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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
2:2
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
1:0
36' Гол
Матондо Рабби
2:0
51' Гол
Мьянге Сенна
2:1
53' Гол
Бонгонда Тео
2:2
56' Гол
Хейнен Бриан
90'+5
21
Варлесон
2
Витиньо
Виктор
II
6
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
14
Ванхутт
Шарль
10
Хотич
Дино
22
Лопес
Леонардо
23
Деман
Оливье
9
Денкей
Кевин
11
Матондо
Рабби
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
3
Садик
Муджаид
33
Лукуми
Джон
6
Юклеред
Симен
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
42
Торстведт
Кристиан
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
28
Пейнтсил
Джозеф
Серкль Брюгге
4-3-3
Генк
4-3-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Генк

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

23 матча

26.1%
13%
60.9%
6 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

8.7%
56.5%
34.8%
2 победы 13 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:5
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:5
К
0:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
КБ
0:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
3:3
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матондо Рабби 9 0.3
Хотич Дино 6 (3) 0.2
Денкей Кевин 4 0.13
Миллан Алехандро 3 (2) 0.1
Мьянге Сенна 3 0.1
Деман Оливье 3 0.1
Уткус Эдгарас 3 0.1
Сомерс Тибо 3 0.1
Рубио Вальдо 2 0.07
Даланн Йеспер 2 0.07
Попович Борис 2 0.07
David Sousa 1 0.03
Витиньо Виктор II 1 0.03
Лопес Леонардо 1 0.03
Кануте Франк 1 0.03
Ванхутт Шарль 1 0.03
Велковски Димитар 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Декостере Роббе 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 16 (4) 0.53
Бонгонда Тео 10 (1) 0.33
Ито Дзюнъя 5 0.17
Грошовски Патрик 5 0.17
Торстведт Кристиан 4 0.13
Хейнен Бриан 4 0.13
Угбо Ике 3 0.1
Муньос Даниэль 2 0.07
Пейнтсил Джозеф 2 0.07
Ойен Люка 2 0.07
Садик Муджаид 2 0.07
Лукуми Джон 1 0.03
Немет Ондраш 1 0.03
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 10 0
Уткус Эдгарас 8 1
Деман Оливье 7 0
Даланн Йеспер 6 0
Матондо Рабби 4 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 1
Мьянге Сенна 4 0
Хотич Дино 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Декостере Роббе 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Витиньо Виктор II 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Кануте Франк 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Попович Борис 2 0
Дидийон Томас 1 0
Денкей Кевин 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 4 1
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Артеага Херардо 3 1
Грошовски Патрик 3 0
Ито Дзюнъя 3 0
Онуачу Пол 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Лукуми Джон 3 0
Бонгонда Тео 2 0
Куэста Карлос 2 0
Маккензи Марк 2 0
Угбо Ике 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Садик Муджаид 1 0
Мохаммед Азиз 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
24
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
2
11%
5
21%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
6
32%
3
13%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
4
21%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

18
26
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
28%
2
8%
1-15
3
17%
5
19%
16-30
1
6%
6
23%
31-45
4
22%
3
12%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
5
28%
7
27%
76-90

Забито

26
33
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
2
8%
2
6%
1-15
2
8%
5
15%
16-30
8
31%
7
21%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
6
23%
4
12%
61-75
7
27%
9
27%
76-90

Пропущено

19
18
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
26%
6
33%
31-45
5
26%
3
17%
46-60
6
32%
1
6%
61-75
3
16%
7
39%
76-90

Забито

45
57
23 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 15
4 Не забивали 5
4
9%
7
12%
1-15
5
11%
6
11%
16-30
14
31%
10
18%
31-45
3
7%
12
21%
46-60
8
18%
6
11%
61-75
11
24%
16
28%
76-90

Пропущено

37
44
14 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 24
5
14%
2
5%
1-15
3
8%
6
14%
16-30
6
16%
12
27%
31-45
9
24%
6
14%
46-60
6
16%
4
9%
61-75
8
22%
14
32%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0 Генк - Мехелен 4:1 Генк - Стандард 2:0
АХ Лёвен - Генк 2:1 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 30 20 5 5 64 - 22 65
2. Брюгге 29 16 9 4 56 - 34 57
3. Антверпен 29 16 5 8 49 - 34 53
4. Андерлехт 29 14 10 5 60 - 32 52
5. Гент 29 14 7 8 44 - 27 49
6. Мехелен 29 14 5 10 51 - 49 47
7. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
8. Генк 30 13 6 11 58 - 43 45
9. Серкль Брюгге 30 11 7 12 45 - 38 40
10. Сент-Трейден 30 11 6 13 33 - 38 39
11. Кортрейк 0:0 30 9 11 10 37 - 36 38
12. АХ Лёвен 28 9 10 9 39 - 44 37
13. Остенде 29 9 5 15 28 - 52 32
14. Стандард 29 8 8 13 30 - 44 32
15. Зульте-Варегем 29 7 8 14 38 - 61 29
16. Эйпен 29 7 7 15 33 - 49 28
17. Серен Юнайтед 29 7 2 20 26 - 60 23
18. Беерсхот-Вильрейк 29 4 4 21 29 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
2. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
3. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
4. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 15 9 2 4 26 - 13 29
5. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
7. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
8. АХ Лёвен 14 6 4 4 19 - 20 22
9. Кортрейк 0:0 15 5 5 5 19 - 17 20
10. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
11. Серкль Брюгге 15 5 3 7 19 - 18 18
12. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
13. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
14. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
15. Зульте-Варегем 15 4 4 7 20 - 30 16
16. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
17. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
18. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 15 11 3 1 38 - 9 36
2. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Кортрейк 0:0 15 4 6 5 18 - 19 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
13. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
15. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 14 0 3 11 14 - 33 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Матондо Рабби бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серкль Брюгге 2:2 Генк онлайн

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