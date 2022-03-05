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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 52214
Брайтон
0'
1:0
12' Гол
Фрейзер Райан
2:0
14' Гол
Шёр Фабиан
2:1
55' Гол
Данк Льюис
63' Желтая карточка
Даффи Шейн
87' Желтая карточка
Жоэлинтон
90'+6

Ход матча

12'
Фрейзер Райан
1:0
14'
Шёр Фабиан
(Фрейзер Райан)
2:0
55'
2:1
Данк Льюис
(Гросс Паскаль)
59'
 
Марч Соломон
Лемпти Тарик
59'
 
Мопе Нил
Модер Якуб
63'
 
Даффи Шейн
64'
Сен-Максимен Аллан
Мёрфи Джейкоб
 
79'
Гимараэс Бруно
Фрейзер Райан
 
79'
 
Макаллистер Алексис
Альсате Стивен
87'
Жоэлинтон
 
90'
Лонгстафф Шон
Уиллок Джо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Ньюкасл 62.1% (72)
X 31% (36)
Брайтон 6.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
20
Вуд
Крис
21
Фрейзер
Райан
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
24
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
2
Лемпти
Тарик
13
Гросс
Паскаль
17
Альсате
Стивен
15
Модер
Якуб
3
Кукурелья
Марк
18
Уэлбек
Данни
11
Троссар
Леандро
Ньюкасл
4-3-3
Брайтон
3-5-2

История личных встреч

Ньюкасл
Брайтон

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
2:0
К
2:0
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.23
Сен-Максимен Аллан 5 0.19
Фрейзер Райан 2 0.08
Жоэлинтон 2 0.08
Шелви Джонджо 2 0.08
Триппьер Киран 2 0.08
Уиллок Джо 2 0.08
Манкильо Хави 1 0.04
Шёр Фабиан 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Лонгстафф Шон 1 0.04
Хендрик Джефф 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Хэйден Айзак 1 0.04
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.3
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.15
Троссар Леандро 4 (1) 0.15
Уэлбек Данни 3 0.11
Уэбстер Адам 2 0.07
Мвепу Энок 1 0.04
Даффи Шейн 1 0.04
Бёрн Дэн 1 0.04
Данк Льюис 1 0.04
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Жоэлинтон 6 0
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 3 0
Крафт Эмиль 3 0
Шёр Фабиан 3 0
Сен-Максимен Аллан 3 0
Дамметт Пол 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 7 0
Биссума Ив 7 0
Бёрн Дэн 6 0
Вельтман Йоел 5 0
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Мопе Нил 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Санчес Роберт 2 1
Данк Льюис 1 1
Троссар Леандро 2 0
Макаллистер Алексис 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Марч Соломон 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
16
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
6
30%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
30%
2
13%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
2
10%
8
50%
76-90

Пропущено

25
16
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
12%
5
31%
1-15
4
16%
3
19%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
7
28%
4
25%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
4
44%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
4
19%
4
24%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
4
19%
5
29%
29%
61-75
5
24%
2
12%
76-90

Забито

30
25
18 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
7
23%
2
8%
1-15
1
3%
2
8%
16-30
10
33%
6
24%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
6
20%
3
12%
61-75
2
7%
9
36%
76-90

Пропущено

46
33
18 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 20
3
7%
6
18%
1-15
8
17%
7
21%
16-30
7
15%
5
15%
31-45
6
13%
4
12%
46-60
10
22%
5
15%
61-75
12
26%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1
Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3
Брайтон
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2
Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 27 18 7 2 70 - 20 61
3. Челси Заявка 26 15 8 3 53 - 18 53
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 28 13 7 8 46 - 34 46
6. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон Заявка 27 8 11 8 34 - 41 35
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 26 6 10 10 30 - 46 28
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 27 4 5 18 16 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 14 10 4 0 36 - 7 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
11. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 14 2 3 9 9 - 28 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 15 22
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Ньюкасл 62.1% (72)
X 31% (36)
Брайтон 6.9% (8)
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Где смотреть матч Ньюкасл 2:1 Брайтон онлайн

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Прогнозы на матч Ньюкасл 2:1 Брайтон

Исход игры
Ньюкасл
62.1% (72)
Ничья
31% (36)
Брайтон
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
63.96% (71)
Нет
36.04% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.4% (33)
2:1 Ньюкасл
25.9% (30)
1:0 Ньюкасл
23.3% (27)
2:0 Ньюкасл
7.8% (9)
1:2 Брайтон
4.3% (5)
0:1 Брайтон
2.6% (3)
3:1 Ньюкасл
1.7% (2)
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