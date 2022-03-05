ЦСКА Москва

—

Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!Мы рады пригласить вас на поединок 20-го тура чемпионата российской Премьер-лиги, в котором московский ЦСКА будет принимать "Нижний Новгород". С вами игру будет смотреть Андрей Сергеев. Добро пожаловать, друзья!