Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
80' Желтая карточкаСаппинен Рауно
83' Желтая карточкаДаниэл Эрик
Ход матча
17
Шиш
Патрик
33
Koki
Hinokio
14
Голубек
Якуб
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Koki HinokioПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дьенг ШейкуНападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Заглембе Любин
Пяст
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
24 матча
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|6
|0.25
|Даниэл Эрик
|2
|0.08
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.08
|Живец Саша
|2
|0.08
|Заиц Томаш
|2
|0.08
|Долежал Мартин
|2
|0.08
|Пореба Лукаш
|1
|0.04
|Башкиров Евгений
|1
|0.04
|Зубровски Якуб
|1
|0.04
|Lukasz Lakomy
|1
|0.04
|Шимич Лоренцо
|1
|0.04
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.04
|Крук Камиль
|1
|0.04
|Karol Podlinski
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.21
|Соколовски Патрик
|5
|0.21
|Храпек Михал
|4
|0.17
|Кадзиор Дамиан
|3 (1)
|0.13
|Вида Кристофер
|3
|0.13
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.08
|Вильчек Камиль
|2
|0.08
|Червински Якуб
|2
|0.08
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Стоилькович Никола
|1
|0.04
|Michael Ameyaw
|1
|0.04
|Липски Патрик
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|8
|0
|Пантич Александар
|3
|2
|Балич Саша
|4
|1
|Бартолевски Матеуш
|5
|0
|Зубровски Якуб
|4
|0
|Ходына Кацпер
|4
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Жигулёв Илья
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Шиш Патрик
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Живец Саша
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Вида Кристофер
|4
|0
|Хэйтли Том
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Alberto Toril
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
2
12%
4
31%
16-30
2
12%
4
31%
31-45
7
41%
0
0%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
17
12
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
6
35%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
4
24%
4
33%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
12%
2
17%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
2
25%
5
31%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
2
25%
4
25%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Пропущено
25
19
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
3
16%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
5
20%
3
16%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
8
32%
5
26%
76-90
Забито
25
29
8 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 14
9 Не забивали 9
2
8%
6
21%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
3
12%
6
21%
31-45
8
32%
3
10%
46-60
5
20%
7
24%
61-75
4
16%
3
10%
76-90
Пропущено
42
31
22 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 18
9
21%
1
3%
1-15
7
17%
4
13%
16-30
6
14%
8
26%
31-45
7
17%
6
19%
46-60
3
7%
5
16%
61-75
10
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3
Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1
Пяст
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0
Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|24
|14
|7
|3
|44 - 20
|49
|2.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Лехия Гданьск
|0:0
|24
|11
|7
|6
|36 - 27
|40
|5.
|Радомьяк Радом
|24
|10
|9
|5
|32 - 25
|39
|6.
|Гурник Забже
|23
|9
|6
|8
|31 - 30
|33
|7.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|8.
|Краковия
|23
|8
|7
|8
|31 - 31
|31
|9.
|Пяст
|24
|8
|7
|9
|31 - 29
|31
|10.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Шлёнск
|23
|6
|8
|9
|32 - 36
|26
|13.
|Заглембе Любин
|24
|7
|4
|13
|25 - 42
|25
|14.
|Варта Познань
|24
|5
|9
|10
|20 - 28
|24
|15.
|Гурник Ленчна
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|16.
|Висла Краков
|0:0
|24
|6
|5
|13
|22 - 35
|23
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|23
|5
|7
|11
|25 - 39
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Погонь Щецин
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Лехия Гданьск
|0:0
|12
|8
|3
|1
|20 - 8
|27
|4.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|11.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Брук-Бет Термалица
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|13.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|14.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|15.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|16.
|Висла Краков
|0:0
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|17.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Пяст
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|0:0
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Варта Познань
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|0:0
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|15.
|Заглембе Любин
|12
|2
|2
|8
|8 - 25
|8
|16.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4