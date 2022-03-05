Англия: Премьер-лига 2021-2022
2:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
1:0
12' ГолФрейзер Райан
2:0
14' ГолШёр Фабиан
Ход матча
12'
1:0
14'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
28
Уиллок
Джо
20
Вуд
Крис
24
Даффи
Шейн
15
Модер
Якуб
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ньюкасл
Брайтон
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.23
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.19
|Фрейзер Райан
|2
|0.08
|Жоэлинтон
|2
|0.08
|Шелви Джонджо
|2
|0.08
|Триппьер Киран
|2
|0.08
|Уиллок Джо
|2
|0.08
|Манкильо Хави
|1
|0.04
|Шёр Фабиан
|1
|0.04
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Лонгстафф Шон
|1
|0.04
|Хендрик Джефф
|1
|0.04
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|Хэйден Айзак
|1
|0.04
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.3
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.15
|Троссар Леандро
|4 (1)
|0.15
|Уэлбек Данни
|3
|0.11
|Уэбстер Адам
|2
|0.07
|Мвепу Энок
|1
|0.04
|Даффи Шейн
|1
|0.04
|Бёрн Дэн
|1
|0.04
|Модер Якуб
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Крафт Эмиль
|3
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|7
|0
|Даффи Шейн
|6
|0
|Бёрн Дэн
|6
|0
|Вельтман Йоел
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Уэбстер Адам
|4
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Данк Льюис
|1
|1
|Троссар Леандро
|2
|0
|Макаллистер Алексис
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
15
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
4
22%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
3
20%
61-75
2
11%
8
53%
76-90
Пропущено
24
14
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
3
13%
3
21%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
4
44%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
4
19%
4
24%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
4
19%
5
29%
29%
61-75
5
24%
2
12%
76-90
Забито
28
24
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
5
18%
2
8%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
10
36%
6
25%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
2
7%
9
38%
76-90
Пропущено
45
31
18 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 19
3
7%
4
13%
1-15
8
18%
7
23%
16-30
7
16%
5
16%
31-45
5
11%
4
13%
46-60
10
22%
5
16%
61-75
12
27%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1
Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3
Брайтон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2
Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|64 - 17
|66
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|26
|14
|9
|3
|49 - 18
|51
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 34
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|27
|12
|4
|11
|24 - 23
|40
|9.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|27
|8
|11
|8
|34 - 39
|35
|10.
|Астон Вилла
|2:0 Заявка
|26
|10
|3
|13
|35 - 37
|33
|11.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|27
|7
|12
|8
|25 - 32
|33
|12.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 43
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|2:0 Заявка
|28
|7
|12
|9
|39 - 38
|33
|14.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 45
|28
|15.
|Брентфорд
|1:0 Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 44
|27
|16.
|Лидс
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|29 - 61
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|26
|3
|13
|10
|22 - 32
|22
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|27
|4
|5
|18
|15 - 56
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Челси
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|7.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|10.
|Астон Вилла
|2:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 20
|18
|11.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 24
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|2:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|13.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|15.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|1:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|10 - 12
|13
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 26
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 8
|28
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|5.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 16
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|2:0 Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|2:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 29
|13
|13.
|Брентфорд
|1:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|14.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 36
|10
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл 2:0 Брайтон
Исход игры
Ньюкасл
62.1% (72)
Ничья
31% (36)
Брайтон
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
63.96% (71)
Нет
36.04% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.4% (33)
2:1 Ньюкасл
25.9% (30)
1:0 Ньюкасл
23.3% (27)
2:0 Ньюкасл
7.8% (9)
1:2 Брайтон
4.3% (5)
0:1 Брайтон
2.6% (3)
3:1 Ньюкасл
1.7% (2)
Ваш прогноз
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