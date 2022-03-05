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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Пяст
0' 46'

Ход матча

5'
 
Пырка Аркадиуш
Кончковски Мартин
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Пяст
3.55
3.28
3.00
Все Коэффициенты
89
Биззад
Каспер
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
44
Чансельор
Джон
26
Ходына
Кацпер
6
Шчекич
Александар
17
Шиш
Патрик
99
Lukasz
Lakomy
33
Koki
Hinokio
9
Даниэл
Эрик
15
Долежал
Мартин
26
Плах
Франтишек
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
2
Мосур
Ариэль
14
Голубек
Якуб
20
Кончковски
Мартин
24
Хэйтли
Том
6
Храпек
Михал
92
Кадзиор
Дамиан
10
Вида
Кристофер
18
Вильчек
Камиль
Заглембе Любин
4-1-4-1
Пяст
4-4-2

История личных встреч

Заглембе Любин
Пяст

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

24 матча

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:3
ЭГА
1:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:2
ЭГБ
3:1
Э
2:1
Э
0:0
ЭГА
0:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:2
КП
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 6 0.25
Даниэл Эрик 2 0.08
Стажиньски Филип 2 (1) 0.08
Живец Саша 2 0.08
Заиц Томаш 2 0.08
Долежал Мартин 2 0.08
Пореба Лукаш 1 0.04
Башкиров Евгений 1 0.04
Зубровски Якуб 1 0.04
Lukasz Lakomy 1 0.04
Шимич Лоренцо 1 0.04
Бартолевски Матеуш 1 0.04
Крук Камиль 1 0.04
Karol Podlinski 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0
Ходына Кацпер 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.21
Соколовски Патрик 5 0.21
Храпек Михал 4 0.17
Кадзиор Дамиан 3 (1) 0.13
Вида Кристофер 3 0.13
Пырка Аркадиуш 2 0.08
Вильчек Камиль 2 0.08
Червински Якуб 2 0.08
Кончковски Мартин 1 0.04
Стоилькович Никола 1 0.04
Michael Ameyaw 1 0.04
Липски Патрик 0 0
Катранис Александрос 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 8 0
Пантич Александар 3 2
Балич Саша 4 1
Бартолевски Матеуш 5 0
Зубровски Якуб 4 0
Ходына Кацпер 4 0
Крук Камиль 4 0
Вуйцицки Якуб 3 0
Жигулёв Илья 3 0
Солер Ян 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Шиш Патрик 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Живец Саша 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Patryk Kusztal 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Вида Кристофер 4 0
Хэйтли Том 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Alberto Toril 3 0
Червински Якуб 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Гук Томаш 2 0
Стечик Доминик 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
2
12%
4
31%
16-30
2
12%
4
31%
31-45
7
41%
0
0%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

17
12
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
35%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
4
24%
4
33%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
25%
5
31%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
2
25%
4
25%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
3
16%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
5
20%
3
16%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
8
32%
5
26%
76-90

Забито

25
29
8 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
2
8%
6
21%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
3
12%
6
21%
31-45
8
32%
3
10%
46-60
5
20%
7
24%
61-75
4
16%
3
10%
76-90

Пропущено

42
31
22 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 18
9
21%
1
3%
1-15
7
17%
4
13%
16-30
6
14%
8
26%
31-45
7
17%
6
19%
46-60
3
7%
5
16%
61-75
10
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3
Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1
Пяст
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0
Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 24 14 7 3 44 - 20 49
2. Лех 23 14 6 3 48 - 17 48
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Радомьяк Радом 24 10 9 5 32 - 25 39
5. Лехия Гданьск 23 11 6 6 36 - 27 39
6. Гурник Забже 23 9 6 8 31 - 30 33
7. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
8. Краковия 23 8 7 8 31 - 31 31
9. Пяст 0:0 24 8 7 9 31 - 29 31
10. Висла Плоцк 23 9 3 11 31 - 34 30
11. Ягеллония 24 7 9 8 29 - 36 30
12. Шлёнск 23 6 8 9 32 - 36 26
13. Заглембе Любин 0:0 24 7 4 13 25 - 42 25
14. Варта Познань 24 5 9 10 20 - 28 24
15. Гурник Ленчна 23 5 9 9 23 - 38 24
16. Висла Краков 23 6 4 13 22 - 35 22
17. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
18. Брук-Бет Термалица 23 5 7 11 25 - 39 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Погонь Щецин 12 9 2 1 30 - 11 29
3. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
4. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 12 5 3 4 19 - 17 18
10. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
11. Заглембе Любин 0:0 12 5 2 5 17 - 17 17
12. Брук-Бет Термалица 12 4 4 4 17 - 19 16
13. Пяст 0:0 12 4 3 5 17 - 18 15
14. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
15. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
16. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
17. Гурник Ленчна 12 3 5 4 13 - 20 14
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Пяст 0:0 12 4 4 4 14 - 11 16
5. Радомьяк Радом 12 4 4 4 14 - 15 16
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Варта Познань 12 3 3 6 10 - 14 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Гурник Ленчна 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 12 2 2 8 11 - 23 8
15. Заглембе Любин 0:0 12 2 2 8 8 - 25 8
16. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
17. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
18. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 5'
    Кончковски Мартин уходит с поля. Arkadiusz Pyrka выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Пяст
3.55
3.28
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заглембе Любин 0:0 Пяст онлайн

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Заглембе Любин
Пяст

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