше
    38.89% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (21)
    Нет
    41.67% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    43.2% (16)
    2:0 Лестер
    29.7% (11)
    1:0 Лестер
    8.1% (3)
    3:1 Лестер
    8.1% (3)
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    Лидс

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