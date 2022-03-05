Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
1:0
36' ГолМатондо Рабби
2:0
51' ГолМьянге Сенна
2:1
53' ГолБонгонда Тео
2:2
56' ГолХейнен Бриан
Ход матча
36'
1:0
51'
2:0
53'
2:1
56'
2:2
21
Варлесон
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
33
Лукуми
Джон
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Серкль Брюгге
Генк
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
23 матча
26.1%
13%
60.9%
6 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
8.7%
56.5%
34.8%
2 победы 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|9
|0.3
|Хотич Дино
|6 (3)
|0.2
|Денкей Кевин
|4
|0.13
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.1
|Мьянге Сенна
|3
|0.1
|Деман Оливье
|3
|0.1
|Уткус Эдгарас
|3
|0.1
|Сомерс Тибо
|3
|0.1
|Рубио Вальдо
|2
|0.07
|Даланн Йеспер
|2
|0.07
|Попович Борис
|2
|0.07
|David Sousa
|1
|0.03
|Витиньо Виктор II
|1
|0.03
|Лопес Леонардо
|1
|0.03
|Кануте Франк
|1
|0.03
|Ванхутт Шарль
|1
|0.03
|Велковски Димитар
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|16 (4)
|0.53
|Бонгонда Тео
|10 (1)
|0.33
|Ито Дзюнъя
|5
|0.17
|Грошовски Патрик
|5
|0.17
|Торстведт Кристиан
|4
|0.13
|Хейнен Бриан
|4
|0.13
|Угбо Ике
|3
|0.1
|Муньос Даниэль
|2
|0.07
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.07
|Ойен Люка
|2
|0.07
|Садик Муджаид
|2
|0.07
|Лукуми Джон
|1
|0.03
|Немет Ондраш
|1
|0.03
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|10
|0
|Уткус Эдгарас
|8
|1
|Деман Оливье
|7
|0
|Даланн Йеспер
|6
|0
|Матондо Рабби
|4
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|1
|Мьянге Сенна
|4
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Кануте Франк
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Дидийон Томас
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|4
|1
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Артеага Херардо
|3
|1
|Грошовски Патрик
|3
|0
|Ито Дзюнъя
|3
|0
|Онуачу Пол
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Лукуми Джон
|3
|0
|Бонгонда Тео
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Мохаммед Азиз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
24
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
2
11%
5
21%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
6
32%
3
13%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
4
21%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
18
26
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
28%
2
8%
1-15
3
17%
5
19%
16-30
1
6%
6
23%
31-45
4
22%
3
12%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
5
28%
7
27%
76-90
Забито
26
33
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
2
8%
2
6%
1-15
2
8%
5
15%
16-30
8
31%
7
21%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
6
23%
4
12%
61-75
7
27%
9
27%
76-90
Пропущено
19
18
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
26%
6
33%
31-45
5
26%
3
17%
46-60
6
32%
1
6%
61-75
3
16%
7
39%
76-90
Забито
45
57
23 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 15
4 Не забивали 5
4
9%
7
12%
1-15
5
11%
6
11%
16-30
14
31%
10
18%
31-45
3
7%
12
21%
46-60
8
18%
6
11%
61-75
11
24%
16
28%
76-90
Пропущено
37
44
14 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 24
5
14%
2
5%
1-15
3
8%
6
14%
16-30
6
16%
12
27%
31-45
9
24%
6
14%
46-60
6
16%
4
9%
61-75
8
22%
14
32%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0
АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|30
|20
|5
|5
|64 - 22
|65
|2.
|Брюгге
|29
|16
|9
|4
|56 - 34
|57
|3.
|Антверпен
|29
|16
|5
|8
|49 - 34
|53
|4.
|Андерлехт
|29
|14
|10
|5
|60 - 32
|52
|5.
|Гент
|29
|14
|7
|8
|44 - 27
|49
|6.
|Мехелен
|29
|14
|5
|10
|51 - 49
|47
|7.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|8.
|Генк
|30
|13
|6
|11
|58 - 43
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|30
|11
|7
|12
|45 - 38
|40
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|Кортрейк
|0:0
|30
|9
|11
|10
|37 - 36
|38
|12.
|АХ Лёвен
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|13.
|Остенде
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|29
|8
|8
|13
|30 - 44
|32
|15.
|Зульте-Варегем
|29
|7
|8
|14
|38 - 61
|29
|16.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|17.
|Серен Юнайтед
|29
|7
|2
|20
|26 - 60
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|29
|4
|4
|21
|29 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|2.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|3.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|5.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Кортрейк
|0:0
|15
|5
|5
|5
|19 - 17
|20
|10.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|12.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|13.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|14.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|15
|4
|4
|7
|20 - 30
|16
|16.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|18.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|15
|11
|3
|1
|38 - 9
|36
|2.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Кортрейк
|0:0
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|15.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|0
|3
|11
|14 - 33
|3