[player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Ньюкасл , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Как он промахнулся? Уиллок Джо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Отличный пас сделал Альсате Стивен из команды Брайтон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

47' Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Ньюкасл

46' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Вельтман Йоел из команды Брайтон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

44' Хорошую попытку сделал Мёрфи Джейкоб . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Брайтон выполняет удар от ворот.

44' Какой промах! Бёрн Дэн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

43' Кукурелья Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Таргетт Мэтт получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Таргетт Мэтт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Кукурелья Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Кукурелья Марк из команды Брайтон делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

36' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Фрейзер Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Фрейзер Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Тарик Лэмпти нанес удар, но тот был заблокирован.

29' Должен был быть гол! Уэлбек Данни имел отличный шанс, но Мартин Дубравка не дал голу состоятся!

29' Опасность! Тарик Лэмпти из команды Брайтон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

29' Тарик Лэмпти из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...

28' Тарик Лэмпти из команды Брайтон в офсайде

27' Тарик Лэмпти из команды Брайтон в офсайде

27' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Жоэлинтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Назначен штрафной. Пострадал Тарик Лэмпти, его свалил Таргетт Мэтт

22' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бёрн Дэн из команды Ньюкасл

14' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Команда Ньюкасл забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О Л - Фрейзер Райан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

12' ШАНС! Мёрфи Джейкоб вышел один на один с голкипером...

12' Вуд Крис разрезает оборону соперника отличным пасом

11' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Тарик Лэмпти из команды Брайтон в офсайде

10' Удар от ворот произведет Ньюкасл

9' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Опасность! Тарик Лэмпти из команды Брайтон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

7' Удар от ворот произведет Ньюкасл

7' Вельтман Йоел не смог попасть в створ ударом издали

7' Плохо сыграл Жоэлинтон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Удар от ворот произведет Ньюкасл

5' Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Плохо сыграл Бёрн Дэн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Модер Якуб из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Фрейзер Райан бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

1' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брайтон начинает с центра поля