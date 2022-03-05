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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Нижний Новгород
Прогнозы 124
ЦСКА Москва 94.4% (117)
X 2.4% (3)
Нижний Новгород 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Нижний Новгород
1.48
4.80
8.90
Все Коэффициенты
Новости
35
Акинфеев
Игорь
3
Фукс
Бруно
29
Бийол
Яка
78
Дивеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
27
Гбамин
Жан-Филипп
97
Язиджи
Юсуф
98
Обляков
Иван
10
Дзагоев
Алан
8
Карраскаль
Хорхе
28
Медина
Хесус
25
Нигматуллин
Артур
2
Александров
Виктор
24
Гоцук
Кирилл
4
Кечкеш
Акош
89
Стоцкий
Дмитрий
78
Калинский
Николай
14
Кравцов
Кирилл
6
Юлдошев
Иброгимхалил
10
Ларсен
Ларс
Олден
27
Милсон
7
Эннин
Ричи
ЦСКА Москва
3-4-2-1
Нижний Новгород
3-4-2-1

История личных встреч

ЦСКА Москва
Нижний Новгород

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 5 (1) 0.26
Эджуке Чидера 4 0.21
Чалов Фёдор 3 0.16
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.16
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.05
Бийол Яка 1 0.05
Бохинен Эмиль 1 0.05
Бистрович Кристиян 1 0.05
Язиджи Юсуф 1 0.05
Дивеев Игорь 1 0.05
Марадишвили Константин 1 0.05
Яковлев Владислав 1 0.05
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0
Обляков Иван 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 6 (3) 0.32
Козлов Алексей 4 0.21
Гоцук Кирилл 2 0.11
Горбунов Игорь 2 0.11
Сулейманов Тимур 1 0.05
Кечкеш Акош 1 0.05
Косарев Кирилл 1 0.05
Берковский Илья 1 0.05
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Заболотный Антон 2 1
Фернандес Марио 3 0
Обляков Иван 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 5 0
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 4 0
Калинский Николай 4 0
Гоцук Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Бумаль Майега Петрус 1 1
Нигматуллин Артур 2 0
Балай Беким 2 0
Миладинович Иван 2 0
Козлов Алексей 1 0
Синицын Андрей 1 0
Шарипов Альберт 1 0
Пенчиков Даниил 1 0
Каккоев Никита 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Александров Виктор 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
5
38%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
23%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
5
45%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Забито

23
21
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
13%
3
14%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
6
26%
4
19%
61-75
6
26%
6
29%
76-90

Пропущено

16
28
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
3
19%
3
11%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
1
6%
9
32%
31-45
3
19%
5
18%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
4
25%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0
ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0
Нижний Новгород
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2
Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 47 - 22 41
2. Динамо Москва Заявка 19 12 3 4 36 - 20 39
3. Сочи Заявка 19 11 1 7 32 - 21 34
4. ЦСКА Москва Заявка 19 10 3 6 23 - 16 33
5. Ахмат Заявка 19 10 0 9 26 - 25 30
6. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
7. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 19 6 5 8 20 - 28 23
10. Нижний Новгород Заявка 19 6 4 9 19 - 30 22
11. Рубин Заявка 19 6 4 9 25 - 30 22
12. Урал Заявка 19 4 7 8 12 - 19 19
13. Арсенал Тула Заявка 19 5 4 10 21 - 37 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 19 3 7 9 18 - 28 16
16. Химки Заявка 19 2 8 9 16 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 1 1 31 - 13 25
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 10 7 0 3 17 - 10 21
4. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
5. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 0 8 10 - 26 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Мы рады пригласить вас на поединок 20-го тура чемпионата российской Премьер-лиги, в котором московский ЦСКА будет принимать "Нижний Новгород". С вами игру будет смотреть Андрей Сергеев. Добро пожаловать, друзья!
Прогнозы 124
ЦСКА Москва 94.4% (117)
X 2.4% (3)
Нижний Новгород 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Нижний Новгород
1.48
4.80
8.90
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Нижний Новгород

Исход игры
ЦСКА Москва
92.4% (122)
Ничья
3.8% (5)
Нижний Новгород
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
30.28% (33)
Меньше
69.72% (76)
Обе команды забьют
Да
28.44% (31)
Нет
71.56% (78)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
40.2% (53)
1:0 ЦСКА Москва
15.2% (20)
2:1 ЦСКА Москва
12.1% (16)
3:1 ЦСКА Москва
9.1% (12)
3:0 ЦСКА Москва
3% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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