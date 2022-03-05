РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
29
Бийол
Яка
78
Дивеев
Игорь
97
Язиджи
Юсуф
98
Обляков
Иван
10
Дзагоев
Алан
28
Медина
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Медина ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 МилсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гойло НикитаВратарь
-
31 Ткачук ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кержаков Александр
История личных встреч
ЦСКА Москва
Нижний Новгород
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.26
|Эджуке Чидера
|4
|0.21
|Чалов Фёдор
|3
|0.16
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.16
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.05
|Бийол Яка
|1
|0.05
|Бохинен Эмиль
|1
|0.05
|Бистрович Кристиян
|1
|0.05
|Язиджи Юсуф
|1
|0.05
|Дивеев Игорь
|1
|0.05
|Марадишвили Константин
|1
|0.05
|Яковлев Владислав
|1
|0.05
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
|Обляков Иван
|0
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|6 (3)
|0.32
|Козлов Алексей
|4
|0.21
|Гоцук Кирилл
|2
|0.11
|Горбунов Игорь
|2
|0.11
|Сулейманов Тимур
|1
|0.05
|Кечкеш Акош
|1
|0.05
|Косарев Кирилл
|1
|0.05
|Берковский Илья
|1
|0.05
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Фернандес Марио
|3
|0
|Обляков Иван
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Дивеев Игорь
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|5
|0
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Ткачук Денис
|4
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Сапета Александр
|3
|0
|Горбунов Игорь
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Балай Беким
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Козлов Алексей
|1
|0
|Синицын Андрей
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
5
38%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
23%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
5
45%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Забито
23
21
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
13%
3
14%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
6
26%
4
19%
61-75
6
26%
6
29%
76-90
Пропущено
16
28
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
3
19%
3
11%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
1
6%
9
32%
31-45
3
19%
5
18%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
4
25%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0
ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0
Нижний Новгород
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2
Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|47 - 22
|41
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 20
|39
|3.
|Сочи
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|32 - 21
|34
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|23 - 16
|33
|5.
|Ахмат
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|26 - 25
|30
|6.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 30
|22
|11.
|Рубин
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 30
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 19
|19
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 37
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 28
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 13
|25
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|17 - 10
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 26
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Нижний Новгород
Исход игры
ЦСКА Москва
92.4% (122)
Ничья
3.8% (5)
Нижний Новгород
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
30.28% (33)
Меньше
69.72% (76)
Обе команды забьют
Да
28.44% (31)
Нет
71.56% (78)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
40.2% (53)
1:0 ЦСКА Москва
15.2% (20)
2:1 ЦСКА Москва
12.1% (16)
3:1 ЦСКА Москва
9.1% (12)
3:0 ЦСКА Москва
3% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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