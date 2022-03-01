Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
История личных встреч
Лестер
Лидс
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|10
|0.42
|Мэддисон Джеймс
|7
|0.29
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.25
|Дака Пэтсон
|4
|0.17
|Лукмен Адемола
|4
|0.17
|Барнс Харви
|2
|0.08
|Ихеаначо Келечи
|2
|0.08
|Рикарду Перейра II
|1
|0.04
|Эванс Джонни
|1
|0.04
|Олбрайтон Марк
|1
|0.04
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.04
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|9 (3)
|0.35
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.15
|Харрисон Джек
|4
|0.15
|Морено Родриго
|3 (1)
|0.12
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.08
|Льоренте Диего
|2
|0.08
|Эйлинг Люк
|1
|0.04
|Клих Матеуш
|1
|0.04
|Даллас Стюарт
|1
|0.04
|Робертс Тайлер
|1
|0.04
|Гелхардт Джо
|1
|0.04
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|4
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Лукмен Адемола
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|8
|0
|Морено Родриго
|7
|0
|Льоренте Диего
|6
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|1
|Даллас Стюарт
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Рафинья Диас
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Форшоу Адам
|3
|0
|Гелхардт Джо
|3
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Кох Робин
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Драме Коди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
14
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
1
5%
3
21%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
7
32%
3
21%
31-45
4
18%
4
29%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
7
32%
2
14%
76-90
Пропущено
17
35
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
18%
4
11%
1-15
4
24%
4
11%
16-30
2
12%
7
20%
31-45
0
0%
9
26%
46-60
3
18%
5
14%
61-75
5
29%
29%
6
17%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
3
17%
5
31%
76-90
Пропущено
25
24
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
16%
3
13%
1-15
5
20%
6
25%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
4
16%
5
21%
76-90
Забито
40
30
18 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
4
10%
3
10%
1-15
4
10%
5
17%
16-30
10
25%
5
17%
31-45
7
18%
6
20%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
10
25%
7
23%
76-90
Пропущено
42
59
22 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
7
17%
7
12%
1-15
9
21%
10
17%
16-30
6
14%
10
17%
31-45
4
10%
13
22%
46-60
7
17%
8
14%
61-75
9
21%
11
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1
Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3
Лидс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0
Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|64 - 17
|66
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 34
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|24 - 21
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 37
|35
|10.
|Брайтон
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|25 - 30
|33
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|33 - 37
|30
|12.
|Лестер
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 43
|30
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|37 - 38
|30
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|28 - 45
|25
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 44
|24
|16.
|Лидс
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|29 - 60
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|3
|12
|10
|22 - 32
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|15 - 55
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер - Лидс
Исход игры
Лестер
97.3% (36)
Ничья
2.7% (1)
Лидс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (22)
Меньше
38.89% (14)
Обе команды забьют
Да
58.33% (21)
Нет
41.67% (15)
Популярный счёт
2:1 Лестер
43.2% (16)
2:0 Лестер
29.7% (11)
1:0 Лестер
8.1% (3)
3:1 Лестер
8.1% (3)
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